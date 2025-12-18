Esta aplicación ayuda a ahorrar energía, dinero y predice con IA cuánto tendrías que pagar

Si una empresa tiene dificultades para controlar su consumo eléctrico o reducir costos, existe una aplicación con inteligencia artificial que puede ayudar. (Bia Energy)

Si tu empresa enfrenta dificultades para gestionar el consumo de energía eléctrica, reducir costos en este rubro o te cuesta organizarte entre tanto recibo, existe una aplicación móvil con inteligencia artificial que puede ser útil.

Se trata de Bia Energy, una herramienta capaz de predecir el consumo, ofrecer acceso a un chatbot que explica el gasto energético e incluye un sistema de cashback. Para utilizarla, es necesario contar con un medidor inteligente proporcionado por la misma empresa.

Qué incluye esta nueva aplicación móvil

Esta aplicación móvil especializada en la gestión del consumo de energía eléctrica incluye las siguientes funciones:

La app permite permite predecir el consumo de energía. (Bia Energy)

Monitoreo y visualización del consumo.

Puedes acceder a la información de tu consumo eléctrico de manera instantánea y detallada, superando la antigua limitación de recibir solo una factura en papel al mes. La aplicación permite consultar el consumo diario, semanal o mensual, así como visualizar los datos de tus últimas seis facturas.

Además, incorpora un widget especial para comparar variaciones y filtrar por diferentes períodos, facilitando el análisis y la identificación de patrones de consumo en cualquiera de tus sedes.

Análisis avanzado de consumo.

En la sección de análisis de consumo, puedes aplicar filtros semanales, mensuales y diarios, haciendo comparaciones con promedios y períodos equivalentes del año anterior.

Potenciada con inteligencia artificial, la plataforma muestra el gasto diario, semanal o mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma permite identificar consumos diarios por hora o por día de la semana y comparar el desempeño de distintas sedes para reconocer cuáles generan mayor consumo.

Si tu contrato dispone del servicio VIA Monitor, tendrás acceso a la desagregación inteligente y en tiempo real de la energía activa o reactiva, ofreciendo un mapa de calor para detectar excesos asociados a factores multiplicadores de penalización.

Calidad de energía.

La plataforma cuenta con una sección de calidad de energía donde es posible visualizar todos los voltajes de las fases o corrientes, así como identificar anomalías que afecten la calidad del suministro energético de tu compañía.

Pronóstico con inteligencia artificial.

Una de las funciones más destacadas integra inteligencia artificial basada en machine learning, capaz de predecir el consumo energético diario u horario con una discrepancia máxima del 7%. De este modo, puedes anticipar el monto de la factura mensual y ajustar el consumo en función de estas predicciones.

EVA analiza gráficas, ofrece recomendaciones de optimización y conecta con soporte humano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Notificaciones inteligentes.

Además de enviar alertas simples, presenta gráficas interactivas que permiten detectar patrones atípicos, diferencias entre sedes (por ejemplo, si tienes varias restaurantes) o períodos, y encontrar soluciones precisas para una gestión más eficiente.

Soporte por chat con inteligencia artificial.

El chat de soporte EVA brinda asistencia personalizada sobre facturación, consumo, puntos de venta y ubicación, y responde consultas específicas.

EVA aprende de cada interacción, ofrece análisis de gráficas, sugerencias de optimización y acceso directo a soporte humano si es necesario. Este servicio está disponible tanto en la aplicación como en WhatsApp.

Incluye el chatbot EVA, que explica la facturación y el gasto energético. (Bia Energy)

Gestión y pago de facturas.

La plataforma centraliza y digitaliza todas las facturas de tus sedes, permitiendo realizar pagos de forma rápida. Es posible agregar, eliminar o modificar métodos de pago, incluidos tarjetas de crédito, débito, cuentas bancarias y la opción de débito automático.

El sistema envía recordatorios y comprobantes de pago directamente al correo electrónico. Además, la app registra y clasifica cada movimiento, indicando los créditos ganados, redimidos o vencidos, junto a su valor y fecha correspondiente.

Seguimiento de la instalación de medidores.

Desde el panel principal, puedes acceder a un tracker que muestra en tiempo real el estado del proceso de instalación del medidor inteligente en cada sede.

Según la empresa, la aplicación puede generar ahorros de hasta el 15% anual en consumo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema indica las etapas completadas, próximas visitas y actualizaciones recientes, proporcionando visibilidad absoluta tanto para la administración central como para ubicaciones específicas.

Este sistema procesa más de 160 millones de datos al mes provenientes de tres fuentes principales: medidores inteligentes, variables del mercado y variables externas.

Según la compañía detrás de la app, las empresas que emplean esta plataforma pueden alcanzar ahorros de hasta el 15% en su consumo eléctrico anual, disminuir las emisiones asociadas al derroche de energía y administrar sus operaciones con mayor exactitud.