Mide tu internet: cómo verificar la velocidad que prometen los proveedores globales

La velocidad de descarga, subida y la latencia son los tres valores clave en las pruebas de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que una videollamada se interrumpa o una película se detenga en el momento menos oportuno, conviene saber si la velocidad de internet que llega a casa corresponde realmente a la que promete el proveedor. Comprobar este dato se ha vuelto una necesidad cotidiana, ya que la calidad de la conexión impacta directamente en el teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en línea.

Existen herramientas gratuitas y pasos sencillos que permiten a cualquier usuario verificar la velocidad de su conexión y tomar decisiones informadas sobre su servicio.

La importancia de medir la velocidad de internet radica en la posibilidad de confirmar si el plan contratado cumple con lo ofrecido por la compañía, que suele anunciar velocidades “hasta” cierto número de megabits por segundo (Mbps). Esta verificación resulta clave para identificar el origen de problemas de lentitud o interrupciones: si la medición revela cifras inferiores a las esperadas, el usuario puede determinar si la causa está en el servicio del proveedor o en su propia red doméstica.

Realizar el test conectado por cable y sin aplicaciones abiertas mejora la precisión de los resultados. (Imagen ilustrativa)

Las pruebas de velocidad de internet funcionan al calcular tres parámetros principales. La velocidad de descarga, expresada en Mbps, indica la rapidez con la que los datos llegan al dispositivo. La velocidad de subida, también en Mbps, muestra la capacidad para enviar archivos o información desde el equipo. Por último, la latencia o ping, medida en milisegundos, refleja el tiempo de respuesta entre el dispositivo y el servidor remoto. Estos valores permiten evaluar la calidad real de la conexión y compararla con lo contratado.

Consejos para hacer un buen test de velocidad

Para obtener resultados fiables al medir la velocidad de internet, se recomienda seguir una serie de pasos previos. Lo ideal es conectar el dispositivo directamente al router o módem mediante un cable Ethernet, ya que las conexiones inalámbricas pueden verse afectadas por interferencias.

Asimismo, conviene cerrar todas las aplicaciones y procesos en segundo plano, así como reiniciar tanto el router como los equipos antes de realizar la prueba. Estas precauciones ayudan a minimizar factores externos que podrían distorsionar los resultados.

Comparar los resultados del test con lo contratado puede orientar sobre cuándo reclamar al proveedor. (Google Imagen)

Existen diversos elementos que pueden influir en la medición de la velocidad. El momento del día es relevante, ya que durante las horas de mayor demanda la red puede experimentar saturación. El servidor seleccionado para la prueba y el tipo de conexión (por cable o Wi-Fi) también afectan los valores obtenidos. Por ello, es útil realizar varias pruebas en diferentes horarios y desde distintos dispositivos para obtener una visión más precisa del desempeño de la conexión.

Dónde hacer el test de velocidad

Entre las herramientas más utilizadas para medir la velocidad de internet se encuentra Speedtest de Ookla, disponible en speedtest.net y en aplicaciones móviles. Esta plataforma ofrece información detallada sobre descarga, subida y latencia, y permite guardar un historial de pruebas.

Fast.com, desarrollada por Netflix, destaca por su simplicidad y rapidez: inicia la medición de descarga de inmediato y, al seleccionar “Mostrar más información”, presenta datos adicionales como subida y ping. Google también ofrece una prueba integrada en su buscador, basada en Measurement Lab (M-Lab), que muestra de forma clara los valores de descarga y subida.

Repetir la medición en diferentes horarios revela cómo afecta la demanda al desempeño de la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras opciones incluyen SpeedOf.Me, que utiliza tecnología HTML5 y se adapta tanto a navegadores de escritorio como móviles, mostrando gráficos en tiempo real y almacenando los resultados anteriores. TestMy.net permite analizar por separado la velocidad de bajada y subida, además de comparar el rendimiento con el de otros usuarios cercanos. Por su parte, compañías como Xfinity y AT&T ofrecen herramientas abiertas al público que evalúan la calidad de la conexión y presentan los resultados de manera sencilla y comprensible.

Al interpretar los resultados de estas pruebas, es importante comparar las cifras obtenidas con las condiciones del contrato. Si la velocidad medida es consistentemente inferior a la prometida, el usuario puede contactar a su proveedor para solicitar una revisión o ajuste del servicio. Asimismo, realizar pruebas tanto por cable como por Wi-Fi ayuda a identificar posibles limitaciones en el módem, el router o el propio dispositivo.

Realizar pruebas de velocidad en distintos momentos del día permite observar cómo varía el rendimiento durante periodos de alta demanda, lo que facilita una evaluación más completa de la calidad del servicio recibido.