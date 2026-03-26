Tragedia en aumento en Uruguay: se registran cada vez más muertes en accidentes de tránsito

Operativo de tránsito en Uruguay (Ministerio del Interior)

El informe de siniestralidad vial de 2025 en Uruguay mostró datos que generaron alarma en las autoridades. Durante el año, hubo 22.482 siniestros de tránsitos con 28.342 lesionados, al tiempo que los fallecimientos alcanzaron a 471. Esto significa que hay 77 personas lesionadas por día en el país, lo que representa un “problema sanitario”.

Desde el 2020, la cifra de fallecidos en siniestros no para de crecer y la tasa de fallecimientos (13,5 cada 100.000 habitantes) supera a la tasa de homicidios en el país.

La moto es el principal factor de riesgo en la movilidad cotidiana en el país. El 65% de las personas lesionadas durante el año estaba circulando en este vehículo cuando se lesionó, lo que lo consolidó como el principal factor de exposición al riesgo, según informó la Presidencia uruguaya.

Un accidente de tránsito fatal en Uruguay

A su vez, seis de cada 10 lesionados son hombres, mientras que los grupos etarios comprendidos entre los 15 y los 34 años concentran el 60% del total de los lesionados. En particular, el grupo de 20 a 24 años resulta el más comprometido, sin importar el sexo.

El choque entre vehículos es la principal tipificación de los siniestros entre las personas que resultan heridas (son el 68% del total). El no uso del casco y el consumo de alcohol son, a su vez, algunos de los principales factores de riesgo.

En Uruguay, el parque vehicular es de unos 3.100.000 vehículos, una cifra que creció un 4% respecto al año anterior.

Operativo de tránsito en Uruguay (Ministerio del Interior)

“Logramos instalar de vuelta el debate de la seguridad vial en la opinión pública”, destacó Marcelo Metediera, el titular de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). “Eso nos exige pero nos facilita de alguna manera el trabajo”, dijo el jerarca en una rueda de prensa. El jerarca remarcó que aumentó la cantidad de muertes en ciudades y disminuyó en ruta, algo que atribuye a las medidas que tomó la Policía Caminera y el Ministerio del Interior.

Para revertir la tendencia creciente, la Unasev decidió implementar un plan de acción para el quinquenio. La oficina se trazó seis líneas de trabajo para mejorar los números: conducción política, educación, fiscalización, justicia, participación social y otras herramientas (como el permiso por puntos).

Fue en septiembre que el gobierno presentó esta libreta por puntos, que busca cambiar la cultura al volante. En esa presentación, Metediera dijo que habría un nuevo modelo en la forma de conducir.

El director de la Unasev de Uruguay, Marcelo Metediera (Presidencia)

Legalmente, lo que el gobierno de Yamandú Orsi creó entonces fue el Sistema del Permiso Nacional de Conducir por Puntos a través de un decreto. Cada conductor comenzará con un saldo inicial de puntos que se perderán al cometer ciertas infracciones y se recuperarán a través de un Programa de Recuperación de Puntos, que se crea con el decreto. La puntuación mejorará si durante un período de tiempo no cometen multas

Además, este miércoles la Unasev anunció la implementación de un Fondo Nacional de Seguridad Vial, pensado para apoyar la financiación de medidas preventivas, que estarán especialmente dirigidas a motociclistas. Asimismo, dijo que se trabajará en capacitar a inspectores e instructores de las academias de manejo y destacó la fiscalización focalizada, concentrada en la principal problemática que son las motos.

En conjunto con el Ministerio del Interior, se aplica el operativo Ñandubay, que consiste en el control y la fiscalización vehicular.

Los accidentes en Uruguay crecen desde 2020 (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Uno de los principales problemas que identifica la Unasev es la problemática de las picadas y la circulación sin matrícula. Para esto, está trabajando junto a la Fiscalía de Corte para aplicar la Ley de Faltas.