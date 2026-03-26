Una nueva variante del COVID-19 se detecta en 25 estados de EEUU y autoridades refuerzan la vigilancia

La variante BA.3.2 del SARS-CoV-2 fue identificada en muestras de 25 estados de Estados Unidos entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva variante del SARS-CoV-2, denominada BA.3.2 fue identificada en muestras clínicas y ambientales de 25 estados de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (agencia sanitaria de EE. UU.). La detección involucra a laboratorios estatales y federales, así como a equipos de vigilancia genómica, que mantienen la monitorización sobre la expansión de esta variante por su potencial para eludir la inmunidad generada por infecciones previas o vacunas.

El informe más reciente del CDC, con actualizaciones al 19 y 25 de marzo de 2026, describe que BA.3.2 presenta más de 70 mutaciones en la proteína spike, característica que motiva la intensificación de las tareas de vigilancia. El hallazgo se realizó a través del programa federal Traveler-Based Genomic Surveillance, que analiza muestras de viajeros internacionales y aguas residuales de terminales aéreas y ciudades. De acuerdo con los datos oficiales, la circulación comunitaria de BA.3.2 en Estados Unidos se mantiene baja, aunque la variante ha sido confirmada también en al menos 23 países.

La aparición de BA.3.2 ocurre en un contexto donde la incidencia general de COVID-19 es baja en territorio estadounidense, pero la vigilancia epidemiológica se refuerza a partir de la experiencia con linajes previos capaces de evadir la inmunidad. El primer caso en el país fue identificado en junio de 2025 en un viajero proveniente de Países Bajos, lo que motivó la ampliación de los controles y el seguimiento de este linaje en coordinación con autoridades estatales y redes internacionales.

¿Qué es la variante BA.3.2 y dónde se detectó en Estados Unidos?

BA.3.2 es una variante genética del SARS-CoV-2, diferenciada de linajes como JN.1 o LP.8.1. Según el CDC, la variante fue identificada en 132 muestras de aguas residuales, 4 hisopados de viajeros internacionales, 5 pacientes clínicos y 3 muestras de aguas residuales provenientes de vuelos internacionales. Estas detecciones, realizadas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, abarcan 25 estados. La vigilancia se focaliza en las muestras ambientales porque permiten anticipar la circulación de nuevas variantes antes de que se registren en pacientes. El CDC informó que la presencia de BA.3.2 no ha tenido, por ahora, impacto significativo en la incidencia general de COVID-19 reportada en clínicas y hospitales.

El CDC detectó BA.3.2 principalmente en aguas residuales y viajeros internacionales, reforzando la importancia de la vigilancia ambiental y genómica como alerta temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y cómo se identificó la variante BA.3.2?

La expansión internacional de BA.3.2 se remonta a noviembre de 2024, con registros iniciales en Sudáfrica. Posteriormente, la variante fue identificada en muestras ambientales y clínicas de Dinamarca, Alemania y Países Bajos, donde llegó a representar el 30% de las secuencias genómicas reportadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026. En Estados Unidos, BA.3.2 fue detectada por primera vez en junio de 2025 en un viajero procedente de Países Bajos. Desde esa fecha, los sistemas de vigilancia han identificado la variante en muestras ambientales y clínicas distribuidas en diversos estados.

El CDC señala que la baja capacidad de secuenciación en algunos estados puede limitar la detección de casos adicionales y que la circulación real de BA.3.2 podría estar subestimada. Por ello, la vigilancia genómica continua se considera clave para monitorear la evolución del virus y anticipar cambios en la prevalencia.

¿Cuáles son las características genéticas y biológicas de BA.3.2?

BA.3.2 se caracteriza por contener entre 70 y 75 mutaciones en la proteína spike. Este rasgo interesa a los equipos de vigilancia por su potencial para facilitar el escape inmunológico. En comparación con linajes como JN.1 y LP.8.1, BA.3.2 muestra diferencias genéticas que pueden modificar la respuesta del sistema inmunitario. El CDC indicó que las mutaciones de BA.3.2 “podrían debilitar la protección conferida por la vacunación y la infección previa”. La variante también ha generado sublinajes, como BA.3.2.1 y BA.3.2.2, identificados en análisis genómicos recientes.

BA.3.2 presenta más de 70 mutaciones en la proteína spike, lo que podría facilitar el escape inmunológico respecto a vacunas e infecciones previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿BA.3.2 causa mayor enfermedad o transmisión?

Hasta el 25 de marzo de 2026, el CDC no ha reportado cambios en la gravedad de los cuadros clínicos ni aumentos en la transmisión asociados a BA.3.2. Las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos se mantienen en niveles muy bajos. La incidencia del linaje sigue siendo baja en la población general y no se han producido brotes significativos relacionados con esta variante. El CDC subraya que la vigilancia genómica sirve para identificar posibles cambios en la prevalencia o el impacto clínico de la variante.

¿Cuántos casos de BA.3.2 se han reportado en Estados Unidos?

La información oficial del CDC se centra en la detección de BA.3.2 en muestras ambientales, clínicas y de viajeros internacionales. Hasta el 25 de marzo de 2026, la variante ha sido identificada en más de 140 muestras positivas en 25 estados. El CDC aclara que no se publican cifras exactas de personas infectadas, ya que la vigilancia prioriza el monitoreo ambiental y de viajeros sobre la notificación clínica individual. La prevalencia se mantiene baja y la actividad general de COVID-19 en el país es considerada estable.

Hasta finales de marzo de 2026, la incidencia de la variante BA.3.2 en Estados Unidos es baja y no se han registrado cambios en la gravedad de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué se diferencia BA.3.2 de otras variantes?

BA.3.2 se diferencia de linajes previos por el número y la localización de mutaciones en la proteína spike. Según el CDC, estas alteraciones pueden afectar la respuesta inmunológica generada por las vacunas y las infecciones previas. BA.3.2 es genéticamente distinta de linajes como JN.1, LP.8.1 y XFG, que han circulado en Estados Unidos desde enero de 2024. El informe técnico del CDC señala que “la variante presenta más de 70 mutaciones y deleciones en la proteína spike, una cifra superior a la observada en sublinajes anteriores”.

¿Cómo funciona la vigilancia de variantes en Estados Unidos?

La vigilancia se apoya en el programa federal Traveler-Based Genomic Surveillance, que recoge muestras de viajeros internacionales en aeropuertos estratégicos, y en el análisis de aguas residuales en ciudades y terminales aéreas. Estas acciones permiten identificar la circulación de linajes antes de su detección en muestras clínicas. Los laboratorios estatales y federales comparan datos y tendencias para informar a las autoridades sobre la necesidad de ajustar estrategias de prevención.

La primera aparición de BA.3.2 en territorio estadounidense se detectó en junio de 2025 en un viajero proveniente de Países Bajos, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención recomienda el CDC ante la aparición de BA.3.2?

Las recomendaciones del CDC y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos permanecen sin cambios. Se aconseja el uso de mascarillas en espacios cerrados, la ventilación de ambientes, la vacunación y la consulta médica ante síntomas compatibles con COVID-19. El CDC enfatiza la importancia de sostener la vigilancia y la cooperación internacional para anticipar la posible expansión de BA.3.2 y sus sublinajes. No se han emitido nuevas guías ni se han reportado restricciones adicionales en relación con esta variante.