Brasil acelera sobre las leyes contra el crimen mientras emergen fallas en el sistema

La Policía de Brasil en una misión contra el Comando Vermelho.

Ayer la policía federal brasileña lanzó la operación “Fallax” para golpear a una vasta organización criminal acusada de fraudes bancarios contra el principal banco público del país, la Caixa Econômica Federal (Caixa Econômica Federal en portugués) y otros bancos como Banco do Brasil, Bradesco, Santander y Safra. El grupo es investigado también por lavado de dinero y estafa, por un volumen estimado superior a los 500 millones de reales (unos 95 millones de dólares). Entre los principales investigados figuran Rafael Góis, CEO del holding de inversiones Grupo Fictor, y el ex socio Luiz Rubini, involucrados en un sistema que habría utilizado sociedades pantalla y la complicidad de funcionarios bancarios para obtener crédito fraudulento de los bancos y, por lo tanto, mover y ocultar dinero ilícito. El dato más relevante se refiere a la implicación del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil. Según la Policía Federal, Góis y Rubini habrían utilizado para lavar el dinero una red de testaferros de Thiago Branco de Azevedo, llamado “Ralado”, del Comando Vermelho. Ralado gestionaba una red de alrededor de cien sociedades ficticias utilizadas para obtener préstamos bancarios. Las sociedades eran abiertas con documentos falsos a nombre de desconocidos y servían para lavar los ingresos del tráfico de drogas. Según el diario O Estado de São Paulo, “la investigación indicó que los responsables de Fictor desempeñaron un papel relevante y estructurante en el funcionamiento de la organización criminal, actuando como núcleo de apoyo financiero y operativo”. La red se valía de empleados bancarios corruptos que introducían datos falsos de estas sociedades de fachada en los sistemas bancarios para permitir retiros y transferencias no autorizadas. Una vez que los ingresos de la droga eran blanqueados en el sistema bancario, eran transformados en criptomonedas, haciendo más difícil su rastreo. Del grupo Fictor se había hablado cuando, el 17 de noviembre del año pasado, había anunciado la adquisición de Banco Master de Daniel Vorcaro, con la participación de inversores árabes y una inversión de 3 mil millones de reales (573 millones de dólares), pocas horas antes de que el Banco Central anunciara la liquidación extrajudicial de ese banco con la acusación de fraude. La relación operacional, por lo tanto, entre criminalidad financiera “white collar” y criminalidad organizada tradicional, como el Comando Vermelho, capaz de infiltrarse o explotar estructuras financieras sofisticadas para blanquear sus ingresos, muestra un salto de calidad del crimen organizado brasileño y un desafío más complejo para las autoridades que deben combatirlo.

La operación, que se desarrolló entre los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Bahía, y que ya ha llevado a varios arrestos, allanamientos y al decomiso de bienes por hasta 47 millones de reales (9 millones de dólares), llega en un momento delicado para el tema de la seguridad en Brasil, presionado por la administración Trump para designar como grupos terroristas a las principales organizaciones criminales del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El Ejecutivo es contrario porque teme que aceptar esta designación pueda abrir la puerta a interferencias de Estados Unidos en Brasil. Precisamente esta semana el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, en relación con el tema, dijo que es necesario “preservar la soberanía nacional”, añadiendo luego que Brasil es “una isla de felicidad”.

El martes, el presidente Lula promulgó la llamada ley antifacciones, que crea en Brasil una nueva base jurídica para combatir el crimen organizado. La ley aprobada establece el delito de “dominación social estructurada”, especificando 11 conductas, como el “control de la ciudad”, el “nuevo cangaço”, es decir, robos a bancos con asaltos de extrema violencia en los que ciudades enteras son literalmente secuestradas durante las acciones de los criminales que ocurren en su mayoría de noche. Entre las acciones que la nueva ley castigará se encuentran también la creación de barricadas en las favelas para controlar el territorio y los ataques a los servicios públicos esenciales. La pena prevista es de 20 a 40 años de reclusión. El texto final del proyecto de ley había sido elaborado con muchas críticas por el diputado Guilherme Derrite, del Partido Liberal. Lula dio el visto bueno, elogiándolos, a algunos puntos del texto que habían sido criticados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por considerarlos inconstitucionales. Se trata del fin de la asistencia carcelaria para los familiares de los detenidos afectados por la nueva norma y la cancelación de la inscripción en las listas electorales en casos de detención preventiva. “Es una cuestión importante, tanto como la propia ley: los ciudadanos que quieren cometer delitos deben saber que sus hijos y su cónyuge pagarán por su irresponsabilidad. Creo que es una medida muy relevante”, afirmó Lula. Sobre este tema, el equipo técnico del Ministerio de Justicia y Seguridad había enviado un mensaje al Senado definiendo este punto como “una afrenta” a la Constitución. “Recortar los subsidios a los familiares a cargo no es una medida dirigida contra los criminales, sino contra hijos y cónyuges inocentes. El Estado no puede considerar a estas personas responsables de actos que no han cometido”, se lee en el informe del ministerio.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega a la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Bogotá, Colombia, el 21 de marzo de 2026. REUTERS/Luisa González/Archivo

También hubo críticas por un punto sobre el cual el presidente, en cambio, puso veto: una disposición que habría permitido perseguir a los infractores según la nueva ley incluso si no pertenecieran oficialmente a una organización criminal. La justificación dada para el veto es la de querer preservar a las personas involucradas en protestas o movimientos sociales que representan un brazo fuerte de la agenda de Lula, también de cara a las elecciones de octubre. Sin embargo, se abre un vacío jurídico por el cual la Justicia debe probar la pertenencia de un eventual imputado a un grupo criminal para poder aplicar la ley antifacciones; no basta con cometer el mismo tipo de delito. También el lapsus de Lula al final de la ceremonia de promulgación de la ley suscitó ironías y críticas. “Felicitaciones a todos los que han contribuido. Al personal del Ministerio de Justicia y felicitaciones a los diputados y senadores que nos han ayudado a dar otro paso significativo adelante para hacer de Brasil uno de los países más respetados del mundo en el crimen organizado. Felicitaciones y gracias de corazón”, concluyó Lula.

Sin embargo, más allá de los lapsus, Brasil sigue presentando contradicciones en la gestión del problema del crimen organizado. Por un lado, están floreciendo una serie de iniciativas para combatir el fenómeno; por otro, existen algunos vacíos jurídicos de los que el propio crimen organizado se aprovecha. Precisamente durante la ceremonia de firma del proyecto de ley antifacciones, el ministro de Justicia, Wellington Lima, anunció que su ministerio presentará en los próximos días un decreto para combatir la criminalidad organizada. “La iniciativa partió del gobierno, pero un proyecto de ley, cuando llega al Parlamento, debe obviamente incorporar las contribuciones del Parlamento”, dijo. Mientras tanto, también esta semana se reunieron en Brasilia el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, y los dirigentes del Banco Central y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para discutir la lucha contra el lavado de dinero y el asfixiamiento financiero de las organizaciones criminales. El Banco Central anunció durante la reunión que está preparando nuevas medidas regulatorias para reducir los riesgos y reforzar la estabilidad del sistema financiero. Las recientes operaciones policiales han demostrado la expansión alarmante del crimen organizado en el sistema financiero y bancario del país, con el PCC que gestionaba verdaderas fintech para blanquear los ingresos de sus actividades ilícitas, aprovechando algunos vacíos legislativos.

También el caso de Márcio dos Santos Nepomuceno, de 55 años, conocido como Marcinho VP, está generando debate en estos días. El hombre, clasificado como “altamente peligroso” por la Secretaría de Administración Penitenciaria (Seap) e identificado como jefe del Comando Vermelho, corre el riesgo de salir de prisión en pocos meses debido a un vacío legislativo, a pesar de haber sido condenado, entre otras cosas, por tráfico de drogas y asociación criminal a 36 años de prisión, teóricamente hasta 2032. Según la ley vigente en el momento de sus condenas, en efecto, el límite máximo efectivo de detención era de 30 años. Habiendo alcanzado ya este límite, la pena se considera cumplida, independientemente de la suma de las condenas. Esto crea una contradicción. Por un lado, la justicia lo considera todavía peligroso y líder activo del crimen organizado; por otro, la ley impide mantenerlo detenido más allá del límite máximo previsto en la época de los hechos. Las reformas posteriores, como el llamado “Paquete Anticrimen” de 2019, que elevaron el límite a 40 años, no pueden aplicarse de forma retroactiva y, por lo tanto, no valen para él. Para evitar la excarcelación, el Ministerio Público está buscando soluciones alternativas, como obtener una nueva condena en procesos aún abiertos o disponer una prisión preventiva en otros casos, de modo de prolongar la detención según las nuevas reglas. Según un documento de la Policía Civil de Río de Janeiro, incluso durante la detención, Marcinho VP “nunca ha renunciado a su posición de líder en el Comando Vermelho”. Una atribución que Nepomuceno sigue negando, llegando incluso a pedir daños y perjuicios al exjefe de la policía civil de Río de Janeiro.