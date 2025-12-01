Netflix cambia las reglas y hace cambio inesperado: ya no se podrá usar el celular para controlar la app en el TV

Netflix ajustó sus reglas e hizo un cambio clave para quienes controlan la app desde el celular. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Netflix modificó sus reglas e hizo un cambio importante que debes conocer si usas tu celular para manejar la aplicación en tu televisor.

La plataforma explicó que ya no es posible transmitir contenidos desde un dispositivo móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming. Para ver Netflix en tu televisor, deberás utilizar el control remoto original del aparato o del dispositivo de streaming que tengas.

Esto significa que no podrás enviar programas ni películas desde tu celular al televisor a través de la función de transmisión; deberás navegar y seleccionar los contenidos directamente desde el menú de Netflix en tu televisor.

La modificación de Netflix se encuentra disponible en su página de soporte. (Netflix)

La compañía indica que, si el usuario utiliza un dispositivo Chromecast antiguo o un televisor con Google Cast, debe considerar que si el ícono de ‘Transmitir’ no aparece en la aplicación de Netflix en el dispositivo móvil, generalmente es porque el equipo no está conectado a la misma red WiFi que el Chromecast o el televisor compatible con Google Cast.

En qué consiste este cambio de Netflix

El reciente cambio implementado por Netflix afecta la manera en que los usuarios pueden ver contenido en sus televisores utilizando dispositivos móviles.

Hasta ahora, era común utilizar la función de ‘transmitir’ desde la app de Netflix en un celular o tableta para enviar series y películas directamente al televisor, a través de dispositivos como Chromecast o funciones integradas en televisores inteligentes.

La plataforma indicó que ya no se puede enviar contenido desde el móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, con esta modificación, la plataforma ya no permite que la mayoría de los usuarios usen su teléfono para controlar la reproducción en el televisor.

Por ejemplo, antes podías abrir Netflix en tu celular, elegir una película, pulsar el ícono de ‘Transmitir’ y empezar a verla en la pantalla grande, utilizando el móvil como control remoto para adelantar, pausar o cambiar de episodio.

Ahora, esa función ha sido restringida. Tendrás que utilizar exclusivamente el control remoto físico del televisor o del dispositivo de streaming para navegar el catálogo y gestionar la reproducción dentro de la aplicación de Netflix instalada en el televisor.

Esta medida puede dificultar la experiencia de quienes estaban acostumbrados a la comodidad y agilidad que ofrecía el uso del móvil para controlar Netflix, especialmente en hogares donde varias personas gestionan listas o buscan contenido simultáneamente.

Ahora será obligatorio usar el control remoto del televisor o del dispositivo para navegar el catálogo. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

Netflix lanza Party Games

Netflix lanzó una función innovadora que pretende renovar la experiencia de videojuegos dentro de su plataforma. Los usuarios pueden acceder entrando en la sección ‘Juegos’ desde la app en su televisor, elegir el título que deseen y utilizar su teléfono como control, permitiéndoles participar fácilmente en la partida.

“Hemos desarrollado una manera totalmente nueva de jugar, tan simple como ver una serie en streaming en cualquier noche de viernes. Solo hacen falta una cuenta en Netflix y un celular para acceder a una nueva forma de entretenimiento con videojuegos”, afirmó la compañía.

Qué juegos de Netflix están disponibles en esta experiencia

Los juegos disponibles en esta nueva experiencia de Netflix son:

Fiesta LEGO.

Una propuesta multijugador que permite competir con amigos en distintos minijuegos y participar en Zonas de Desafío temáticas para recolectar oro.

Netflix presentó una función nueva que busca renovar su propuesta de videojuegos. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Fiesta Boggle.

Juego de palabras en el que los participantes deben encontrar términos en una cuadrícula de letras desordenadas antes de que se acabe el tiempo. Puede jugarse en solitario o en grupos de hasta ocho personas.

Pictionary: Noche de juegos.

Versión digital del clásico de Mattel en la que los jugadores deben dibujar mientras los demás intentan adivinar la palabra representada.

Tetris Time Warp.

Incluye diferentes versiones históricas del icónico Tetris, desde la original de 1984 hasta la edición de Game Boy, con el objetivo de alcanzar la puntuación más alta.

Intrusos.

Dinámica en la que uno de los participantes desconoce el tema de conversación. El reto consiste en identificar al intruso a partir de las pistas y respuestas sospechosas.