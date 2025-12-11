Tecno

Televisores sin Netflix desde el 15 de diciembre de 2025: lista completa

La plataforma streaming dejará de funcionar en dispositivos sin capacidad de actualizar su sistema operativo a la versión más reciente, un hecho que obliga a muchos a buscar alternativas para seguir disfrutando de sus películas y series favoritas

Guardar
Los modelos afectados pertenecen a
Los modelos afectados pertenecen a diferentes fabricantes y fueron lanzados al mercado hace varios años. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

A partir del 15 de diciembre de 2025, Netflix dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes o Smart TV que no cumplen con los requisitos técnicos de la plataforma. Los modelos afectados no podrán descargar, abrir o actualizar la aplicación nativa desde el TV y obligará a tomar diferentes acciones.

Esta decisión, motivada por la necesidad de ofrecer nuevas funciones, mayor calidad de imagen y una experiencia más segura, obligará a los usuarios de modelos antiguos a buscar alternativas para seguir accediendo a sus series y películas favoritas.

La incidencia de esta actualización no se limita a un fabricante específico, afecta a cualquier dispositivo incapaz de adaptarse a los requisitos técnicos impuestos por las aplicaciones modernas.

Se debe verificar en los
Se debe verificar en los ajustes del dispositivo si la versión es compatible con la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmar la compatibilidad, es fundamental revisar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo en los ajustes del dispositivo. Quienes no puedan actualizar sus modelos deberán considerar alternativas externas o la renovación de sus aparatos para mantener el acceso a la plataforma streaming.

Qué Smart TV quedan sin acceso a la aplicación nativa de Netflix

La medida afectará principalmente a quienes poseen televisores fabricados antes de 2019 que no pueden actualizar sus sistemas operativos a versiones recientes. Los dispositivos afectados no podrán abrir, actualizar ni descargar la aplicación desde la tienda oficial, lo que representa un cambio para quienes dependen de la app nativa de sus aparatos.

En el caso de los televisores, la lista incluye modelos de marcas reconocidas como Sony, Samsung, LG y Panasonic. Entre los modelos específicos de Sony destacan los de la serie Bravia, sobre todo aquellos identificados como KDL, XBR, W95 y X95.

La incompatibilidad tecnológica se debe
La incompatibilidad tecnológica se debe a la falta de memoria RAM, potencia de procesamiento y soporte para protocolos modernos, que no están en modelos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incompatibilidad tecnológica responde a varios factores: insuficiencia de memoria RAM, falta de potencia de procesamiento y ausencia de soporte para protocolos modernos de conexión.

Muchos de estos dispositivos fueron fabricados hace más de cinco años, en una época en la que la tecnología integrada no contemplaba las exigencias actuales de software.

Como es costumbre en las plataformas digitales, con cada actualización reciente se requiere dispositivos capaces de soportar mejoras en el rendimiento visual y nuevos estándares de seguridad, lo que deja fuera a una parte considerable del parque tecnológico existente.

Cómo seguir viendo contenido de Netflix desde un televisor antiguo

Alternativas como Chromecast, Roku o
Alternativas como Chromecast, Roku o consolas permiten seguir usando Netflix en televisores antiguos. (Composición Infobae)

Para quienes deseen seguir utilizando el servicio sin renovar su televisor, existen alternativas como la adquisición de reproductores streaming externos, entre ellos Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos.

Estos dispositivos, que se conectan a través de puertos HDMI, permiten replicar la experiencia de una Smart TV moderna y son compatibles con las versiones actuales de la aplicación.

No obstante, para aquellos usuarios que buscan acceso a la mayor cantidad de servicios y funciones, la compra de un nuevo televisor puede resultar una opción más conveniente y duradera.

Cuáles modelos de celulares pueden quedar sin acceso a la app de Netflix

Modelos de celulares antiguos no
Modelos de celulares antiguos no podrán acceder a ningún contenido de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de los teléfonos inteligentes, las restricciones suelen ser estrictas. En el caso de Android, solo podrán seguir utilizando Netflix aquellos modelos que puedan actualizarse al menos a la versión Android OS 9 o posterior.

Entre los modelos que podrían perder acceso se encuentran el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X y LG G4. Asimismo, quedarán excluidos otros dispositivos populares en años anteriores, como el HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2.

En el ecosistema de Apple, la aplicación solo funcionará en iPhone y iPad que ejecuten iOS/iPadOS 17 o superior. Aquellos que no puedan actualizarse a este sistema operativo, por limitaciones de procesamiento o memoria, ya no podrán acceder ni descargar la app desde la tienda de Apple.

Temas Relacionados

TelevisoresNetflixDiciembrePlataforma streamingDispositivosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adobe integra Photoshop, Express y Acrobat dentro de ChatGPT

Tanto principiantes como profesionales ahora pueden acceder a funciones populares, como ajustar fotografías, animar contenidos, diseñar material gráfico o resumir documentos PDF

Adobe integra Photoshop, Express y

Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: estas son las historias

Así funciona el dispositivo brasileño con IA que revela la edad de los bebés prematuros y es apoyado por Bill Gates

El sistema utiliza inteligencia artificial y medición de la piel para estimar la madurez de los bebés. Es una herramienta accesible y eficaz para hospitales de países con recursos limitados

Así funciona el dispositivo brasileño

El experimento que expuso cómo una simple inyección de prompt vulnera la seguridad en Microsoft Copilot Studio

Un experimento de Tenable AI Research reveló que la manipulación de agentes de inteligencia artificial puede facilitar filtraciones de información sensible y fraudes financieros

El experimento que expuso cómo

Trucos para identificar si un perfil en Instagram o Facebook es falso y suplanta amigos

Las cuentas falsas en redes sociales representan un peligro creciente: pueden facilitar fraudes económicos, robo de identidad o chantajes, como la sextorsión

Trucos para identificar si un
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París