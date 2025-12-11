Televisores sin Netflix desde el 15 de diciembre de 2025: lista completa

Los modelos afectados pertenecen a diferentes fabricantes y fueron lanzados al mercado hace varios años. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

A partir del 15 de diciembre de 2025, Netflix dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes o Smart TV que no cumplen con los requisitos técnicos de la plataforma. Los modelos afectados no podrán descargar, abrir o actualizar la aplicación nativa desde el TV y obligará a tomar diferentes acciones.

Esta decisión, motivada por la necesidad de ofrecer nuevas funciones, mayor calidad de imagen y una experiencia más segura, obligará a los usuarios de modelos antiguos a buscar alternativas para seguir accediendo a sus series y películas favoritas.

La incidencia de esta actualización no se limita a un fabricante específico, afecta a cualquier dispositivo incapaz de adaptarse a los requisitos técnicos impuestos por las aplicaciones modernas.

Se debe verificar en los ajustes del dispositivo si la versión es compatible con la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmar la compatibilidad, es fundamental revisar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo en los ajustes del dispositivo. Quienes no puedan actualizar sus modelos deberán considerar alternativas externas o la renovación de sus aparatos para mantener el acceso a la plataforma streaming.

Qué Smart TV quedan sin acceso a la aplicación nativa de Netflix

La medida afectará principalmente a quienes poseen televisores fabricados antes de 2019 que no pueden actualizar sus sistemas operativos a versiones recientes. Los dispositivos afectados no podrán abrir, actualizar ni descargar la aplicación desde la tienda oficial, lo que representa un cambio para quienes dependen de la app nativa de sus aparatos.

En el caso de los televisores, la lista incluye modelos de marcas reconocidas como Sony, Samsung, LG y Panasonic. Entre los modelos específicos de Sony destacan los de la serie Bravia, sobre todo aquellos identificados como KDL, XBR, W95 y X95.

La incompatibilidad tecnológica se debe a la falta de memoria RAM, potencia de procesamiento y soporte para protocolos modernos, que no están en modelos antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incompatibilidad tecnológica responde a varios factores: insuficiencia de memoria RAM, falta de potencia de procesamiento y ausencia de soporte para protocolos modernos de conexión.

Muchos de estos dispositivos fueron fabricados hace más de cinco años, en una época en la que la tecnología integrada no contemplaba las exigencias actuales de software.

Como es costumbre en las plataformas digitales, con cada actualización reciente se requiere dispositivos capaces de soportar mejoras en el rendimiento visual y nuevos estándares de seguridad, lo que deja fuera a una parte considerable del parque tecnológico existente.

Cómo seguir viendo contenido de Netflix desde un televisor antiguo

Alternativas como Chromecast, Roku o consolas permiten seguir usando Netflix en televisores antiguos. (Composición Infobae)

Para quienes deseen seguir utilizando el servicio sin renovar su televisor, existen alternativas como la adquisición de reproductores streaming externos, entre ellos Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos.

Estos dispositivos, que se conectan a través de puertos HDMI, permiten replicar la experiencia de una Smart TV moderna y son compatibles con las versiones actuales de la aplicación.

No obstante, para aquellos usuarios que buscan acceso a la mayor cantidad de servicios y funciones, la compra de un nuevo televisor puede resultar una opción más conveniente y duradera.

Cuáles modelos de celulares pueden quedar sin acceso a la app de Netflix

Modelos de celulares antiguos no podrán acceder a ningún contenido de la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de los teléfonos inteligentes, las restricciones suelen ser estrictas. En el caso de Android, solo podrán seguir utilizando Netflix aquellos modelos que puedan actualizarse al menos a la versión Android OS 9 o posterior.

Entre los modelos que podrían perder acceso se encuentran el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X y LG G4. Asimismo, quedarán excluidos otros dispositivos populares en años anteriores, como el HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2.

En el ecosistema de Apple, la aplicación solo funcionará en iPhone y iPad que ejecuten iOS/iPadOS 17 o superior. Aquellos que no puedan actualizarse a este sistema operativo, por limitaciones de procesamiento o memoria, ya no podrán acceder ni descargar la app desde la tienda de Apple.