Ahora los bots y rastreadores de IA generan más tráfico online que las personas: por qué

El informe de Cloudflare muestra que bots y rastreadores lideran el tráfico web global.

Por primera vez, los bots de inteligencia artificial (IA) y rastreadores han superado a los usuarios humanos en la generación de tráfico online a nivel global, según el informe Year in Review 2025 de Cloudflare.

Este cambio, impulsado por el auge de sistemas como Googlebot, GPTBot y otros rastreadores vinculados a plataformas de IA, responde al creciente uso de estas tecnologías para entrenar modelos, indexar información y responder a consultas de usuarios en chatbots. El fenómeno marca un punto de inflexión en la dinámica de la web abierta y plantea nuevos desafíos para la industria de contenidos y la economía digital.

El tráfico online mundial experimentó un crecimiento cercano al 20% durante 2025. Tras un periodo de estabilidad, el tráfico comenzó a incrementarse gradualmente desde abril, alcanzando un 5% por encima del nivel de referencia en mayo. El ritmo se mantuvo con subidas de entre 4% y 7% hasta agosto, pero en el último trimestre del año se registró un repunte acelerado que llevó el incremento anual al 19%, superando el 17% de 2024.

Sistemas como Googlebot y GPTBot impulsaron un aumento del 19% en el tráfico online durante 2025.

En cuanto a la composición del tráfico, los bots no asociados a IA representaron el 44% de las solicitudes HTML a principios de diciembre, mientras que el tráfico humano se situó en el 47%. La diferencia entre ambos grupos se mantuvo estrecha durante el año, aunque en junio la brecha llegó a 25 puntos porcentuales a favor de los bots no IA.

Por su parte, los bots de IA promediaron el 4,2% del total de solicitudes HTML, con mínimos del 2,4% en abril y máximos del 6,4% en junio.

El informe identifica a Googlebot como el líder entre los bots verificados, con más del 28% del tráfico de este tipo en 2025 y un 4,5% del total de solicitudes HTML. GPTBot, de OpenAI, se consolidó como el segundo bot más activo, generando alrededor del 7,5% del tráfico de bots verificados.

En 2025, los bots no asociados a IA y los usuarios humanos tuvieron volúmenes de tráfico similares.

ChatGPT-User, que accede a páginas web cuando los usuarios interactúan con ChatGPT, mostró un crecimiento sostenido, con picos de actividad hasta 16 veces superiores a los de inicios de año. ClaudeBot cerró el año con un aumento cercano al 10% respecto a su nivel inicial, y PerplexityBot multiplicó su actividad por 3,5 en el mismo periodo.

El ecosistema de IA generativa también experimentó cambios en el ranking de plataformas más utilizadas. ChatGPT mantuvo su liderazgo, mientras que Perplexity, Claude y GitHub Copilot mejoraron su posición. Herramientas como Google Gemini, Windsurf AI, Grok/xAI y DeepSeek ingresaron por primera vez al top 10, reflejando la rápida evolución y diversificación del sector.

Los bots de IA cumplen principalmente tres funciones: recopilar contenido para entrenar modelos, indexar información para buscadores y consultar páginas en respuesta a preguntas de usuarios en chatbots.

El consumo masivo de contenido por parte de bots de IA genera controversias en la industria digital.

El rastreo destinado al entrenamiento de modelos es el principal motor de este tráfico, llegando a ser siete u ocho veces mayor que el rastreo para búsqueda y hasta 32 veces superior al generado por acciones de usuarios en los periodos de mayor actividad. GPTBot, de OpenAI, destaca como el principal responsable de este volumen.

El rastreo orientado a la búsqueda fue predominante hasta marzo, cuando se redujo en un 40%. En contraste, el tráfico vinculado a acciones de usuarios creció más de 21 veces entre enero y diciembre, impulsado por la popularidad de los chatbots y asistentes basados en IA.

El crecimiento del tráfico generado por bots y rastreadores ha generado inquietud entre editores y productores de contenido online. Cloudflare señala que “durante 2025, los bots y rastreadores de IA han sido noticia por su voraz consumo de contenido para entrenar modelos en constante evolución. Han generado controversia, ya que no todos los bots y rastreadores cumplen con las directrices establecidas por los propietarios de contenido para limitar la actividad de rastreo”.