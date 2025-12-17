Tecno

Ahora los bots y rastreadores de IA generan más tráfico online que las personas: por qué

Por primera vez, el tráfico online generado por bots y rastreadores de inteligencia artificial superó al humano a nivel mundial en 2025

Guardar
El informe de Cloudflare muestra
El informe de Cloudflare muestra que bots y rastreadores lideran el tráfico web global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, los bots de inteligencia artificial (IA) y rastreadores han superado a los usuarios humanos en la generación de tráfico online a nivel global, según el informe Year in Review 2025 de Cloudflare.

Este cambio, impulsado por el auge de sistemas como Googlebot, GPTBot y otros rastreadores vinculados a plataformas de IA, responde al creciente uso de estas tecnologías para entrenar modelos, indexar información y responder a consultas de usuarios en chatbots. El fenómeno marca un punto de inflexión en la dinámica de la web abierta y plantea nuevos desafíos para la industria de contenidos y la economía digital.

El tráfico online mundial experimentó un crecimiento cercano al 20% durante 2025. Tras un periodo de estabilidad, el tráfico comenzó a incrementarse gradualmente desde abril, alcanzando un 5% por encima del nivel de referencia en mayo. El ritmo se mantuvo con subidas de entre 4% y 7% hasta agosto, pero en el último trimestre del año se registró un repunte acelerado que llevó el incremento anual al 19%, superando el 17% de 2024.

Sistemas como Googlebot y GPTBot
Sistemas como Googlebot y GPTBot impulsaron un aumento del 19% en el tráfico online durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la composición del tráfico, los bots no asociados a IA representaron el 44% de las solicitudes HTML a principios de diciembre, mientras que el tráfico humano se situó en el 47%. La diferencia entre ambos grupos se mantuvo estrecha durante el año, aunque en junio la brecha llegó a 25 puntos porcentuales a favor de los bots no IA.

Por su parte, los bots de IA promediaron el 4,2% del total de solicitudes HTML, con mínimos del 2,4% en abril y máximos del 6,4% en junio.

El informe identifica a Googlebot como el líder entre los bots verificados, con más del 28% del tráfico de este tipo en 2025 y un 4,5% del total de solicitudes HTML. GPTBot, de OpenAI, se consolidó como el segundo bot más activo, generando alrededor del 7,5% del tráfico de bots verificados.

En 2025, los bots no
En 2025, los bots no asociados a IA y los usuarios humanos tuvieron volúmenes de tráfico similares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT-User, que accede a páginas web cuando los usuarios interactúan con ChatGPT, mostró un crecimiento sostenido, con picos de actividad hasta 16 veces superiores a los de inicios de año. ClaudeBot cerró el año con un aumento cercano al 10% respecto a su nivel inicial, y PerplexityBot multiplicó su actividad por 3,5 en el mismo periodo.

El ecosistema de IA generativa también experimentó cambios en el ranking de plataformas más utilizadas. ChatGPT mantuvo su liderazgo, mientras que Perplexity, Claude y GitHub Copilot mejoraron su posición. Herramientas como Google Gemini, Windsurf AI, Grok/xAI y DeepSeek ingresaron por primera vez al top 10, reflejando la rápida evolución y diversificación del sector.

Los bots de IA cumplen principalmente tres funciones: recopilar contenido para entrenar modelos, indexar información para buscadores y consultar páginas en respuesta a preguntas de usuarios en chatbots.

El consumo masivo de contenido
El consumo masivo de contenido por parte de bots de IA genera controversias en la industria digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rastreo destinado al entrenamiento de modelos es el principal motor de este tráfico, llegando a ser siete u ocho veces mayor que el rastreo para búsqueda y hasta 32 veces superior al generado por acciones de usuarios en los periodos de mayor actividad. GPTBot, de OpenAI, destaca como el principal responsable de este volumen.

El rastreo orientado a la búsqueda fue predominante hasta marzo, cuando se redujo en un 40%. En contraste, el tráfico vinculado a acciones de usuarios creció más de 21 veces entre enero y diciembre, impulsado por la popularidad de los chatbots y asistentes basados en IA.

El crecimiento del tráfico generado por bots y rastreadores ha generado inquietud entre editores y productores de contenido online. Cloudflare señala que “durante 2025, los bots y rastreadores de IA han sido noticia por su voraz consumo de contenido para entrenar modelos en constante evolución. Han generado controversia, ya que no todos los bots y rastreadores cumplen con las directrices establecidas por los propietarios de contenido para limitar la actividad de rastreo”.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialCloudflareBotsLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Las 6 IA más usadas de 2025: ChatGPT, Gemini, Copilot y más

Una vez más, ChatGPT se consolida como el asistente de inteligencia artificial más utilizado en el mundo

Las 6 IA más usadas

La papelera de WhatsApp existe: así puedes recuperar mensajes eliminados

Esta función que se encuentra en el apartado de ‘Ajustes‘ de la aplicación móvil permite restaurar o eliminar contenido borrado recientemente

La papelera de WhatsApp existe:

El Galaxy Z TriFold se agota en Corea del Sur previo a su debut en Estados Unidos

La alta demanda registrada durante el primer día dejó sin stock a las tiendas surcoreanas

El Galaxy Z TriFold se

Microsoft Copilot llega a televisores LG y no se puede eliminar

Diversos usuarios han reportado la súbita aparición del ícono de asistente inteligente tras la última actualización del sistema

Microsoft Copilot llega a televisores

Dell y Lenovo evalúan volver a 8 GB de RAM en laptops de gama media

El aumento en el costo de la memoria DDR5 también afecta al segmento premium de computadoras portátiles

Dell y Lenovo evalúan volver
DEPORTES
Radiografía de la partida con

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: “Si estuviera en mi época, no sería el mejor”

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

TELESHOW
Ángel de Brito contó la

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

INFOBAE AMÉRICA

¿La capacidad física alcanza su

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?