Tu Amazon Kindle trae nueva función con IA, no la pediste pero la necesitarás siempre

La inteligencia artificial de Amazon llega a Kindle con la función 'Ask this Book', disponible inicialmente en iOS para Estados Unidos. (Amazon)

La lectura en formato digital ahora tiene un aliado con la inteligencia artificial, integrada por Amazon en su Kindle, que ahora cuenta con una herramienta llamada “Ask this Book”.

El propósito de esta función es acompañar a los usuarios durante su lectura, resolver dudas sobre la trama y ofrecer resúmenes contextuales, todo sin arruinar la experiencia por spoilers. La novedad se activa de manera obligatoria y actualmente solo está disponible para una parte del público, pero se espera su expansión a millones de usuarios globales.

Cuál es la nueva función de IA que llega a Kindle

“Ask this Book” es una función que Amazon describe como un asistente experto en cada libro. Está integrada directamente en la app de Kindle para iOS en Estados Unidos y, según lo informado por la empresa, empezará a llegar paulatinamente a los dispositivos Kindle y a la aplicación para Android a partir de 2026.

Por ahora, se encuentra disponible en miles de libros electrónicos en inglés, aunque la promesa es ampliar el repertorio gradualmente.

'Ask this Book' permite a los lectores de Kindle formular preguntas sobre la trama, personajes y contexto histórico de los libros electrónicos. (AMAZON)

La función permite que el lector formule preguntas sobre el libro que está leyendo, ya sea sobre la trama, las relaciones de los personajes, detalles históricos del contexto de la narrativa o referencias específicas.

La IA responde de manera inmediata y únicamente usando información del contenido ya leído o que corresponde al avance actual del usuario, de manera que se evitan spoilers y revelaciones sobre finales o giros cruciales en la historia.

Este sistema funciona como un chatbot integrado, accesible desde el menú del libro o al seleccionar un fragmento de texto. Allí, el usuario puede plantear su pregunta y solicitar explicaciones o resúmenes, lo que resulta útil para quienes leen de manera intermitente y pueden olvidar algunos detalles importantes después de varios días sin abrir el libro.

Detallando las capacidades de la IA

La herramienta cumple con tres requisitos claves: rapidez en la respuesta, contextualización precisa y restricción total de spoilers.

La función de inteligencia artificial de Kindle ofrece resúmenes contextuales y explicaciones precisas para mejorar la comprensión lectora. (AMAZON)

Por ejemplo, es posible preguntar sobre el contexto histórico del relato —como “¿En qué época se desarrolla esta historia?”— o sobre las relaciones entre personajes, con preguntas como “¿Oliver y Amy están casados?”. Si un pasaje se vuelve confuso, se puede solicitar que la IA lo explique, siendo un aliado para profundizar la comprensión de la obra sin necesidad de buscar en internet.

La personalización también es relevante: la inteligencia artificial de Amazon adapta sus respuestas al punto exacto del libro donde se encuentra el lector. Si se selecciona un fragmento, el sistema sugiere cuestiones que se pueden consultar, como “Explícame esto”, y genera explicaciones puntuales sobre el tema elegido.

Así, se busca mantener al usuario dentro del entorno Kindle, preservando el foco en la lectura y reduciendo la tendencia a abandonar el libro para buscar respuestas en Google, donde el riesgo de spoilers es alto.

Cómo acceder a esta herramienta de IA de Kindle

Actualmente, “Ask this Book” solo está disponible en Estados Unidos y se limita a dispositivos iOS. La compañía ha confirmado que está trabajando para implementarla en dispositivos Kindle y en la app de Android en el corto plazo.

La IA de Kindle personaliza las respuestas según el avance del lector, manteniendo la experiencia dentro del entorno de lectura digital. (REUTERS/Kylie Cooper)

Para utilizar la herramienta, es necesario contar con la aplicación Kindle y leer en un dispositivo compatible. Una vez disponible, bastará entrar al libro y acceder al menú para activar el asistente o seleccionar un texto específico para iniciar una consulta directa.

Amazon asegura que las respuestas que genera la IA no son compartibles ni copiables, y que solo están disponibles para quienes han comprado o alquilado el libro digital. Así, intenta garantizar que el valor de la interacción se mantenga dentro del ámbito personal de cada lector, evitando la circulación incontrolada de respuestas de la IA.