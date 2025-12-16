Querer un celular barato tendría un alto costo en 2026: volvería la limitación de las memorias RAM de 4GB

La escasez y el aumento de precios de la memoria RAM amenazan con frenar el avance tecnológico en la industria de telefonía móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)

La industria de la telefonía móvil se enfrenta a una coyuntura inesperada: la crónica escasez y el encarecimiento de la memoria RAM amenaza con revertir años de avance tecnológico, forzando a fabricantes y usuarios a contemplar una realidad que parecía superada.

Los análisis de firmas especializadas, como TrendForce, alertan sobre un inminente regreso de los celulares de gama baja con configuraciones de 4 GB de RAM como estándar para 2026, una cifra que hasta hace poco evocaba terminales de generaciones pasadas.

Lo paradójico de este retroceso reside en que, mientras la industria tecnológica orienta sus esfuerzos hacia innovaciones ligadas a la inteligencia artificial y la computación avanzada, la base de hardware en millones de teléfonos podría degradarse notablemente en los próximos años.

Cómo la crisis de la memoria RAM afecta a los usuarios

La crisis tiene su origen en la explosión de la demanda de memoria para infraestructura de IA y centros de datos. El “gran boom de la inteligencia artificial” ha disparado el consumo de chips DRAM y NAND, esenciales tanto para servidores y sistemas de nube como para los propios dispositivos personales.

El auge de la inteligencia artificial y la demanda de centros de datos disparan el consumo de chips DRAM y NAND en el mercado global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia directa, los precios mayoristas de la memoria se encuentran en máximos históricos y, según advierten los principales fabricantes, no se prevén descensos en el corto plazo.

La perspectiva para 2026, tal como anticipan los analistas de TrendForce, dibuja un escenario donde los fabricantes de terminales se ven obligados a recortar memoria interna en los modelos más económicos, con el único fin de mantener estables sus márgenes y evitar subidas de precio difíciles de trasladar al consumidor.

El mecanismo parece claro: dado que el coste del componente de memoria ocupa cada vez más porcentaje en la lista de materiales de un teléfono, la solución más sencilla pasa por reducir esa partida en modelos de acceso. Este movimiento implicaría un estancamiento tecnológico en la base del mercado, cuando hasta hace poco incluso los dispositivos de menos de 250 dólares ofrecían habitualmente 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

A partir de 2026, estos estándares volverían a ajustarse: 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento se perfilan como la nueva (antigua) referencia en gama baja, sin que ello suponga necesariamente una rebaja de precios.

Los precios mayoristas de la memoria RAM y NAND alcanzan máximos históricos, sin previsión de descensos en el corto plazo. (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo afectará esto al avance de los celulares

Esta tendencia genera un efecto dominó que impacta en varios frentes. Desde la perspectiva del usuario, un terminal con 4 GB de RAM en 2026 solo podrá garantizar una experiencia básica: llamadas, aplicaciones de mensajería y cierto uso de redes sociales.

Las tareas multitarea, videojuegos exigentes y, sobre todo, las funciones innovadoras basadas en IA podrían quedar fuera del alcance para millones de clientes de gama baja. El sacrificio en especificaciones técnicas no es menor, pues la RAM es clave para que el sistema operativo Android gestione con solvencia los procesos en segundo plano y las aplicaciones.

En la actualidad, la gama media y media-alta oscila entre los 6 y 12 GB de RAM, mientras que los modelos de gama alta alcanzan configuraciones de hasta 24 GB. El cambio proyectado descarta que los nuevos móviles económicos cuenten con tales capacidades. Además, los analistas remarcan que, ante la escasez de memoria, otras características se verán afectadas, como el almacenamiento interno.

La reducción de RAM en celulares de gama baja limitará el acceso a funciones avanzadas y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que los chips NAND Flash también han experimentado una escalada de precios, el regreso de la ranura para tarjetas microSD se perfila como una respuesta plausible de los fabricantes para paliar la merma de capacidad interna, aunque esto no compense carencias de rendimiento.

La situación, lejos de formar parte de una tendencia aislada, afecta igualmente a otros tipos de dispositivos personales. Durante años, la oferta de portátiles con 8 GB de RAM como estándar fue la norma, en tiempos recientes se consolidó la opción de 16 GB en gama media, pero los analistas pronostican que el ciclo regresivo tocará también a los ordenadores, con la reaparición masiva de equipos con solo 8 GB, sobre todo en los segmentos de precio intermedio.