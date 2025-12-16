Precio de la PlayStation 5 en Amazon por Navidad: cuánto hay que pagar hoy

La PlayStation 5 es una de las consolas de entretenimiento más regaladas por Navidad. (Foto: Imagen ilustrativa)

Con la temporada navideña en pleno auge, muchos consumidores consideran regalar una PlayStation 5 —o pedirla como autoregalo— a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon.

Esta consola, uno de los productos más demandados del año en el segmento de entretenimiento digital, tiene distintos precios según el modelo elegido. En Amazon Estados Unidos, los valores actuales están entre los 460 dólares y los 650 dólares.

La PlayStation 5 Edición Digital con 1 TB de almacenamiento cuesta 460 dólares, la PlayStation 5 estándar de 1 TB tiene un precio de 489 dólares y la versión más potente, la PlayStation 5 Pro con 2 TB, se vende por 648 dólares.

Comprar

PlayStation Edición Digital.

Comprar una PS5 en Amazon puede ser una alternativa más económica para quienes enfrentan precios elevados en el mercado local de sus países, aunque hay que considerar gastos de envío e impuestos que pueden aplicar dependiendo de la región de destino.

Precios de la PS5 en países latinoamericanos

Considerando el tipo de cambio, este sería el precio de la PlayStation 5 en algunos países hispanohablantes:

Argentina: si se toma como referencia el valor en dólares de la edición estándar (489 dólares), en pesos argentinos el costo ronda aproximadamente 1.209.000 pesos argentinos . En el mercado local, versiones de PS5 suelen venderse más caras debido a impuestos y costos de importación, lo que hace que la compra directa en Amazon pueda resultar más atractiva para algunos consumidores.

Colombia: transformando el precio de la edición estándar de 489 dólares a pesos colombianos, la consola tendría un valor aproximado de 2.300.000 pesos colombianos, aunque en tiendas locales las consolas rondan cifras superiores dependiendo de la versión y disponibilidad.

La PlayStation 5 Edición Digital y Estándar.

México: con un tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar, la PS5 estándar en Amazon equivaldría a unos 8.800 pesos mexicanos , mientras que la PS5 Pro llegaría a cerca de 11.700 pesos mexicanos . No obstante, en tiendas mexicanas la consola suele venderse por entre 12.499 pesos mexicanos y 14.999 pesos mexicanos para las versiones digital o estándar respectivamente, lo que hace que los precios Amazon puedan ser competitivos incluso sin promociones.

España: en Europa, la PS5 estándar generalmente se sitúa alrededor de 499 euros , precio que está bastante alineado con el valor convertido desde Amazon USA para esta Navidad. A pesar de ajustes recientes en los precios oficiales, España sigue siendo uno de los mercados con menor diferencia entre precios internacionales y locales.

Perú: debido a que en este país no llegan los pedidos directamente de Amazon, se recomienda comprar la PS5 en el mercado local, el cual puede llegar a costar 2.099 soles en su versión digital, mientras que la estándar puede llegar a 2.399 soles.

La PlayStation Edición Digital es la más barata que vas a poder encontrar. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Modelos y opciones de compra en Amazon

La PlayStation 5 Edición Digital es la más accesible dentro de la oferta de Amazon. Esta versión no cuenta con lector de discos físicos, por lo que los juegos deben descargarse digitalmente. Con 1 TB de almacenamiento, su precio de 460 dólares la convierte en una opción atractiva para jugadores que centran su biblioteca en títulos digitales o servicios en la nube.

La PS5 estándar, que incluye lector de discos, cuesta 489 dólares y ofrece mayor versatilidad para quienes prefieren comprar juegos físicos o intercambiarlos entre amigos. Este modelo es considerado un punto medio entre precio y funcionalidad.

La versión más avanzada es la PS5 Pro, con 2 TB de almacenamiento interno y hardware mejorado para rendimiento gráfico superior y tiempos de carga reducidos. Con un precio de 648 dólares en Amazon, representa la opción ideal para jugadores que buscan la experiencia más potente disponible en la familia PS5.

El precio de la PS5 varía de acuerdo al modelo y especificaciones técnicas.

Cómo comprar y qué considerar

Adquirir una PS5 por Amazon desde el extranjero puede implicar ahorro frente a precios en tiendas físicas locales en países con mercados más inflados. Sin embargo, quienes compren fuera de su país deben considerar adicionalmente:

Gastos de envío internacional

Impuestos de importación y aduanas

Tiempos de entrega extendidos en temporada alta

A pesar de estos factores, muchos consumidores optan por la compra internacional en Navidad como una forma de superar precios elevados o falta de stock local.