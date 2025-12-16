Dónde viajar en 2026: conoce los lugares favoritos de Airbnb, donde Argentina es protagonista

Personas de viaje

Airbnb lanzó sus predicciones sobre los destinos y tendencias que determinarán el flujo del turismo global en 2026. Según datos de la plataforma, el hábito viajero está experimentando una transformación definida por la búsqueda de experiencias auténticas, escapadas breves pero intensas, el redescubrimiento de la naturaleza y una preferencia por grandes eventos internacionales como motivo de turismo.

En este escenario, la Generación Z emerge como protagonista al impulsar escapadas cortas, con un alto enfoque en espacios naturales y experimientación de la gastronomía.

Cuáles serán los principales destinos de viaje para 2026, según Airbnb

La plataforma señala que, de cara a 2026, detecta un crecimiento relevante en ciudades y regiones capaces de ofrecer escapadas urbanas llenas de cultura y energía, rutas naturales de desconexión y enclaves que acogen eventos de magnitud planetaria. Entre los destinos urbanos preferidos por los jóvenes figuran:

Destinos urbanos como Buenos Aires, Busan y México DF lideran las preferencias de los jóvenes viajeros para 2026. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Buenos Aires, Argentina : un centro de atracción cultural, con barrios creativos, vida nocturna vibrante marcada por el tango y una pujante escena gastronómica y artística.

Busan, Corea del Sur : mezcla de rutas costeras, mercados nocturnos y vanguardia artística, donde las clases de cocina coreana cobran fuerza.

João Pessoa y Maceió, Brasil : conciertos callejeros, arquitectura colonial y fiestas en la playa se conjugan con paisajes naturales y rutas gastronómicas variopintas.

Ko Samui, Tailandia : playas cristalinas, mercados, festivales y una oferta inmersiva para turistas que buscan tanto relax como intercambio cultural.

Marrakesh, Marruecos : destaca por los souks llenos de vida, celebraciones, arquitectura ancestral y experiencias culinarias de la mano de locales.

México DF, México : arte urbano, tacos a medianoche y recorridos por viviendas emblemáticas de la ciudad.

Nakano, Japón : epicentro de la cultura pop y anime, talleres de pintura japonesa y gastronomía a la vuelta de cada esquina.

San Juan, Puerto Rico : calles de adoquines, murales, salsa hasta el amanecer y patrimonio afrolatino.

Estocolmo, Suecia: diseño, música independiente y un casco antiguo medieval envuelto en modernidad.

En la categoría de destinos naturales y rurales para quienes buscan desconexión, sobresalen parques nacionales estadounidenses como el Great Smoky Mountains, Shenandoah, Acadia, Yosemite o Grand Teton, que ven incrementarse las búsquedas y reservas. Pero el interés se extiende a otros lugares similares fuera de EE.UU., como Creta (Grecia), Sardinia (Italia), Goa (India) y Yakarta (Indonesia).

Cuáles serán los eventos en el mundo que movilizarán el turismo

Airbnb advierte que el turismo por eventos representa un 65% de las búsquedas de fechas y ciudades, de acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Invierno, el Mundial de Fútbol, el Carnaval, Coachella, la Fórmula 1 en Madrid o festivales musicales emblemáticos.

Las localidades anfitrionas de estos acontecimientos figuran en los primeros puestos de los listados de expectativas para 2026. El caso español ilustra esta dinámica: eventos como el Carnaval de Cádiz o las fiestas de Sant Joan en Menorca despiertan interés turístico internacional.

Los grandes eventos internacionales, como Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol, impulsan el 65% de las búsquedas de alojamiento en Airbnb. (REUTERS/Mandel Ngan)

El viajero contemporáneo convierte los eventos masivos en excusa para vivir experiencias diferenciales. Así, reservar un alojamiento para alguno de estos momentos equivale a planear una vivencia “irrepetible y de altísimo contenido emocional y social”.

Qué busca la Generación Z para sus viajes en 2026

El segmento más joven, la Generación Z, impone un nuevo ritmo: las escapadas internacionales de 1 a 2 días crecen a mayor velocidad que las vacaciones largas.

Las tendencias virales impulsadas por TikTok han instalado la moda de cruzar continentes para inmersiones urbanas rápidas, reemplazando las playas de relax por ciudades musicales, danzantes y con oferta culinaria genuina.

Esta “max aventura con mínimo compromiso” se traduce en visitas exprés a metrópolis con agenda de eventos, arte callejero y vida nocturna.

Las tendencias virales en redes sociales, como el hashtag #touchgrass, fomentan el turismo de desconexión y contacto con la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma registra un salto del 35% en las búsquedas de alojamientos cerca de parques nacionales en EE. UU. para 2026. Iniciativas virales en redes sociales –como los más de 85.000 posts asociados al hashtag #touchgrass en TikTok– reflejan un deseo colectivo de “salir de la pantalla”, respirar aire puro y participar de experiencias físicas en paisajes abiertos.

Las preferencias viajeras priorizan retiros en cabañas de madera, chalets rodeados de bosques, casas rurales de diseño moderno y hospedajes de montaña dotados de comodidades para la relajación y el contacto consciente con el entorno.