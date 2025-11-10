Tecno

Cuáles son las diferencias entre Airbnb, Booking y Google Viajes

Si solo quieres comparar, organizar y recibir alertas y recomendaciones, la última opción es el complemento perfecto, sobre todo si ya utilizas otros servicios de Google en tu día a día

Guardar
Booking se caracteriza por ofrecer
Booking se caracteriza por ofrecer la mayor variedad de alojamientos. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)

En el universo de las reservas y planificación de viajes online, tres plataformas sobresalen en la preferencia de los usuarios: Airbnb, Booking y Google Viajes. Aunque las tres tienen como objetivo facilitar la búsqueda de alojamiento y la organización de las vacaciones, sus enfoques, funcionalidades y el tipo de gestión que permiten son distintos, lo que puede influir directamente en la experiencia del viajero.

Comparativa entre Booking, Airbnb y Google Viajes: ventajas y limitaciones

Booking se caracteriza por ofrecer la mayor variedad de alojamientos: hoteles de lujo, casas rurales, apartamentos turísticos y una amplia selección con posibilidad de cancelación gratuita. La facilidad de reserva, las valoraciones de usuarios y la comodidad para hacer cambios hacen de esta opción una de las favoritas para quienes buscan flexibilidad. El sistema también cuenta con un buscador de vuelos y está disponible tanto en web como en apps para Android e iOS.

Por su parte, Airbnb nació como una plataforma de alquiler de propiedades entre particulares, aunque hoy en día la mayoría de sus ofertas corresponden a empresas profesionales. Su diferencia principal es que no ofrece hoteles, sino solo apartamentos y casas, orientándose a quienes prefieren una experiencia más hogareña.

Airbnb nació como una plataforma
Airbnb nació como una plataforma de alquiler de propiedades entre particulares. REUTERS/Dado Ruvic

Cada alojamiento cuenta con valoración y comentarios para dar garantías de calidad, y la plataforma actúa como intermediaria en caso de problemas. En términos de precio, el alquiler turístico a través de Airbnb no suele ser mucho más barato que un hotel, pero destaca por la sensación de independencia y comodidad para el viajero.

Google Viajes, en cambio, es un buscador integral de destinos y servicios turísticos. Su misión no es centralizar ni gestionar las reservas, sino proporcionar acceso y sugerencias para vuelos, hoteles, alquileres vacacionales y actividades, redirigiendo al usuario a la página de la aerolínea u hotel para completar la transacción.

No cuenta con aplicaciones móviles propias (solo web), pero integra las reservas dentro del ecosistema Google, facilitando el seguimiento y organización de itinerarios, vuelos y lugares de interés. Incluye herramientas como seguimiento de precios, información meteorológica, porcentajes de ocupación y sugerencias personalizadas gracias al cruce de datos con Gmail y otros servicios de la compañía.

Booking cuenta con un buscador
Booking cuenta con un buscador de vuelos y está disponible tanto en web como en apps para Android e iOS. REUTERS/Dado Ruvic

Funcionalidades destacadas y opciones de personalización

Google Viajes pone énfasis en la personalización: permite crear rutas, planificar estadías, integrar reservas automáticamente en el perfil del usuario y generar ideas basadas en presupuestos, fechas flexibles o preferencias de destinos. La plataforma está diseñada como una herramienta de consulta y organización, no de gestión directa de alojamiento o vuelos.

Booking, al integrar opiniones, cancelaciones flexibles y filtros avanzados, es ideal para quienes valoran comparar entre muchas opciones y ajustar su itinerario sobre la marcha. Airbnb, en cambio, se centra en estadías que buscan una experiencia más local, con opciones para disfrutar de casas enteras o compartir espacio con anfitriones.

Ahora bien, la elección entre Booking, Airbnb y Google Viajes dependerá de tus necesidades y preferencias. Si buscas variedad, comodidad y proceso centralizado, Booking es la mejor opción. Si prefieres una experiencia personalizada en casas o apartamentos y priorizas la independencia, Airbnb será más adecuado.

Google Viajes pone énfasis en
Google Viajes pone énfasis en la personalización. REUTERS/Dado Ruvic

Si en cambio solo quieres comparar, organizar y recibir alertas y recomendaciones, Google Viajes es el complemento perfecto, sobre todo si ya utilizas activamente otros servicios de Google en tu día a día. Cada herramienta añade valor de forma distinta al proceso de planificación de cualquier escapada o vacación.

Apps para viajar: alternativas a Airbnb, Booking y Google Viajes

Existen varias aplicaciones para organizar viajes que funcionan de manera similar a Airbnb, Booking y Google Viajes. Plataformas como Vrbo, Agoda y TripAdvisor permiten buscar alojamientos temporales en cualquier destino, comparar precios y reservar de forma directa a través de sus interfaces móviles o web.

Estas herramientas facilitan la selección de hospedaje por medio de filtros personalizables como ubicación, rango de precio, servicios incluidos y opiniones de otros viajeros.

El funcionamiento general de estas apps consiste en ofrecer un motor de búsqueda centralizado, donde los usuarios ingresan fechas y preferencias de viaje para obtener una lista de opciones disponibles. Desde cada perfil de alojamiento, es posible ver fotos, descripciones detalladas, políticas de cancelación y realizar tanto la reserva como el pago de manera segura.

Temas Relacionados

AirbnbBookingGoogle ViajesViajesGoogleTurismoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así fue la primera carrera de autos voladores al estilo Star Wars

La aeronave eléctrica puede alcanzar una velocidad máxima de 102 kilómetros por hora y elevarse hasta 457 metros de altitud, pero solo dura en funcionamiento 20 minutos

Así fue la primera carrera

Encuentran un virus que robaba datos en teléfonos Android durante un año

El ataque se propagó a través de archivos de imagen DNG enviados por mensajería instantánea, como WhatsApp, sin que las víctimas tuvieran que hacer clic o interactuar con el archivo

Encuentran un virus que robaba

Google Maps se transformó 100% con la IA Gemini: basta una orden para crear mapas interactivos

La plataforma de Google brinda la opción de generar desde recorridos virtuales hasta listados personalizados. No se requieren conocimientos en programación avanzados

Google Maps se transformó 100%

Día de la Comunidad de Pokémon Go: todos los detalles del evento para diciembre de 2025

Esta edición del evento permitirá acceder a evoluciones simplificadas, ataques inéditos y una investigación especial con acceso limitado

Día de la Comunidad de

Ser invisible en WhatsApp sí es posible con estos ajustes: nadie verá tu conexión

Mensajes temporales, restricción de información, llamadas silenciadas y más opciones que la aplicación de Meta ofrece a todos los usuarios

Ser invisible en WhatsApp sí
DEPORTES
Fue uno de los jugadores

Fue uno de los jugadores más admirados por Maradona y a los 67 años maravilló con una gambeta a Pepe, ex Real Madrid

A la espera de Riestra-Independiente, Gimnasia le gana a Vélez por la fecha 15 del Torneo Clausura

El video y las fotos del principio de incendio en La Bombonera tras el triunfo de Boca ante River

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Tras el triunfo de Boca ante River, Claudio Úbeda reveló detalles de su última charla con Miguel Russo: “Es imposible no emocionarse”

TELESHOW
Johnny Depp llegó a la

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon su polémico piquito de los años 90

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump y su homólogo

Donald Trump y su homólogo sirio Ahmad al-Sharaa acordaron impulsar la cooperación bilateral tras su reunión en la Casa Blanca

América Latina, entre la desconfianza y el crimen: el mapa de riesgos que alerta a los inversores

Contra el sentido común: “No se cosecha jamás lo que se siembra”, escribe Paula Jiménez España

Blockchain y cripto casinos impulsan la nueva era del juego online en España, según expertos

La trágica historia del ferry Heweliusz, el accidente más trágico de Polonia que se convirtió en serie