Las perlitas del alocado triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026: del blooper de Scaloni a las provocaciones de Speed

🚨| WATCH: Speed faces a hostile reaction from Argentina fans in the stands after the full-time whistle, with supporters shouting at him and making aggressive gestures 😬🇦🇷 pic.twitter.com/KG7PJFodEF — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026

Argentina dio otro golpe sobre la mesa en el Mundial 2026: remontó un 0-2 y se impuso por 3 a 2 ante Egipto en los octavos de final. Lionel Messi anotó un tanto y dio una asistencia, mientras que el Cuti Romero y Enzo Fernández firmaron las otras conquistas de La Scaloneta.

Antes del encuentro en Atlanta, en la antesala del campo de juego, se encontraron Alexis Mac Allister y Mohamed Salah, compañeros en el Liverpool hasta la última temporada. Primero fue Lionel Messi el que se acercó a la estrella egipcia para saludarlo. Luego, Dibu Martínez chocó palmas con el delantero. Y, posteriormente, llegó Macca, quien sonrió y le dio un sentido abrazo. Juntos ganaron dos títulos en los Reds: una Premier League y una Carabao Cup.

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También en la previa, las cámaras de TV detectaron en las inmediaciones del estadio a Diego Simeone, con la camiseta de Argentina. Allí, bromeó al decir que ve a España “con los ojos” y deseó una final entre la Albiceleste y la Roja. Cuando le preguntaron por el futuro de Julián Álvarez, en medio de la polémica por el interés del Barcelona, el entrenador del Atlético de Madrid optó por el silencio.

¡DOS VIEJOS CONOCIDOS! 🇦🇷🤜🏼🤛🏼🇪🇬



El saludo entre Alexis MacAllister y Mo Salah, compañeros en Liverpool.



En la previa del #MundialEnDSPORTS, anunció su salida del club inglés. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hcArqlQCRh — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

El influencer Speed volvió a sembrar polémica. Fanático de Cristiano Ronaldo, venía de tener cruces con hinchas argentinos en la eliminación de Portugal contra España. Además, en el 3-2 de La Scaloneta ante Cabo Verde, había recibido insultos racistas por parte de un hincha argentino, lo que provocó la apertura de un expediente por parte de la FIFA. En el penal que falló Messi, comenzó a hacer gestos desde su posición, supuestamente para distraerlo. Cuando el arquero tapó el disparo, empezó a gritar “¡funcionó! ¡Funcionó!“.

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🇦🇷 SIMEONE FIRMA una FINAL ARGENTINA-ESPAÑA.



❌ Y NO RESPONDE sobre JULIÁN ALVAREZ.



📹 @JulioSuarezTV pic.twitter.com/WG8IHiSxch — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2026

Sin embargo, una vez consumada la remontada, del 0-2 al 3-2, su reación se modificó. Apeló a un gesto de incredulidad, con las palmas al frente, mientras de fondo se veía la locura de los fanáticos de Argentina.

En el final del primer tiempo, con el resultado 0-1 y la preocupación reinante, Lionel Scaloni protagonizó un blooper. En lugar de marcharse al vestuario, se equivocó de puerta, y casi sale por la que lo saca del estadio de Atlanta. Por suerte, se quedó hasta el final, para disfrutar de la épica.

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¡CASI SE VA DEL ESTADIO! 😅



▶️ Lionel Scaloni se confudió buscando la puerta del camerino durante el entretiempo entre Argentina y Egipto.#DSPORTSMundial#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/IxnCiIV4AW — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Los corazones de Argentina seguirán palpitando en el Mundial el próximo sábado, cuando la Albiceleste se mida ante el vencedor de la llave entre Colombia y Suiza en Kansas City.

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🚨| WATCH: Speed says the rest is up to Mohamed Salah and Egypt after helping distract Messi into missing his penalty 😭🇪🇬 pic.twitter.com/9hdaRhDUD9 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026