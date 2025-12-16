Cómo activar el modo santa de Alexa y ambientar el hogar para la Navidad

Alexa es un accesorio útil para compartir en familia y con niños pequeños. (Fotocomposición Infobae)

Durante la temporada navideña, algunos usuarios no conocen que Alexa, el asistente virtual de Amazon, cuenta una serie de funciones que permiten transformar el ambiente del hogar y facilitar las celebraciones familiares.

Entre las novedades más destacadas, los usuarios pueden activar el “modo Santa” mediante un simple comando de voz, lo que modifica la voz del asistente a un tono festivo y habilita la reproducción de villancicos y canciones tradicionales.

Además, el asistente ofrece la posibilidad de controlar dispositivos inteligentes, como luces y enchufes, para crear una atmósfera acorde a las festividades, así como programar horarios automáticos para las decoraciones luminosas, lo que contribuye a un espacio acogedor y eficiente desde el primer día de diciembre.

Cómo activar el modo santa de Alexa en Navidad

Cualquier modo de Alexa se puede activar por medio de un comando de voz de un usuario autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “modo Santa” se activa diciendo: “Alexa, activa el modo Santa”. A partir de ese momento, la voz del asistente adopta un tono festivo y responde a solicitudes de canciones tradicionales, villancicos y posadas.

Los niños pueden interactuar de manera lúdica, escribiendo cartas a Santa o escuchando historias sobre el Polo Norte, lo que convierte la Navidad en una experiencia participativa y mágica para toda la familia.

Qué función de Alexa ayuda a ambientar el hogar al estilo navideño

La función Alexa Karaoke permite acceder a un extenso catálogo de canciones, ideal para animar reuniones y convertir cualquier espacio en una pista de karaoke interactiva, sobre todo en dispositivos Echo Show y Fire TV.

Los usuarios pueden solicitar cuentos tradicionales, como “El Cascanueces”, o microcuentos temáticos para niños, integrando así la tecnología en las tradiciones más entrañables del año.

De qué forma controlar las luces navideñas a través de Alexa

El control de luces navideñas con Alexa requiere enchufes inteligentes y configuración previa en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar al máximo el control de luces navideñas, es necesario conectar las decoraciones a un enchufe inteligente compatible y configurarlo previamente a través de la aplicación Alexa, asegurando su vinculación a la red WiFi del hogar.

Una vez realizado este paso, solo con comandos como: “Alexa, enciende las luces de Navidad” se puede gestionar la iluminación, o programar horarios automáticos que enciendan las luces antes de dormir a una hora determinada. Esta funcionalidad no solo aporta comodidad, permite personalizar la ambientación sin esfuerzo adicional.

Cómo Alexa puede ayudar en las preparaciones de las cenas navideñas

En la cocina, Alexa se convierte en un aliado práctico para la preparación de platillos típicos de la temporada. Los usuarios pueden solicitar recetas paso a paso, como galletas de jengibre mediante el comando: “Alexa, dame una receta que sea fácil para hacer galletas de jengibre”.

Alexa facilita la preparación de recetas navideñas y el manejo de temporizadores para platillos típicos como galletas de jengibre. (Foto: EFE/ Alicia Pérez)

Asimismo, la función de temporizador, activada con frases como: “Alexa, temporizador de una hora para el horno”, ayuda a evitar contratiempos y garantiza que el pavo o los postres estén en su punto.

Una vez lista la comida, Alexa permite hacer anuncios en todos los dispositivos Echo conectados, facilitando la comunicación en la casa.

Qué ofrece Alexa para disfrutar de contenido audiovisual como películas o videos

El entretenimiento se amplía con la integración de Fire TV Stick, que permite buscar películas temáticas utilizando el control por voz. Los usuarios pueden encontrar títulos clásicos como “Mi Pobre Angelito” o “El Extraño Mundo de Jack” para disfrutar en familia.

La integración de Fire TV Stick con Alexa permite buscar y ver películas navideñas clásicas mediante comandos de voz. (Foto: Amazon)

Alexa ofrece cuentos tradicionales y microcuentos para niños, fortaleciendo el vínculo familiar y sumando un componente tecnológico a las celebraciones navideñas.

Para proteger la privacidad de la familia al usar Alexa durante la temporada navideña, se debe revisar y ajustar regularmente los permisos de acceso a micrófonos y cámaras, desactivar compras por voz si hay niños en casa y utilizar contraseñas seguras.

Conviene consultar las configuraciones de historial de voz y deshabilitar funciones no esenciales que recojan datos de los usuarios.