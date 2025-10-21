Así puedes usar Alexa como sistema de alerta mientras estás de viaje

Los dispositivos Echo de Amazon ahora permiten detectar movimientos y enviar notificaciones, convirtiendo cualquier vivienda en un entorno más seguro y adaptado a la vida conectada, sin necesidad de grandes inversiones en videovigilancia - Foto: Zacharie Scheurer/dpa

La preocupación por la seguridad del hogar crece en periodos vacacionales o cuando la vivienda permanece vacía durante días. Los avances en inteligencia artificial aplicada a dispositivos domésticos abren nuevas alternativas para vigilar la casa sin necesidad de invertir en sistemas costosos.

Cómo usar Alexa como sistema de seguridad

Entre estas soluciones, el asistente virtual Alexa (desarrollado por Amazon) destaca por la integración de sensores y funciones inteligentes que permiten identificar movimientos y enviar alertas, facilitando la supervisión remota de la vivienda en todo momento.

Aunque los altavoces Echo y otros dispositivos similares no son cámaras de seguridad tradicionales, su tecnología de detección por ultrasonidos ofrece un refuerzo práctico para quienes desean sumar una capa adicional de protección. Los modelos Echo de cuarta generación en adelante incluyen sensores ultrasónicos capaces de detectar alteraciones en el entorno.

Dispositivos Echo amplían su utilidad y convierten la domótica en herramienta clave contra intrusos - foto: Florian Schuh/dpa

Esta capacidad resulta útil para identificar presencia o movimiento en habitaciones que deberían estar vacías.

El conjunto de sensores utiliza ondas ultrasónicas imperceptibles para el oído humano. Cuando una persona o un objeto interrumpe el recorrido de estas ondas, el sistema lo identifica y puede enviar una notificación inmediata al usuario.

De este modo, cualquier cambio inesperado dentro del hogar queda registrado y comunicado al propietario, incluso si se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.

Configura Alexa paso a paso

Activar el sistema de alerta es un proceso sencillo y no requiere experiencia técnica. Todo el procedimiento se gestiona a través de la aplicación Alexa en teléfonos inteligentes o tabletas. El paso a paso para programar un altavoz Echo como sistema de alerta es el siguiente:

HANDOUT - Ziggy es la nueva palabra de activación para Alexa en los dispositivos Echo de Amazon. Foto: Amazon/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Abrir la aplicación Alexa en el teléfono o tableta.

Tocar “ Más ” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Acceder a la sección “ Dispositivos ”.

Seleccionar el altavoz que se utilizará para la detección.

Ingresar a “ Configuración del dispositivo ” y buscar la opción “ Detección de movimiento ”.

Activar la función “ Detectar movimiento ”.

Acceder al apartado “ Notificaciones ”.

Habilitar la opción “Enviar notificaciones cuando se detecte movimiento”.

Una vez concluida la configuración, Alexa puede alertar sobre cualquier actividad inesperada mientras la vivienda permanece vacía. Esta función resulta especialmente útil para quienes pasan largas temporadas fuera de casa o desean monitorear posibles accesos no autorizados. Además, la precisión del sensor ultrasónico permite a los usuarios vincular el altavoz a luces o cámaras inteligentes, simulando presencia y disuadiendo eventuales intrusos.

Una ventaja relevante de este sistema es que no obliga a realizar gastos adicionales en equipos complejos ni instalar cámaras en cada rincón. A través de inteligencia artificial y conectividad a la nube, Alexa amplía su utilidad mucho más allá del control por voz, convirtiendo un dispositivo cotidiano en un elemento de seguridad doméstica eficiente y a bajo costo.

Para aquellas personas que buscan alternativas económicas ante los tradicionales sistemas de videovigilancia, Alexa representa una solución accesible y fácil de usar. No solo mejora la sensación de protección y control del entorno, sino que contribuye a la comodidad del usuario, que puede recibir alertas y tomar decisiones a distancia. Incluso durante viajes de larga duración, el monitoreo se mantiene activo y ajustable desde cualquier sitio con acceso a internet.

El asistente virtual de Amazon aprovecha tecnología accesible para vigilar espacios vacíos, enviando notificaciones inmediatas y facilitando la configuración remota desde cualquier lugar con acceso a internet - Imagen ilustrativa Infobae

El desarrollo de esta funcionalidad responde al interés creciente por fortalecer la seguridad en el hogar mediante herramientas inteligentes y automáticas. Los sistemas como Alexa permiten transformar espacios comunes en entornos más seguros y adaptados a los estilos de vida conectados.

Además de las alertas por movimiento, Alexa continúa funcionando como un asistente virtual integral. Es posible solicitar información meteorológica, reproducir música, gestionar recordatorios y administrar rutinas diarias. El control por voz y la compatibilidad con dispositivos de terceros amplían las opciones en la creación de un hogar inteligente, en el que la seguridad es solo una de las muchas aplicaciones posibles.

Así, usuarios de todas las edades pueden acceder a protección, eficiencia y asistencia personalizada, utilizando tecnología accesible y de manejo intuitivo. La función de detección por ultrasonidos transforma los altavoces Echo en aliados efectivos para cuidar el hogar durante las vacaciones o cualquier ausencia prolongada.