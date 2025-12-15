Waymo, el servicio de conducción autónoma de Google, sorprendió en 2025: mayor seguridad frente a humanos

Los vehículos Waymo han evidenciado un 92% menos de accidentes con peatones lesionados. REUTERS/Brendan McDermid

A mitad de 2025, Waymo consolidó su liderazgo en el ámbito de la movilidad autónoma al superar las 96 millones de millas recorridas de forma completamente autónoma, cifra que representa un avance destacado respecto a los 50 millones registrados a finales de 2024 y los 71 millones informados en marzo.

Estos logros se basan en el modelo de sensor de tres puntas —cámaras, LIDAR y radar— que, según Jeff Dean, científico jefe de Google DeepMind y Google Research, constituye la aplicación de IA incorporada más avanzada y a gran escala en la actualidad. El despliegue operativo y el crecimiento de la flota sitúan a Waymo en una posición relevante dentro del sector tecnológico y automotriz.

Seguridad de los vehículos autónomos Waymo: resultados y percepciones

Waymo opera cerca de 800 vehículos autónomos en el Área de la Bahía de San Francisco y, en abril de 2025, realizaba más de 250.000 viajes de pago semanales en Estados Unidos.

Un carro Waymo en San Francisco. (AP foto/Jeff Chiu)

Los datos de seguridad recopilados por la compañía demuestran una reducción significativa en accidentes: 91% menos de siniestros con lesiones graves, un 79% menos en accidentes con despliegue de bolsas de aire y 80% menos en colisiones con heridas, en comparación con los datos promedio de conductores humanos.

Además, los vehículos Waymo han evidenciado un 92% menos de accidentes con peatones lesionados, un 78% menos de incidentes con ciclistas y un 89% menos en el caso de motociclistas.

A pesar de estos indicadores favorables, la confianza del usuario sigue siendo un reto. Aunque la mayoría de los ciudadanos en California demanda la presencia de operadores humanos en camiones y vehículos de reparto autónomos, solo un tercio expresa impresiones favorables sobre los vehículos cien por ciento autónomos.

Las estadísticas de la compañía indican ventajas claras respecto a la conducción humana: un 91% menos de accidentes con lesiones graves. REUTERS/Brendan McDermid

Pasajero rechaza volver a viajar en Waymo tras incidente con vehículo autónomo

Un residente de San Francisco realizó su primer trayecto en un vehículo autónomo de Waymo para saciar su curiosidad. Durante el viaje, registrado en un video difundido en redes sociales, el automóvil intentó incorporarse al tráfico y estuvo cerca de colisionar con un vehículo que circulaba por la izquierda.

El pasajero reaccionó con un grito mientras el conductor del coche que venía detrás hacía sonar la bocina repetidas veces. Tras el episodio, relatado en un reportaje, el usuario afirmó que no volverá a utilizar el servicio de Waymo tras la experiencia traumática.

Elon Musk minimiza los avances de Waymo tras las últimas pruebas de seguridad

El debate sobre la conducción autónoma se ha intensificado tras la divulgación de los últimos datos de seguridad de Waymo, la filial de Alphabet. Mientras la compañía detalló su progreso en distintos escenarios urbanos, subrayando, con datos, la eficiencia y la reducción de accidentes lograda por su tecnología sin conductor humano, Elon Musk eligió restar importancia a estos logros, manteniendo que Tesla prevalecerá con el tiempo.

Así se ve el interior de un vehículo Waymo. REUTERS/Kylie Cooper

Waymo informó que ha completado 100 millones de kilómetros solo para pasajeros, logrando una disminución del 91% en accidentes graves en comparación con conductores humanos. Este desempeño coloca a Waymo en una posición de referencia en seguridad y fiabilidad dentro del sector, con una trayectoria que Tesla aún no ha igualado.

Según los reportes de Tesla, la compañía sigue dependiendo de la presencia de conductores de seguridad en sus pruebas, situación que ha suscitado críticas, ya que la tasa de accidentes con estos vehículos monitorizados sigue siendo superior a la de Waymo.

Waymo es una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para vehículos autónomos. REUTERS/Daniel Cole

Elon Musk, desde su cuenta en X, replicó estos avances insistiendo en que “Waymo nunca tuvo realmente ninguna oportunidad contra Tesla. Esto se hará evidente en retrospectiva”, reforzando la convicción de que el liderazgo de Tesla quedará claro con el tiempo. Esta posición se expuso luego de que Jeff Dean, científico jefe de Google DeepMind, señalara la diferencia en el kilometraje autónomo validado entre ambas compañías.

En este contexto, Tesla proyecta eliminar los supervisores humanos en sus robotaxis de Austin en las próximas semanas, focalizando su estrategia en alcanzar la plena autonomía de sus vehículos. No obstante, hasta la fecha, Tesla no ha realizado viajes comerciales sin personal de seguridad y tampoco ha compartido estadísticas de seguridad al nivel de transparencia de Waymo.