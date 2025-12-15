El 72% de los empleados en Colombia usa asistentes de IA, pero pocas empresas los regulan: según Google

Profesionales colombianos utilizan asistentes de inteligencia artificial en actividades como análisis de datos, redacción e investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso personal de inteligencia artificial en el entorno laboral colombiano ha encontrado un crecimiento notable. Y se nota, si uno pregunta en la redaccion de Infobae Tecno, todos usamos IA para temas personales y laborales, en mayor medida los desarrollos de Google. De hehco, un estudio de Google Workspace junto a IDC y Provokers muestra que el 72% de los profesionales del país emplea asistentes de IA personales para sus tareas en el trabajo.

Lo anterior, supera el promedio regional y posiciona al país en la vanguardia de la adopción individual de esta tecnología en América Latina.

El sondeo titulado “Work: InProgress. Descubrimientos sobre cómo la IA está transformando el trabajo”, se desarrolló entre abril y junio de 2025, mediante encuestas a más de 3.500 empleados de la región, incluidos 769 profesionales de Colombia.

El aprendizaje sobre herramientas de IA se ha convertido en prioridad para trabajadores del país, superando al interés por cursar posgrados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el informe de Google, el interés por la IA ha surgido principalmente de los propios colaboradores. La mayoría de los consultados accede a herramientas diseñadas para uso personal, sin depender de sistemas empresariales, y las utiliza en tareas como investigación temática, análisis de datos, redacción de textos o elaboración de gráficos.

Quá pasa con la confianza en el uso de IA

La confianza es uno de los motores principales detrás de esta tendencia de IA. El reporte concluye que el 44% de los usuarios de inteligencia artificial en Colombia siente mayor seguridad al emplear su asistente personal frente a las soluciones corporativas. Además, el 32% prefiere utilizar herramientas propias y el 29% favorece el acceso ágil que estas posibilitan.

Los resultados también detallan que el 54% de los profesionales identifica una mayor rapidez en el cumplimiento de sus funciones desde que integra IA a sus rutinas. Asimismo, un 52% percibe mejoras en la calidad de su trabajo y el 46% afirma comprender mejor las áreas donde la inteligencia artificial resulta ventajosa.

El modelo presencial sigue predominando en el trabajo colombiano, a pesar del avance de la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El entusiasmo de los trabajadores colombianos por la IA es una llamada de atención para las organizaciones. La oportunidad para las empresas está en institucionalizar la tecnología, ofrecer capacitación y potenciar sus ventajas en toda la estructura”, expresó Jorge Arias, director para Latinoamérica de Google Cloud Workspace.

Empresas colombianas requieren más control de la IA

Mientras tanto, la brecha entre la iniciativa individual y el respaldo empresarial se profundiza. Únicamente el 31% de las organizaciones en Colombia ha definido políticas claras sobre el uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Solo un 29% promueve activamente el uso de estas tecnologías entre sus empleados. Este escenario explica por qué el 48% de los encuestados consideró que el uso de asistentes personales de IA representa un riesgo elevado para la seguridad de la información corporativa o de las labores profesionales.

Aprender IA es la nueva clave para avanzar profesionalmente

Así mismo, se identificaron nuevas prioridades dentro de la formación profesional. Aprender sobre inteligencia artificial se posicionó casi dos veces por encima de la intención de cursar un posgrado como prioridad entre los trabajadores. El 26% considera fundamental adquirir habilidades en asistentes de IA, cifra que supera el interés por dominar herramientas de productividad y colaboración.

Solo tres de cada diez empresas en Colombia han implementado políticas para el uso corporativo de inteligencia artificial.

Esta tendencia autodidacta destaca en el informe. Un 49% asegura que la mayoría de sus conocimientos en IA proviene de búsquedas en internet, y un 48% mediante práctica directa, sin apoyo formal. Las empresas apenas logran cubrir esa necesidad: solo un 30% de los profesionales ha recibido capacitación institucional en la materia, dejando en evidencia una limitación en los programas de formación empresarial.

El contexto laboral también se encuentra bajo revisión. El reporte expuso que el 54% de los trabajadores en el país continúa bajo un esquema presencial. El 26% opta por modelos híbridos con días establecidos, el 11% accede al trabajo remoto y el 8% realiza trabajo híbrido con días flexibles. Asimismo, el 49% de los participantes manifestó intenciones de cambiar de empleo para acceder al modelo laboral preferido.

“El impulso de la inteligencia artificial es irreversible y las empresas deben trasladar ese potencial individual a una estrategia colectiva. En Google Workspace, el esfuerzo apunta a integrar la IA en tareas diarias y facilitar el acceso en todos los niveles de la organización. Así liberamos tiempo para actividades de mayor impacto como la innovación y la generación de valor”, afirmó Arias.

La muestra consideró a empleados desde posiciones base hasta directivas, pertenecientes a sectores como industria, comercio, educación, finanzas, salud y sector público, cubriendo empresas de 500 a más de 10.000 colaboradores.