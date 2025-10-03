Tecno

Hasta USD 14.99 tendrás que pagar en Snapchat para usar la función de ‘Recuerdos’: así funcionará el nuevo sistema

Los usuarios que superen los 5 GB de fotos y videos almacenados en esta función de la red social deberán pagar para seguir utilizando el servicio

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Snapchat informó que quienes superen
Snapchat informó que quienes superen los 5 GB de fotos y videos en Recuerdos deberán pagar una suscripción para ampliar su almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Snapchat anunció que los usuarios con más de 5 GB de fotos y videos en ‘Recuerdos’ almacenados en la plataforma deberán suscribirse a un plan pago para seguir aumentando su espacio.

Según la red social, la mayoría de los usuarios, quienes cuentan con menos de 5 GB de ‘Recuerdos’, no experimentarán cambios en el servicio.

El plan de almacenamiento inicial permite 100 gigabytes de almacenamiento por 1.99 dólares al mes, según dijo Snapchat a The New York Times.

Los usuarios de Snapchat+, que pagan por funciones adicionales, obtendrán hasta 250 GB de almacenamiento como parte de su suscripción mensual de $3.99, mientras que los usuarios de Snapchat Platinum obtendrán cinco terabytes (5,000 gigabytes) como parte de su suscripción mensual de $14.99.

El plan básico ofrece 100
El plan básico ofrece 100 GB por USD 1,99 al mes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para quienes están fuera de Estados Unidos, los precios pueden variar ligeramente, dependiendo del mercado y la moneda local.

La red social detalló que, si un usuario excede los 5 GB, sus recuerdos adicionales permanecerán almacenados durante 12 meses de forma temporal.

En ese periodo, podrán optar por actualizar a uno de los nuevos planes o descargar directamente el contenido a su dispositivo.

Snapchat reconoció el impacto de este cambio: “Nunca es fácil pasar de recibir un servicio gratuito a pagar por él, pero esperamos que el valor que ofrecemos con Memories valga la pena”, señaló la empresa.

Si el usuario excede los
Si el usuario excede los 5 GB, los recuerdos adicionales se conservarán durante 12 meses de forma temporal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Recuerdos es una función que permite a los usuarios guardar y organizar sus fotos y videos dentro de la aplicación, facilitando su acceso en cualquier momento.

“A diferencia del carrete lleno de duplicados y capturas de pantalla, los Recuerdos en Snapchat son especiales porque los usuarios eligen guardar los momentos que realmente importan”, indican.

Esta función de ‘Recuerdos’ es similar al archivo de Instagram, sección que permite a los usuarios visibilizar todas las historias y publicaciones organizadas por fecha.

Resulta poco común que una red social aplique cargos por el almacenamiento de datos. Sin embargo, compañías como Amazon, Apple, Dropbox, Google y Microsoft establecen tarifas para quienes superan el límite gratuito de almacenamiento en la nube.

La función Recuerdos es comparable
La función Recuerdos es comparable al archivo de Instagram, que organiza historias y publicaciones por fecha. REUTERS/Dado Ruvic/

Cómo funcionan los ‘Recuerdos’ de Snapchat

‘Recuerdos’ es una función de Snapchat diseñada para que los usuarios guarden y organicen sus fotos y videos (“Snaps”) de manera segura en la nube de la aplicación.

Cada ‘Snap’ o ‘Historia’ que un usuario decide conservar pasa automáticamente a la sección de ‘Recuerdos’, donde permanece protegido y disponible para futuras consultas, independientemente del dispositivo desde el que se acceda.

Dentro de ‘Recuerdos’, el contenido puede buscarse por fechas, palabras clave o ubicaciones, lo que facilita la recuperación de imágenes y videos antiguos

Además, es posible crear nuevas ‘Historias’ recopilando varios recuerdos, editar fotos, agregar filtros y compartir nuevamente los momentos guardados con otros contactos.

El contenido guardado en Recuerdos
El contenido guardado en Recuerdos puede localizarse por fecha, palabra clave o ubicación, facilitando su búsqueda. (Snapchat)

Snapchat también ofrece una sección llamada ‘Solo para mí’, en la que los usuarios pueden resguardar ‘Snaps’ privados con una contraseña para mayor privacidad y control. Todo el contenido almacenado puede descargarse al dispositivo si así se desea.

Qué tanto se utiliza Snapchat actualmente

En el último año, Snapchat mantiene una presencia relevante en el ecosistema de redes sociales, con una comunidad global que supera los 930 millones de usuarios.

La aplicación se utiliza principalmente para la creación y el intercambio de ‘Snaps‘, permitiendo a los usuarios expresarse y comunicarse de manera visual.

Snapchat cuenta con más de
Snapchat cuenta con más de 930 millones de usuarios en todo el mundo, consolidando su relevancia entre las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este año, se registró la creación de más de un millón de millones de ‘Snaps‘ de selfies, lo que evidencia el nivel de actividad en la plataforma y la preferencia por los formatos visuales entre sus usuarios.

Entre las funciones más utilizadas destacan los Lentes basados en inteligencia artificial y realidad aumentada. Estas herramientas permiten aplicar efectos y filtros, como ‘Orejas de Perro‘ o ‘Cara Llorando‘, además de generar imágenes creativas a partir de indicaciones de texto mediante el Lente Imagine.

Temas Relacionados

SnapchatRed socialPlan PagoRecuerdosTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Samsung adoptaría el estilo Liquid Glass de iOS 26 en la próxima actualización One UI 8.5: así se vería

Este diseño en iPhone se caracteriza por inspirarse en el vidrio, ya que los controles en la pantalla ahora son transparentes y se ajustan a las diferentes aplicaciones

Samsung adoptaría el estilo Liquid

Este es el malware que ha robado más contraseñas en 2025: cómo opera y qué hacer para protegerse

SnakeStealer se especializa en el robo silencioso de información. El primer contacto con la víctima suele producirse a través de archivos adjuntos en correos electrónicos de phishing

Este es el malware que

Cómo son las nuevas funciones para filtrar llamadas spam en Android y iOS

Apple y Google han diseñado asistentes virtuales que se ocupan de estas llamadas no deseadas. Aprende cómo activarlos

Cómo son las nuevas funciones

iMessage no funciona al actualizar iOS 26: cómo solucionar este problema, según Apple

Si ya instalaste la nueva versión del sistema operativo en tu iPhone y al usar iMessage notas que los mensajes no se envían o aparece la alerta ‘No entregado’, una posible solución es eliminar una SIM inactiva

iMessage no funciona al actualizar iOS

Las guerreras del K-Pop siguen dominando la industria: Top 10 de las canciones más buscadas en Shazam

Si escuchas una melodía que te gusta, puedes utilizar esta aplicación para identificarla y luego hallar más canciones del mismo artista o género

Las guerreras del K-Pop siguen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei volvió a reunirse con

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

TELESHOW
Juana Repetto contó el drama

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”