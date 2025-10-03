Hasta USD 14.99 tendrás que pagar en Snapchat para usar la función de ‘Recuerdos’: así funcionará el nuevo sistema

Snapchat informó que quienes superen los 5 GB de fotos y videos en Recuerdos deberán pagar una suscripción para ampliar su almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Snapchat anunció que los usuarios con más de 5 GB de fotos y videos en ‘Recuerdos’ almacenados en la plataforma deberán suscribirse a un plan pago para seguir aumentando su espacio.

Según la red social, la mayoría de los usuarios, quienes cuentan con menos de 5 GB de ‘Recuerdos’, no experimentarán cambios en el servicio.

El plan de almacenamiento inicial permite 100 gigabytes de almacenamiento por 1.99 dólares al mes, según dijo Snapchat a The New York Times.

Los usuarios de Snapchat+, que pagan por funciones adicionales, obtendrán hasta 250 GB de almacenamiento como parte de su suscripción mensual de $3.99, mientras que los usuarios de Snapchat Platinum obtendrán cinco terabytes (5,000 gigabytes) como parte de su suscripción mensual de $14.99.

Para quienes están fuera de Estados Unidos, los precios pueden variar ligeramente, dependiendo del mercado y la moneda local.

La red social detalló que, si un usuario excede los 5 GB, sus recuerdos adicionales permanecerán almacenados durante 12 meses de forma temporal.

En ese periodo, podrán optar por actualizar a uno de los nuevos planes o descargar directamente el contenido a su dispositivo.

Snapchat reconoció el impacto de este cambio: “Nunca es fácil pasar de recibir un servicio gratuito a pagar por él, pero esperamos que el valor que ofrecemos con Memories valga la pena”, señaló la empresa.

Recuerdos es una función que permite a los usuarios guardar y organizar sus fotos y videos dentro de la aplicación, facilitando su acceso en cualquier momento.

“A diferencia del carrete lleno de duplicados y capturas de pantalla, los Recuerdos en Snapchat son especiales porque los usuarios eligen guardar los momentos que realmente importan”, indican.

Esta función de ‘Recuerdos’ es similar al archivo de Instagram, sección que permite a los usuarios visibilizar todas las historias y publicaciones organizadas por fecha.

Resulta poco común que una red social aplique cargos por el almacenamiento de datos. Sin embargo, compañías como Amazon, Apple, Dropbox, Google y Microsoft establecen tarifas para quienes superan el límite gratuito de almacenamiento en la nube.

Cómo funcionan los ‘Recuerdos’ de Snapchat

‘Recuerdos’ es una función de Snapchat diseñada para que los usuarios guarden y organicen sus fotos y videos (“Snaps”) de manera segura en la nube de la aplicación.

Cada ‘Snap’ o ‘Historia’ que un usuario decide conservar pasa automáticamente a la sección de ‘Recuerdos’, donde permanece protegido y disponible para futuras consultas, independientemente del dispositivo desde el que se acceda.

Dentro de ‘Recuerdos’, el contenido puede buscarse por fechas, palabras clave o ubicaciones, lo que facilita la recuperación de imágenes y videos antiguos

Además, es posible crear nuevas ‘Historias’ recopilando varios recuerdos, editar fotos, agregar filtros y compartir nuevamente los momentos guardados con otros contactos.

Snapchat también ofrece una sección llamada ‘Solo para mí’, en la que los usuarios pueden resguardar ‘Snaps’ privados con una contraseña para mayor privacidad y control. Todo el contenido almacenado puede descargarse al dispositivo si así se desea.

Qué tanto se utiliza Snapchat actualmente

En el último año, Snapchat mantiene una presencia relevante en el ecosistema de redes sociales, con una comunidad global que supera los 930 millones de usuarios.

La aplicación se utiliza principalmente para la creación y el intercambio de ‘Snaps‘, permitiendo a los usuarios expresarse y comunicarse de manera visual.

Durante este año, se registró la creación de más de un millón de millones de ‘Snaps‘ de selfies, lo que evidencia el nivel de actividad en la plataforma y la preferencia por los formatos visuales entre sus usuarios.

Entre las funciones más utilizadas destacan los Lentes basados en inteligencia artificial y realidad aumentada. Estas herramientas permiten aplicar efectos y filtros, como ‘Orejas de Perro‘ o ‘Cara Llorando‘, además de generar imágenes creativas a partir de indicaciones de texto mediante el Lente Imagine.