10 accesorios que todo gamer quisiera como regalo de Navidad

Los auriculares gaming con cancelación de ruido mejoran la experiencia auditiva y la comunicación en juegos multijugador. (Imágen ilustrativa Infobae)

Tener un familiar, una pareja o un amigo gamer es tener un mundo de posibilidades para elegir qué regalarle en Navidad. Normalmente, ya tienen una consola o un PC desde donde disfrutan su hobby, pero para eso existen ciertos accesorios que amplían y mejoran la experiencia.

Así que diseñamos una selección de diez accesorios imprescindibles y variados para obsequiar en esta época del año, desde periféricos de alta gama hasta piezas de inspiración retro.

10 regalos para un gamer en Navidad

Auriculares gaming

Unos auriculares con micrófono y cancelación de ruido son uno de los accesorios más valorados por los gamers. Esta es una solución que permite disfrutar de efectos sonoros realistas durante la partida y favorece la comunicación fluida con el equipo en juegos multijugador. La calidad de la cancelación de ruido es ideal para la inmersión, evitando distracciones y mejorando notablemente la experiencia auditiva.

Teclado mecánico retroiluminado

El teclado gaming mecánico u óptico retroiluminado resulta indispensable para quienes juegan en PC. Varias de estas opciones implementan tecnología anti-ghosting que garantiza la presión simultánea de varias teclas sin errores de respuesta, un detalle relevante para quienes buscan precisión y ventajas competitivas.

El teclado mecánico retroiluminado con tecnología anti-ghosting ofrece precisión y ventajas competitivas para gamers de PC.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ratón gamer

En el universo de los videojuegos de PC, un ratón ergonómico con alta sensibilidad DPI eleva el rendimiento y la exactitud. Lo ideal es buscar opciones ligeras, con switches ópticos de alta generación y con sistema de cableado resistentes y cómodos.

Aunque también hay buenas opciones inalámbricas, con tecnologías de alta respuesta, que dan la opción de menor espacio y limitaciones físicas.

Silla gamer ergonómica

Sopotar largas sesiones frente a la pantalla exige prestar atención a la postura y comodidad. Sillas ergonómicas específicamente diseñadas para gaming ofrecen respaldo reclinable, soporte lumbar, reposacabezas y asiento con espuma de alta densidad. Además, las versiones avanzadas incorporan reposabrazos ajustables, estructura reforzada y materiales transpirables, permitiendo ajustar cada elemento y evitar la fatiga o malas posturas.

Las sillas gamer ergonómicas con soporte lumbar y materiales transpirables previenen la fatiga y mejoran la postura durante largas sesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mousepad

Un mousepad de gran tamaño proporciona una superficie regular para el ratón y estabiliza los movimientos en juegos de gran intensidad. El formato XXL tiene el beneficio de cubrir gran parte del escritorio, protegiendo tanto ratón como teclado, y permitiendo movimientos amplios y fluidos sin restricciones.

Soporte organizador para auriculares y accesorios

La organización es un factor que incrementa la eficiencia del espacio y prolonga la vida útil de los periféricos. Existen soportes con iluminación RGB y puertos USB que posibilitan mantener auriculares y mandos siempre a mano, ordenados y, en muchos casos, en proceso de carga.

Iluminación ambiental para el escritorio

Para transformar la atmósfera de juego y aumentar la inmersión, las tiras LED RGB y barras lumínicas inteligentes constituyen una tendencia consolidada. Varias soluciones incluyen tecnología compatible con asistentes inteligentes (Alexa, Google Assistant) y ofrecen modos multicolor y dinámicos que se sincronizan con el juego en pantalla.

Estos sistemas reproducen ambientes temáticos, reducen la fatiga visual y personalizan la experiencia, mejorando el entorno tanto en estética como en funcionalidad.

La iluminación ambiental LED RGB transforma el escritorio gamer, reduce la fatiga visual y personaliza la atmósfera de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escritorio con soporte y gestión de cables

Crear un setup funcional requiere un espacio dedicado y organizado. Un escritorio gaming robusto, ajustable en altura, equipado con canales para recogida de cables, soportes para auriculares y sistemas de iluminación, mejora la ergonomía y facilita la instalación de múltiples monitores o consolas.

Componentes internos: SSD y RAM de última generación

Actualizar el hardware interno es una de las formas más notables de mejorar el rendimiento del PC gamer. Un SSD NVMe amplía la capacidad y acelera los tiempos de carga de los juegos, mientras que la RAM DDR5 (32 GB o superior) permite realizar tareas intensivas y multitarea sin cuellos de botella.

Sin embargo, este es un obsequio que requiere de mayor inversión y de conocimiento previo sobre el sistema que ya tiene la persona que va a recibir el regalo.

Accesorios y decoración temática gamer

Finalmente, hay numerosos accesorios personalizados que pueden completar el setup o aportar un toque personal. Tapetes temáticos, lámparas RGB con forma de mando, alfombras o cuadros inspirados en videojuegos, tazas con diseño retro o listas de juegos para completar, todos estos artículos suman personalidad y refuerzan la pasión por el gaming.