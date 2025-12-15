Tecno

10 accesorios que todo gamer quisiera como regalo de Navidad

Una opción son los auriculares gaming con cancelación de ruido, mejoran la experiencia auditiva y la comunicación en juegos multijugador

Guardar
Los auriculares gaming con cancelación
Los auriculares gaming con cancelación de ruido mejoran la experiencia auditiva y la comunicación en juegos multijugador. (Imágen ilustrativa Infobae)

Tener un familiar, una pareja o un amigo gamer es tener un mundo de posibilidades para elegir qué regalarle en Navidad. Normalmente, ya tienen una consola o un PC desde donde disfrutan su hobby, pero para eso existen ciertos accesorios que amplían y mejoran la experiencia.

Así que diseñamos una selección de diez accesorios imprescindibles y variados para obsequiar en esta época del año, desde periféricos de alta gama hasta piezas de inspiración retro.

10 regalos para un gamer en Navidad

  • Auriculares gaming

Unos auriculares con micrófono y cancelación de ruido son uno de los accesorios más valorados por los gamers. Esta es una solución que permite disfrutar de efectos sonoros realistas durante la partida y favorece la comunicación fluida con el equipo en juegos multijugador. La calidad de la cancelación de ruido es ideal para la inmersión, evitando distracciones y mejorando notablemente la experiencia auditiva.

  • Teclado mecánico retroiluminado

El teclado gaming mecánico u óptico retroiluminado resulta indispensable para quienes juegan en PC. Varias de estas opciones implementan tecnología anti-ghosting que garantiza la presión simultánea de varias teclas sin errores de respuesta, un detalle relevante para quienes buscan precisión y ventajas competitivas.

El teclado mecánico retroiluminado con
El teclado mecánico retroiluminado con tecnología anti-ghosting ofrece precisión y ventajas competitivas para gamers de PC.(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ratón gamer

En el universo de los videojuegos de PC, un ratón ergonómico con alta sensibilidad DPI eleva el rendimiento y la exactitud. Lo ideal es buscar opciones ligeras, con switches ópticos de alta generación y con sistema de cableado resistentes y cómodos.

Aunque también hay buenas opciones inalámbricas, con tecnologías de alta respuesta, que dan la opción de menor espacio y limitaciones físicas.

  • Silla gamer ergonómica

Sopotar largas sesiones frente a la pantalla exige prestar atención a la postura y comodidad. Sillas ergonómicas específicamente diseñadas para gaming ofrecen respaldo reclinable, soporte lumbar, reposacabezas y asiento con espuma de alta densidad. Además, las versiones avanzadas incorporan reposabrazos ajustables, estructura reforzada y materiales transpirables, permitiendo ajustar cada elemento y evitar la fatiga o malas posturas.

Las sillas gamer ergonómicas con
Las sillas gamer ergonómicas con soporte lumbar y materiales transpirables previenen la fatiga y mejoran la postura durante largas sesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Mousepad

Un mousepad de gran tamaño proporciona una superficie regular para el ratón y estabiliza los movimientos en juegos de gran intensidad. El formato XXL tiene el beneficio de cubrir gran parte del escritorio, protegiendo tanto ratón como teclado, y permitiendo movimientos amplios y fluidos sin restricciones.

  • Soporte organizador para auriculares y accesorios

La organización es un factor que incrementa la eficiencia del espacio y prolonga la vida útil de los periféricos. Existen soportes con iluminación RGB y puertos USB que posibilitan mantener auriculares y mandos siempre a mano, ordenados y, en muchos casos, en proceso de carga.

  • Iluminación ambiental para el escritorio

Para transformar la atmósfera de juego y aumentar la inmersión, las tiras LED RGB y barras lumínicas inteligentes constituyen una tendencia consolidada. Varias soluciones incluyen tecnología compatible con asistentes inteligentes (Alexa, Google Assistant) y ofrecen modos multicolor y dinámicos que se sincronizan con el juego en pantalla.

Estos sistemas reproducen ambientes temáticos, reducen la fatiga visual y personalizan la experiencia, mejorando el entorno tanto en estética como en funcionalidad.

La iluminación ambiental LED RGB
La iluminación ambiental LED RGB transforma el escritorio gamer, reduce la fatiga visual y personaliza la atmósfera de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Escritorio con soporte y gestión de cables

Crear un setup funcional requiere un espacio dedicado y organizado. Un escritorio gaming robusto, ajustable en altura, equipado con canales para recogida de cables, soportes para auriculares y sistemas de iluminación, mejora la ergonomía y facilita la instalación de múltiples monitores o consolas.

  • Componentes internos: SSD y RAM de última generación

Actualizar el hardware interno es una de las formas más notables de mejorar el rendimiento del PC gamer. Un SSD NVMe amplía la capacidad y acelera los tiempos de carga de los juegos, mientras que la RAM DDR5 (32 GB o superior) permite realizar tareas intensivas y multitarea sin cuellos de botella.

Sin embargo, este es un obsequio que requiere de mayor inversión y de conocimiento previo sobre el sistema que ya tiene la persona que va a recibir el regalo.

  • Accesorios y decoración temática gamer

Finalmente, hay numerosos accesorios personalizados que pueden completar el setup o aportar un toque personal. Tapetes temáticos, lámparas RGB con forma de mando, alfombras o cuadros inspirados en videojuegos, tazas con diseño retro o listas de juegos para completar, todos estos artículos suman personalidad y refuerzan la pasión por el gaming.

Temas Relacionados

VideojuegosNavidadPC gamerConsolasPlayStationXboxNintendoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo identificar llamadas spam durante la época de diciembre

Ante el aumento de promociones y fraudes navideños, las opciones integradas en teléfonos Android permiten filtrar llamadas sospechosas y evitar molestias

Cómo identificar llamadas spam durante

Lista de peores regalos para padres mayores de 50 años en Navidad

Algunos dispositivos complejos de usar, experiencias extremas o electrodomésticos, lejos de agradar suelen generar incomodidad o resultar poco prácticos

Lista de peores regalos para

Una ley podría prohibir que estudiantes tengan sus celulares a la vista en colegios de Estados Unidos

La iniciativa legislativa, que podría entrar en vigor en 2026, establecería pautas estrictas para controlar el uso de dispositivos electrónicos durante la jornada escolar

Una ley podría prohibir que

La PS4 no quiere desaparecer y recibirá nuevos juegos después de 14 años

Sony ya tiene planes para empezar a quitar servicios en esta consola, que vendió más de 110 millones de unidades

La PS4 no quiere desaparecer

Verdad o mentira que WhatsApp tiene una papelera de reciclaje: cómo encontrarla y eliminar los archivos

La plataforma prioriza la limpieza manual y el uso de su administrador interno para manejar archivos residuales, evitando saturación y pérdida de datos gracias a las copias de seguridad

Verdad o mentira que WhatsApp
DEPORTES
Revelaron que Lionel Messi pudo

Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en Manchester City: el monto que ofrecieron y la insólita respuesta del Barcelona

“Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión de John Terry por el penal fallado con Chelsea en la final de la Champions de 2008

Lionel Messi cerró la GOAT Tour por India con una inolvidable jornada en Nueva Delhi: fútbol con niños, hit especial y una promesa

Así será el sonido de los motores de los nuevos autos de Fórmula 1: “La banda sonora para 2026″

Insultos, miradas desafiantes y gritos a los árbitros: el furioso cruce de LeBron James con otra figura de la NBA que terminó en escándalo

TELESHOW
La romántica mini luna de

La romántica mini luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo entre la aventura y un hotel de lujo

Wanda Nara habló luego de declarar en la causa por estafa de Nicolás Payarola: “No tengo miedo de nada”

Maxi López contó cuál será su próxima faceta laboral en Argentina: “Tengo ganas de explorar nuevos proyectos”

El íntimo y emotivo festejo de Marina Calabró por su cumpleaños con Rolando Barbano: “Perfecto como vos”

La polémica pregunta de Sofi Gonet a Diego Poggi que causó repudio durante los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Costantini adquirió más de

Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

Guía Movistar para elegir el regalo perfecto esta Navidad

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

EEUU condenó las acciones agresivas de China contra pescadores filipinos en el mar de China Meridional: “Tácticas cada vez más peligrosas”