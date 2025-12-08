Autos eléctricos sin frenos, la premisa propuesta por Mercedes-Benz que ha impactado al mundo

Así funcionará el auto sin frenos traseros: Mercedes-Benz y Yasa redibujan las reglas de la movilidad eléctrica - REUTERS/Manami Yamada

Mercedes-Benz avanza en una dirección que desafía paradigmas dentro de la industria: desarrolla vehículos eléctricos capaces de prescindir de frenos traseros y ejes de transmisión tradicionales.

Este enfoque no nació como una campaña de marketing, sino a partir del trabajo de Yasa, la empresa filial que lidera el desarrollo de motores de flujo axial y que respalda el proyecto con resultados tangibles y cifras cercanas al rendimiento de hiperdeportivos.

La historia reciente de Yasa muestra la presentación de un motor eléctrico con una masa de 12,7 kilogramos y una potencia máxima de 1006 caballos de fuerza. Al adoptar el diseño de flujo axial, los ingenieros consiguen no solo reducir medidas, sino alcanzar una densidad de potencia de 59 kilovatios por kilo, algo inédito en este segmento.

Del laboratorio a la pista: Mercedes-Benz estrena tecnología que reduce partes y mejora la experiencia eléctrica - REUTERS/Yves Herman/File Photo

Esta relación implica que cada kilo del motor puede generar casi 79 caballos de fuerza, abriendo un campo de posibilidades para vehículos eléctricos de alto desempeño.

El motor integrado en la rueda se ha explorado antes, aunque las pruebas previas frecuentemente resultaron en un peso innecesario y una potencia insuficiente para vehículos de calle. Con potencia sostenida entre 469 y 536 caballos de fuerza, la nueva apuesta de Yasa rompe con esas limitaciones. El inversor doble de 15 kilogramos, desarrollado internamente, añade una plataforma electrónica diferenciada para modelos eléctricos de alto rendimiento.

Cuál es la nueva innovación de Mercedes-Benz

Uno de los aspectos más disruptivos dentro de esta innovación recae en el sistema de frenado. De acuerdo con la división de Nuevas Tecnologías de Yasa, la capacidad de regeneración del motor alcanza tal nivel que el sistema podría reemplazar gran parte del trabajo de los frenos traseros.

En algunas configuraciones, el fabricante considera factible eliminar el conjunto trasero de freno y operar solo con el frenado regenerativo proporcionado por los motores, que asumen entidades clave en la gestión de la energía y el desempeño dinámico.

Qué implica eliminar eliminar los frenos traseros

Menos peso, más autonomía: el sistema de Mercedes-Benz que desafía la arquitectura tradicional - crédito VisualesIA

La eliminación de frenos traseros permite repensar toda la arquitectura del vehículo. Sin ejes de transmisión ni sistemas de frenado trasero tradicionales, Mercedes-Benz estima un ahorro de hasta 200 kilogramos frente a modelos eléctricos actuales y hasta 500 kilogramos en automóviles concebidos desde cero sobre esta plataforma.

Reducción de peso significa mayor autonomía, mejor aceleración y superior respuesta en maniobras rápidas, variables críticas dentro de un mercado cada vez más orientado al rendimiento y la eficiencia.

Esa rebaja en masa y complejidad técnica libera espacio dentro del chasis. Ingenieros y diseñadores pueden optimizar la disposición de baterías, sistemas de suspensión y otros componentes estructurales. Según Simon Odling, responsable de Nuevas Tecnologías en Yasa, “esta tecnología permite repensar el conjunto y cambiar la forma en que diseñamos cada elemento que influye en rendimiento y eficiencia”.

El aprendizaje proviene de pruebas en el CONCEPT AMG GT XX, prototipo que recorrió 5.479 kilómetros en 24 horas, un dato que muestra la viabilidad de la propuesta en escenarios reales.

El proceso de adopción empieza en pista, pero rápidamente transita al mercado. Mercedes-AMG, división deportiva de la marca, ha iniciado la implementación de motores de flujo axial Yasa en el sedán totalmente eléctrico AMG GT Coupé de cuatro puertas.

Las primeras versiones funcionales no eliminan los frenos traseros del todo, pero los ubican como banco de pruebas de tecnologías orientadas a vehículos más ligeros, eficientes y potentes en el futuro inmediato.

El principal cambio para el usuario radica en la percepción del frenado. El nuevo concepto propone que la mayoría de la desaceleración la aporten los motores eléctricos, relegando los discos y calipers a un segundo plano o incluso excluyéndolos en determinadas versiones.

Esta visión redefine el significado mismo del sistema de frenos y coloca al tren motriz como protagonista también en la gestión de la energía durante la conducción.

La orientación hacia menor peso y mayor eficiencia persigue ventajas competitivas claras: cada kilogramo y cada kilómetro extra impactan directamente en la autonomía, aceleración y balance energético.

Tesla ajustó su gama en España retirando la versión de tracción trasera del Model 3 y presentando la nueva variante Standard, que ofrece 534 kilómetros de autonomía WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. Frente a competidores como Mercedes-Benz, la marca busca mantener el liderazgo adaptando precios, prestaciones y tecnología.