Gracias a la IA, las habilidades blandas superarán a las STEM en mejor paga y más demanda en 2030

Un enfoque innovador que toman las principales compañías es unir lo mejor de la tecnología con la capacidad de resolución de problemas de los humanos.

El auge de la inteligencia artificial (IA), la automatización y la transformación del mercado laboral han desplazado el foco de las tradicionales habilidades STEM hacia un nuevo paradigma donde las habilidades blandas adquieren protagonismo.

En este contexto, el Foro Económico Mundial ha proyectado para el año 2030 un cambio radical en el mercado laboral: las habilidades blandas, como el pensamiento creativo, la resiliencia y el liderazgo, ocuparán el lugar central entre las competencias más demandadas y mejor remuneradas, desplazando a las tradicionales áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Esta transformación, impulsada por el avance de la inteligencia artificial, exige una profunda revisión de los sistemas educativos, que deberán priorizar el desarrollo de capacidades humanas difíciles de automatizar, según reflexiona el empresario Paco Ávila en una columna de opinión reciente.

Cuáles habilidades serán más solicitadas en 2030

La creatividad, la resiliencia y el liderazgo se posicionan como competencias clave frente a la automatización.

Según el Foro Económico Mundial, las habilidades relacionadas con la creatividad, la gestión empresarial, la motivación, el autoconocimiento, la flexibilidad y la influencia social han irrumpido en el cuadrante de mayor demanda y remuneración, superando a las competencias técnicas tradicionales.

Ávila destaca que, aunque las STEM siguen presentes, “las competencias y habilidades profesionales hard serán las antiguamente mal llamadas soft y, es posible, que las STEM sean competencias que lentamente vayan comoditizándose y siendo menos valoradas”.

Esta tendencia responde a la creciente capacidad de la IA para sustituir tareas técnicas, mientras que las habilidades volitivo-emocionales permanecen como un terreno donde la intervención humana resulta insustituible.

Cómo ha cambiado la dinámica laboral con la llegada de una nueva tecnología

Cada avance supone un cambio en los sectores sociales y económicos, sobre todo a nivel empresarial.

El empresario señala que la historia de la industrialización ha estado marcada por la resistencia inicial a cada nueva tecnología disruptiva, fenómeno que se repite hoy con la IA. Sin embargo, advierte sobre la falta de debate alrededor de la necesidad de reorientar la formación profesional hacia estas nuevas competencias.

Ávila plantea que “la IA está provocando este nuevo rumbo y que las nuevas competencias profesionales han venido para quedarse”, lo que implica un reto considerable para los sistemas educativos, que deberán liderar el cambio y formar intensamente al capital humano en estas áreas.

De qué forma fortalecer las habilidades blandas

Ávila cuestiona la creencia extendida de que las habilidades blandas dependen exclusivamente del ADN de cada persona y, por tanto, serían menos entrenables.

Las habilidades blandas pueden desarrollarse con trabajo y esfuerzo, más allá del ADN.

Sostiene que, al igual que ocurre con el pensamiento matemático, existen individuos con mayor facilidad para la creatividad o la empatía, pero el punto de partida genético no determina la capacidad futura de desarrollo.

En sus palabras: “Tu ADN de nacimiento solo te marca tu punto de partida en una serie de habilidades y competencias profesionales concretas, tanto técnicas como volitivo-emocionales, pero jamás definirá tu capacidad futura para desarrollar y optimizar esas competencias con trabajo, constancia y esfuerzo”.

Por qué es clave que el sistema educativo fortalezca las habilidades blandas

El empresario urge a que el sistema educativo comprenda el impacto de la IA en el mercado laboral y adapte los currículos para integrar la formación en habilidades blandas en todas las etapas.

La formación académica es clave para que hayan más oportunidades de acceso laboral.

Considera que esta transformación debe realizarse con la misma intensidad que la que impulsó la implantación de las STEM en el siglo XX. Ávila concluye que, si no se implementan estos cambios estructurales, “seguiremos perdiendo capacidad competitiva del capital humano de nuestro país”.

Asimismo, ante este escenario de cambio, el desafío recae en las instituciones educativas, en empresas y agentes sociales, que deben fomentar la colaboración para actualizar prácticas de formación y selección de talento.

El desarrollo de habilidades blandas se convierte en un factor estratégico para afrontar la automatización, garantizar la empleabilidad y construir entornos laborales más adaptativos y humanos en un mercado caracterizado por rápidos avances tecnológicos.