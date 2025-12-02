Tecno

Cómo saber si es seguro retirar dinero de un cajero automático

Cámaras ocultas, trampas de retención de efectivo y maniobras de ingeniería social figuran entre los métodos más frecuentes de fraude bancario

Hay varios pasos que se deben seguir antes de colocar la tarjeta en la máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos usuarios, retirar dinero de un cajero automático resulta una operación cotidiana que requiere pocos minutos y una mínima planificación. No obstante, este gesto sencillo puede transformarse en la puerta de entrada a múltiples fraudes.

Con el avance de la tecnología y la creatividad de los ciberdelincuentes, las amenazas se han multiplicado. Desde la clonación de tarjetas hasta tácticas de ingeniería social, los fraudes en cajeros automáticos presentan desafíos para todos los actores involucrados.

Las pautas de autoridades. como el Banco de España, ayudan a los clientes a identificar cuándo el retiro de dinero se realiza en condiciones seguras y cómo responder ante eventuales peligros.

Qué señales indican que un cajero automático es seguro para retirar dinero

La inspección visual del teclado y el lector de tarjetas es una medida preventiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier operación, la observación y revisión del terminal es una barrera importante frente a los fraudes. El Banco de España sugiere inspeccionar siempre el cajero para comprobar que no haya elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo.

En caso de detectar algún accesorio sospechoso o diferente a lo habitual, la mejor decisión es buscar otro terminal y avisar al banco. Además, los mensajes anómalos en la pantalla pueden alertar sobre intentos de fraude.

Si el cajero pide información inusual o muestra instrucciones poco frecuentes, lo más prudente consiste en cancelar la operación y contactar directamente con la entidad financiera.

Una observación rápida y consciente tiene la capacidad de frustrar métodos como la colocación de “skimmers” –dispositivos que almacenan los datos de la banda magnética– o trampas físicas en la salida del efectivo.

Por qué es clave saber elegir el lugar donde se ubica el cajero para un retiro seguro

Las zonas poco iluminadas y poco concurridas facilitan la acción de delincuentes en terminales automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización del terminal tiene un peso en la seguridad. El Banco de España sugiere optar por cajeros situados en el interior de sucursales o en zonas bien iluminadas, porque estas condiciones complican la tarea a quienes buscan manipular los dispositivos o acechar a los usuarios.

Asimismo, el horario de uso entra en juego al minimizar los riesgos. Elegir momentos del día con mayor afluencia de personas puede ofrecer un grado adicional de protección.

La visibilidad y la presencia de testigos disminuyen el margen de acción de los potenciales estafadores, además de facilitar una intervención inmediata si aparece algún problema.

Qué precauciones adicionales conviene tomar durante la operación bancaria

El cliente debe usar la función de cancelar tras terminar una operación bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubrir el teclado con la mano libre, un teléfono o una cartera al ingresar el PIN es una de las prácticas más sugeridas por expertos y bancos. Esta acción simple contribuye a evitar que cámaras ocultas o personas cercanas observen el código.

Recoger el dinero y el recibo inmediatamente, así como guardar ambos artículos antes de alejarse, ayuda a no perder de vista ni el efectivo ni datos sensibles.

Otra medida útil es pulsar siempre el botón de ‘cancelar’ tras retirar el dinero, lo que asegura el cierre de sesión y dificulta el acceso posterior a la cuenta.

Algunas terminales mantienen activa la sesión durante varios segundos después de la operación, una ventana de oportunidad para los criminales que podría ser aprovechada si no se cierra correctamente la interacción.

Por qué no se debe aceptar ayuda de desconocidos durante el retiro

Mantenerse alerta ante propuestas de ayuda en cajeros automáticos refuerza la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos fraudes dependen de la interacción directa entre el usuario y quienes se aproximan bajo la apariencia de buena voluntad. Las tácticas de ingeniería social incluyen la oferta de asistencia cuando surge una dificultad simulada en el cajero, con el objetivo de extraer detalles confidenciales o distraer a la víctima.

El Banco de España aconseja rechazar siempre la ayuda de extraños, y dirigirse al personal del banco o al teléfono de atención oficial para resolver cualquier problema.

En caso de experimentar problemas técnicos, lo indicado es cancelar la operación y apartarse del lugar sin aceptar sugerencias de terceros. Mantener una actitud reservada y centrada permite minimizar riesgos y bloquea una de las estrategias más antiguas y efectivas para el robo de dinero o información.

