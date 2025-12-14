Tecno

Bitcoin: cuál es su precio este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera criptomoneda lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin usa la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los “pros” de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Costo de la criptomoneda bitcoin

El valor de la criptomoneda bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 90264.36 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital tuvo un cambio de -0.1% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 0.09% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su valor.

Pantalla de un cajero para
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 14 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Top 10 videos más vistos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y se calcula que cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lista de los 10 videos

Cuidado con el horno microondas: qué objetos y alimentos no debes introducir en este electrodoméstico

Descubrir qué materiales y productos pueden causar explosiones, incendios o liberar toxinas es clave para evitar accidentes en la cocina

Cuidado con el horno microondas:
DEPORTES
Taki Inoue, el piloto que

Taki Inoue, el piloto que tiene uno de los récords más desafortunados en la historia de la Fórmula 1

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete personas resultaron

Al menos siete personas resultaron heridas durante un ataque armado en una de las playas más famosas de Australia

Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal

Al menos 3 muertos, 17 heridos y 18 desaparecidos por una inundación en la región boliviana de Santa Cruz

Carlos Lindao, el ecuatoriano de 123 años que busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo