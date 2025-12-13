Problemas con el botón ‘repost’ de Instagram: usuarios comparten contenido en su perfil sin saberlo

El nuevo botón repost facilita la difusión involuntaria de contenido en Instagram. (Meta)

Un número creciente de usuarios de Instagram ha reportado situaciones incómodas tras compartir accidentalmente contenido en sus perfiles, debido al funcionamiento y la ubicación del botón repost (republicar). Esta función, introducida en agosto de 2025, ha generado confusión y momentos embarazosos, lo que alimenta el debate sobre la privacidad en la plataforma y la experiencia de usuario en una de las redes sociales más populares del mundo.

El problema surge por la facilidad con la que se puede activar el botón repost. Un solo toque, ubicado entre las opciones de comentar y compartir, basta para que una publicación se replique de inmediato en el perfil del usuario.

Muchos han descubierto, a veces días después, que han compartido sin querer fotos o videos que no deseaban mostrar públicamente. Mensajes como “¿De verdad querías repostear eso?” se han vuelto habituales entre amigos y familiares, lo que evidencia el alcance del error.

Las redes sociales se han llenado de testimonios de afectados. En TikTok, la usuaria @jujubeaannn expresó que la ubicación del botón podría “arruinarle la vida”, una opinión que resonó entre quienes han compartido por error publicaciones de exparejas o conocidos con los que no mantienen contacto.

Usuarios reportan situaciones embarazosas tras compartir publicaciones por error. (Reuters)

Kyle Ashley, de 23 años, relató a The New York Times que su primer repost accidental ocurrió cuando intentaba enviar un reel por mensaje directo a sus amigos. “Entré en pánico y pensé: ‘Espero que nadie haya visto eso’”, confesó. Aunque su propio perfil es discreto, Ashley teme que el humor de sus amigos, a veces más oscuro, pueda quedar expuesto a toda su red de contactos.

Ubicación del botón repost y ausencia de advertencias

La confusión se agrava porque el botón repost ocupa el lugar donde antes se encontraba la opción de compartir, según explicó Leah Ujda, profesora de experiencia de usuario en la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, la disposición de los botones de “me gusta”, comentar y compartir varía según el tipo de publicación, lo que dificulta la adaptación de los usuarios.

A diferencia de otras plataformas como Facebook, LinkedIn o X, donde se muestra una advertencia antes de compartir, Instagram permite el repost con un solo toque, sin confirmación previa. Ujda advirtió que este sistema perjudica la capacidad de los usuarios para controlar su imagen digital: “Todos ven que lo publicaste y luego lo borraste de inmediato”.

Instagram ha intentado mitigar la confusión con animaciones en el botón y una burbuja que aparece sobre el contenido repostado, además de un aviso emergente que se muestra solo la primera vez. Sin embargo, muchos usuarios utilizan la aplicación de forma automática y pasan por alto estos recordatorios.

La ubicación del botón y la ausencia de advertencias generan quejas y confusión. (Meta)

La función de repost, según la plataforma, respondía a una demanda de la comunidad, aunque la reacción ha sido mixta. Cambios recientes en la barra de navegación, que ahora prioriza los reels y los mensajes directos, también han generado molestias.

Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, reconoció en un video reciente que los cambios repentinos en la interfaz pueden resultar “molestos” y “frustrantes”. No obstante, defendió la necesidad de evolucionar la aplicación para evitar que pierda relevancia. “Quiero recalcar que nos tomamos muy en serio este tipo de cambios y tratamos de hacerlos rara vez, cada pocos años”, afirmó, expresando su esperanza de que la nueva configuración se mantenga durante mucho tiempo.

Algunos creadores de contenido han manifestado su descontento con la función. Ruby Vanhouten, con cerca de 38.000 seguidores, describió el botón repost como una “trampa barata” para incentivar a los usuarios a compartir más publicaciones. Vanhouten, que suele explorar los comentarios de publicaciones con las que no está de acuerdo, bromeó sobre la frecuencia con la que comparte contenido sin querer: “Tu feed de Instagram no siempre conoce tu corazón y tu alma. Puedes terminar con videos que realmente no quieres ver”.

La plataforma ha implementado ajustes, pero persisten las dudas sobre la función. (Reuters)

Posibles soluciones

Para quienes buscan evitar estos errores, la plataforma ofrece algunas soluciones. No es posible eliminar el botón repost, pero sí se puede deshacer un repost accidental tocando el botón una segunda vez sobre la publicación en cuestión.

En tanto, desde el perfil, en la sección “Tu actividad” y luego “Reposts”, es posible revisar y eliminar cualquier contenido compartido por error. Los usuarios con cuentas privadas tienen restringida la opción de que otros republiquen su contenido de forma predeterminada. En cuentas públicas, se puede desactivar la función desde la configuración, en el apartado “Compartir y reutilizar”, desmarcando la opción de reposts en publicaciones y reels.