Instagram activa función de reposteo: cómo evitar que tus publicaciones sean compartidas por otros

Instagram habilita la opción de repostear publicaciones públicas. (Foto: Canva)

Instagram ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios repostear publicaciones de cuentas públicas directamente en su propio perfil. Esta herramienta, similar a la de “reposteo” que ya es común en redes sociales como X (antes Twitter), busca ampliar la interacción entre los usuarios y aumentar la visibilidad del contenido. Al hacer uso de esta función, cualquier usuario puede compartir el contenido de otro en su feed con tan solo unos clics.

Sin embargo, no todos los usuarios están conformes con este cambio. Muchos valoran la privacidad y el control sobre sus publicaciones, incluso si tienen un perfil público. Para algunos, que su contenido pueda ser republicado por desconocidos puede resultar incómodo o innecesario, sobre todo cuando se trata de imágenes personales, información sensible o material que no se desea viralizar más allá de la audiencia original.

Por este motivo, Instagram ha previsto la posibilidad de desactivar esta función, permitiendo a los usuarios elegir si desean o no permitir que sus publicaciones sean republicadas por otros. A continuación, te contamos cómo hacerlo tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Instagram ahora da la opción de repostear publicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Qué implica permitir que otros republican tus publicaciones?

La nueva herramienta de reposteo de Instagram permite que las publicaciones de cuentas públicas se muestren en los perfiles de otros usuarios. A diferencia de las historias compartidas o los “remix” de reels, en este caso el contenido se presenta dentro del propio feed, con una pequeña indicación de quién es el autor original.

Esto aumenta el alcance potencial del contenido, lo que puede ser beneficioso para creadores, marcas o quienes deseen llegar a más personas. Sin embargo, también puede significar que contenido personal o sensible termine en perfiles ajenos, fuera del contexto original en el que fue publicado.

Es importante destacar que, si la cuenta es privada, esta opción está automáticamente desactivada. Es decir, solo los perfiles públicos tienen habilitada la función por defecto, aunque también pueden restringirla.

Instagram activa la opción de reposteo. (Foto: Instagram)

Cómo desactivar la función de repost en Instagram desde iPhone

Si usas un iPhone y quieres evitar que otros usuarios compartan tus publicaciones, seguí estos pasos:

Abre la aplicación de Instagram. Toca tu foto de perfil en la parte inferior derecha. Presiona el menú de tres líneas en la parte superior derecha. Selecciona la opción “Compartir” que aparece debajo de la sección “Cómo pueden interactuar contigo los demás”. Dentro de ese apartado, desactiva el botón junto a “Permitir republicaciones”.

Con esta opción desmarcada, nadie podrá republicar tu contenido, aunque tengas la cuenta pública.

Instagram activa la opción de reposteo. (Foto: Instagram)

Cómo desactivar la función de repost en Android

Para quienes usan Android, el proceso es casi idéntico. Estos son los pasos:

Abre la app de Instagram. Toca tu foto de perfil en la esquina inferior derecha. Presiona el menú (ícono de tres líneas horizontales) en la parte superior derecha. Ingresa a la opción “Compartir” dentro de “Cómo pueden interactuar contigo los demás”. Desactiva la opción “Permitir republicaciones”.

Una vez hecho esto, las publicaciones de tu cuenta no podrán ser compartidas en los perfiles de otros usuarios.

La red social de Meta ahora te da la opción de compartir otras publicaciones. (Meta)

Controlar tu contenido sigue siendo clave

Aunque Instagram busca facilitar el intercambio de publicaciones y fomentar la viralización del contenido, el control del usuario sigue siendo una prioridad. Esta función puede ser útil para quienes quieren crecer en la plataforma, pero también puede resultar invasiva si no se utiliza con criterio.

En todo caso, Instagram ofrece la opción de decidir y modificar esta configuración cuando lo desees. Y si en el futuro cambia tu forma de usar la plataforma, podés volver a activar la función de republicación fácilmente desde el mismo menú de configuración.