Limpia la cafetera de forma correcta y evita la acumulación de cal y residuos: cómo hacerlo

Las cafeteras deben de limpiarse profundamente una vez al mes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la cafetera limpia dejó de ser solo una cuestión de higiene para convertirse en un factor clave en la calidad del café, la durabilidad del electrodoméstico y hasta en el ahorro doméstico. Especialistas y organizaciones de consumidores advierten que la acumulación de cal, aceites y restos de café no solo altera el sabor de cada taza, sino que también puede dañar el funcionamiento interno del equipo.

Con el uso diario, las cafeteras, especialmente las tipo moka, van acumulando minerales del agua, residuos de café molido y aceites naturales que se adhieren a las paredes internas. Este proceso, casi imperceptible al inicio, termina afectando la presión, el tiempo de preparación y el aroma del café. Además, los restos acumulados pueden generar olores desagradables y acelerar el desgaste de válvulas, filtros y juntas de goma.

En los últimos años, se popularizaron alternativas de limpieza que evitan el uso de vinagre, un producto efectivo pero rechazado por muchas personas debido al olor persistente que puede dejar en la cafetera. Entre las opciones más recomendadas aparecen el limón y el bicarbonato de sodio, dos ingredientes accesibles, económicos y presentes en la mayoría de las cocinas.

Limón y bicarbonato de sodio se emplea para limpiar la cafetera y quitar sarro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón se destaca como uno de los métodos más eficaces para combatir la cal. Su alto contenido de ácido cítrico ayuda a disolver los depósitos minerales que se forman por el uso continuado de agua dura. Para aplicar este método, lo primero es desmontar completamente la cafetera y asegurarse de que no queden restos de café ni piezas deterioradas. Luego, se llena la base con agua caliente y el jugo de un limón —o, en su defecto, dos cucharadas de jugo de limón embotellado— sin sobrepasar la válvula de seguridad.

El siguiente paso consiste en colocar la cafetera al fuego como si se fuera a preparar café, dejando que la mezcla actúe entre 10 y 15 minutos. Finalizado el proceso, se debe vaciar el contenido, desmontar nuevamente todas las piezas y enjuagarlas con abundante agua para eliminar cualquier residuo ácido. Este procedimiento permite eliminar la cal incrustada y recuperar parte del rendimiento original del aparato.

Para una limpieza más suave, enfocada en restos de café y suciedad superficial, el bicarbonato de sodio es otra alternativa eficaz. En este caso, se recomienda mezclar una parte de bicarbonato con dos partes de agua caliente hasta obtener una solución líquida. Con la cafetera desmontada, las piezas se dejan en remojo durante unos 20 a 30 minutos. Luego, basta con frotar suavemente las zonas manchadas con un estropajo blando, enjuagar bien y dejar secar al aire antes de volver a armar la máquina.

Combinar limón y bicarbonato de sodio ayuda a quitar la suciedad adherida a la cafetera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe también una técnica que combina ambos productos. Al mezclar limón y bicarbonato se produce una reacción efervescente que ayuda a desprender suciedad adherida. Sin embargo, especialistas advierten que esta reacción neutraliza rápidamente la capacidad descalcificante del ácido cítrico, por lo que no resulta la opción más efectiva frente a la cal muy incrustada. Por ese motivo, se aconseja utilizar ambos métodos de forma estratégica y en etapas separadas.

Una práctica recomendada es iniciar la limpieza con un ciclo de agua y limón para eliminar los depósitos minerales. Posteriormente, se puede realizar un remojo con bicarbonato para desodorizar la cafetera y eliminar restos de café y aceites. De este modo, se aprovechan las ventajas de cada producto sin perder eficacia.

La frecuencia de limpieza también es un punto clave. El mantenimiento debe ajustarse al uso que se le dé a la cafetera. No obstante, como regla general, se aconseja realizar una limpieza completa al menos una vez al mes. En hogares donde el consumo de café es elevado o el agua es especialmente dura, este intervalo podría ser aún más corto.

Los restos de café en la cafetera pueden causar daños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)