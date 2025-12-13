Tecno

Limpia la cafetera de forma correcta y evita la acumulación de cal y residuos: cómo hacerlo

Una limpieza mensual permite prolongar la vida útil de la cafetera y garantiza un mejor sabor en cada preparación

Guardar
Las cafeteras deben de limpiarse
Las cafeteras deben de limpiarse profundamente una vez al mes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la cafetera limpia dejó de ser solo una cuestión de higiene para convertirse en un factor clave en la calidad del café, la durabilidad del electrodoméstico y hasta en el ahorro doméstico. Especialistas y organizaciones de consumidores advierten que la acumulación de cal, aceites y restos de café no solo altera el sabor de cada taza, sino que también puede dañar el funcionamiento interno del equipo.

Con el uso diario, las cafeteras, especialmente las tipo moka, van acumulando minerales del agua, residuos de café molido y aceites naturales que se adhieren a las paredes internas. Este proceso, casi imperceptible al inicio, termina afectando la presión, el tiempo de preparación y el aroma del café. Además, los restos acumulados pueden generar olores desagradables y acelerar el desgaste de válvulas, filtros y juntas de goma.

En los últimos años, se popularizaron alternativas de limpieza que evitan el uso de vinagre, un producto efectivo pero rechazado por muchas personas debido al olor persistente que puede dejar en la cafetera. Entre las opciones más recomendadas aparecen el limón y el bicarbonato de sodio, dos ingredientes accesibles, económicos y presentes en la mayoría de las cocinas.

Limón y bicarbonato de sodio
Limón y bicarbonato de sodio se emplea para limpiar la cafetera y quitar sarro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón se destaca como uno de los métodos más eficaces para combatir la cal. Su alto contenido de ácido cítrico ayuda a disolver los depósitos minerales que se forman por el uso continuado de agua dura. Para aplicar este método, lo primero es desmontar completamente la cafetera y asegurarse de que no queden restos de café ni piezas deterioradas. Luego, se llena la base con agua caliente y el jugo de un limón —o, en su defecto, dos cucharadas de jugo de limón embotellado— sin sobrepasar la válvula de seguridad.

El siguiente paso consiste en colocar la cafetera al fuego como si se fuera a preparar café, dejando que la mezcla actúe entre 10 y 15 minutos. Finalizado el proceso, se debe vaciar el contenido, desmontar nuevamente todas las piezas y enjuagarlas con abundante agua para eliminar cualquier residuo ácido. Este procedimiento permite eliminar la cal incrustada y recuperar parte del rendimiento original del aparato.

Para una limpieza más suave, enfocada en restos de café y suciedad superficial, el bicarbonato de sodio es otra alternativa eficaz. En este caso, se recomienda mezclar una parte de bicarbonato con dos partes de agua caliente hasta obtener una solución líquida. Con la cafetera desmontada, las piezas se dejan en remojo durante unos 20 a 30 minutos. Luego, basta con frotar suavemente las zonas manchadas con un estropajo blando, enjuagar bien y dejar secar al aire antes de volver a armar la máquina.

Combinar limón y bicarbonato de
Combinar limón y bicarbonato de sodio ayuda a quitar la suciedad adherida a la cafetera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe también una técnica que combina ambos productos. Al mezclar limón y bicarbonato se produce una reacción efervescente que ayuda a desprender suciedad adherida. Sin embargo, especialistas advierten que esta reacción neutraliza rápidamente la capacidad descalcificante del ácido cítrico, por lo que no resulta la opción más efectiva frente a la cal muy incrustada. Por ese motivo, se aconseja utilizar ambos métodos de forma estratégica y en etapas separadas.

Una práctica recomendada es iniciar la limpieza con un ciclo de agua y limón para eliminar los depósitos minerales. Posteriormente, se puede realizar un remojo con bicarbonato para desodorizar la cafetera y eliminar restos de café y aceites. De este modo, se aprovechan las ventajas de cada producto sin perder eficacia.

La frecuencia de limpieza también es un punto clave. El mantenimiento debe ajustarse al uso que se le dé a la cafetera. No obstante, como regla general, se aconseja realizar una limpieza completa al menos una vez al mes. En hogares donde el consumo de café es elevado o el agua es especialmente dura, este intervalo podría ser aún más corto.

Los restos de café en
Los restos de café en la cafetera pueden causar daños. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

CafeteraCaféElectrodomésticosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más vistos

Usar la IA en 2026 saldrá más caro: chips y centros de datos están en la mira

La falta de capacidad computacional, el dominio de Nvidia en el mercado de GPU y las restricciones eléctricas están elevando los precios de usar y desarrollar sistemas de IA a nivel mundial

Usar la IA en 2026

El truco que permite desactivar por completo la IA en Windows 11

Un script desarrollado por la comunidad promete eliminar Copilot, Recall y otros servicios de inteligencia artificial del sistema operativo de Microsoft

El truco que permite desactivar

Jensen Huang, Robin Li y Masayoshi Son, arquitectos de la IA, revelan que usan chatbots a diario y para tener otra opinión

Lejos de ser una herramienta ocasional, la IA se convirtió en un asistente permanente para los líderes de Nvidia, Baidu y SoftBank

Jensen Huang, Robin Li y

Estas son las peores películas de Navidad, según la inteligencia artificial

Desde cintas familiares sin encanto hasta experimentos cinematográficos que rozan lo absurdo, la IA identificó títulos navideños que se convirtieron en grandes fracasos

Estas son las peores películas
DEPORTES
FIFA recibió 5 millones de

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

Los videos y las fotos de los disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India: el caos que se desató y los destrozos del público

TELESHOW
El show de María Becerra

El show de María Becerra en River y la sorpresa de J Rei: el significado del tatuaje que emocionó a todos

La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

Damián Betular y Paula Chaves serán los conductores de los Martín Fierro de Streaming

“La puta que vale la pena estar vivo”: Héctor Alterio y el origen de una frase que marcó a una generación

Las repercusiones en el mundo de la política y el espectáculo por la muerte de Héctor Alterio

INFOBAE AMÉRICA

José Sacristán dejó el cine

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español