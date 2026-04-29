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Estos son los celulares Xiaomi que nunca podrán actualizarse a HyperOS 3

La compañía explicó que varios dispositivos quedaron fuera por limitaciones de memoria RAM y procesadores incompatibles con funciones de IA

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Xiaomi anuncia qué celulares recibirán HyperOS 3.
Xiaomi anuncia qué celulares se quedarán sin HyperOS 3. (Foto: Xiaomi)

Xiaomi oficializó el listado de teléfonos y tablets que no serán compatibles con HyperOS 3, la próxima gran actualización de su sistema operativo. La decisión afecta a decenas de dispositivos de las líneas Xiaomi, Redmi y POCO que dejarán de recibir nuevas funciones, mejoras de rendimiento y futuros parches de seguridad.

La compañía explicó que varios de estos equipos ya completaron su ciclo de soporte tras varios años en el mercado, mientras que otros no cuentan con la capacidad técnica necesaria para ejecutar correctamente las nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que integrará HyperOS 3.

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Entre las principales limitaciones señaladas aparecen la falta de memoria RAM suficiente y la antigüedad de algunos procesadores, factores que dificultan el funcionamiento de nuevas funciones basadas en IA y procesos más avanzados del sistema operativo.

La lista de celular que se actualizará a HyperOS 3 en el mes de diciembre.
Xiaomi dejará de brindar soporte a celulares que no puedan actualizarse a HyperOS 3. (Imagen ilustrativa)

Los teléfonos Xiaomi que quedarán fuera de HyperOS 3

Dentro de la lista oficial aparecen varios modelos que fueron especialmente populares en mercados de Latinoamérica y Europa durante los últimos años.

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Entre los dispositivos Xiaomi que dejarán de recibir soporte destacan:

  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi Mi 11 Lite
  • Xiaomi Mi Mix Fold
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Pad 5
  • Xiaomi Civi

La medida también alcanza variantes completas de algunas series, como Xiaomi 11i y Mi 11X.

Celular xiaomi 11T
Xiaomi 11T no tendrá más actualizaciones.

POCO también pierde varios modelos populares

La marca POCO, enfocada históricamente en dispositivos de gama media y alto rendimiento a precios competitivos, también tendrá una importante reducción de equipos compatibles.

Entre los modelos que no actualizarán a HyperOS 3 aparecen:

  • POCO X5
  • POCO X4 GT
  • POCO F4
  • POCO F4 GT
  • POCO M6
  • POCO M5
  • POCO M4
  • POCO C65
  • POCO C55

La lista incluye tanto teléfonos económicos como dispositivos orientados al gaming y rendimiento.

POCO X5 no podrá actualizarse a HyperOS 3.
POCO X5 no podrá actualizarse a HyperOS 3.

Redmi también sufre recortes de soporte

La línea Redmi, una de las más vendidas de Xiaomi a nivel mundial, también perderá soporte para varios de sus modelos recientes.

Entre ellos figuran:

  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 12
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12R Pro
  • Redmi 12
  • Redmi 12C
  • Redmi A2

En varios casos, Xiaomi indicó que el problema principal radica en las limitaciones de hardware frente a las nuevas exigencias del sistema operativo.

Xiami Redmi Note 13
Xiami Redmi Note 13 quedará sin actualización de HyperOS.

HyperOS 3 apostará fuertemente por la inteligencia artificial

HyperOS 3 será una de las actualizaciones más importantes dentro del ecosistema Xiaomi, especialmente por la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial. La compañía busca mejorar la gestión de recursos, automatizar procesos del sistema y ofrecer funciones inteligentes más avanzadas dentro de sus dispositivos.

Sin embargo, estas novedades también requieren procesadores más modernos y mayores capacidades de memoria para funcionar correctamente. Por esa razón, Xiaomi comenzó a retirar soporte de modelos que ya no pueden garantizar una experiencia estable o segura con el nuevo software.

Xiaomi sigue brindado soporte a sus celulares más recientes.
Xiaomi sigue brindado soporte a sus celulares más recientes.

Qué riesgos existen al quedarse sin actualizaciones

Uno de los principales problemas para los usuarios afectados será la ausencia de futuros parches de seguridad. Cuando un teléfono deja de recibir soporte oficial, aumenta la exposición a vulnerabilidades y posibles fallos de seguridad que ya no serán corregidos por el fabricante.

Los especialistas recomiendan especialmente tener precaución con aplicaciones bancarias, pagos móviles y almacenamiento de información sensible en dispositivos que ya no cuentan con actualizaciones activas. Aun así, los teléfonos seguirán funcionando normalmente y podrán utilizarse durante varios años más, aunque sin acceso a nuevas funciones del sistema ni mejoras oficiales de protección.

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