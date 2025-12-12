Google recarga Deep Research: ahora con Gemini 3 Pro, más útil y potente para investigaciones

Google integró su modelo Gemini 3 Pro en la herramienta Deep Research. (Google)

Google ha incorporado su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3 Pro, a la herramienta Deep Research, diseñada para que investigadores y profesionales realicen búsquedas web de forma más eficiente y con una significativa reducción de las alucinaciones propias de la IA.

Esto significa que los usuarios podrán obtener resultados más precisos y confiables al utilizar esta tecnología en sus procesos de investigación.

Además, Google destacó que, por primera vez, los desarrolladores pueden integrar las funciones de investigación autónoma más avanzadas de la compañía directamente en sus propias aplicaciones, a través de una API.

Con esto, los usuarios obtienen resultados de investigación más precisos y fiables. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto quiere decir que la capacidad de análisis, búsqueda y validación de información que ofrece Gemini 3 Pro podrá incorporarse fácilmente a otros productos y servicios, potenciando el desarrollo de soluciones especializadas basadas en inteligencia artificial.

Por otra parte, Google ha presentado DeepResearchQA, un nuevo punto de referencia para evaluar a los agentes de inteligencia artificial como Deep Research en tareas complejas de búsqueda de información de varios pasos.

DeepSearchQA mide la exhaustividad, lo que requiere que los agentes generen conjuntos de respuestas exhaustivos. Esto evalúa tanto la precisión de la investigación como la recuperación de datos.

También sirve como herramienta de diagnóstico para los beneficios del tiempo de reflexión.

Google lanzó DeepResearchQA, un benchmark para medir el desempeño de agentes como Deep Research. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

En la práctica, esto hace referencia a que las búsquedas realizadas serán más efectivas y que la calidad dé las respuestas irá en aumento a medida que la tecnología avance.

Para qué sirve Deep Research de Google

Deep Research es una herramienta diseñada para facilitar la búsqueda, el análisis y la organización de información, aprovechando la potencia de Gemini.

Está disponible en todas las plataformas de Gemini, convirtiéndose en una solución para investigadores, profesionales y cualquier persona que necesite procesar grandes volúmenes de información.

Su principal función es ofrecer una síntesis unificada de información. Deep Research analiza documentos en formatos como PDF, CSV y Docs, así como datos públicos extraídos de la web.

Deep Research facilita buscar, analizar y organizar información usando la potencia de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto se logra mediante funciones como la carga de archivos y la búsqueda directa en archivos, lo que permite trabajar con grandes cantidades de información y agregar contexto relevante directamente en cada mensaje de consulta.

La herramienta también destaca por su capacidad de gestión de informes: el usuario puede definir exactamente cómo desea recibir la información, ajustando la estructura, los encabezados, los subencabezados y el formato de las tablas de datos. Esto ofrece un control preciso sobre la organización y presentación de los resultados.

Otro aspecto esencial es la entrega de citas detalladas, aportando fuentes específicas para cada afirmación o dato presentado. Así, los usuarios pueden verificar fácilmente el origen de la información y contar con mayor confianza en los resultados.

Deep Research también destaca por ofrecer citas detalladas con fuentes para cada dato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, Deep Research posibilita la generación de salidas estructuradas en formato JSON, lo que facilita que otras aplicaciones o sistemas continúen el análisis o la utilización de los datos extraídos durante la investigación.

Qué es Gemini 3

Gemini 3 es la inteligencia artificial más avanzada de Google hasta el momento, y ya se integra directamente en la Búsqueda de Google y el Modo IA. Esta tecnología se caracteriza por su capacidad de razonamiento, ya que está diseñada para comprender y desglosar preguntas complejas con mayor profundidad y precisión.

La herramienta introduce nuevas experiencias interactivas, permitiendo a los usuarios explorar diseños visuales dinámicos, herramientas especializadas y simulaciones adaptadas a cada consulta.

Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Por ejemplo, quienes estudian temas como la física del problema de los tres cuerpos pueden acceder a simulaciones interactivas y manipular variables en tiempo real para observar los cambios en las interacciones gravitacionales.

En áreas como las finanzas, Gemini 3 en Modo IA ofrece utilidades prácticas, como una calculadora personalizada para comparar préstamos hipotecarios. Esta herramienta permite examinar diferentes opciones de crédito y facilita la identificación de la alternativa más conveniente a largo plazo.

Además de su integración en el Modo IA, Gemini 3 se distingue por brindar respuestas claras, objetivas y orientadas a la utilidad. Según Google, su prioridad es destacar la información esencial que necesitas saber, evitando limitarse únicamente a lo que el usuario quiere escuchar.