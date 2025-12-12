Tecno

Ya no más Magis TV y XUPER TV: estas son las nuevas aplicaciones seguras y gratis para ver películas de Navidad

Una de ellas es Pluto TV, la cual se encuentra disponible en Google Play Store y en la App Store

Magis TV y XUPER TV
Magis TV y XUPER TV implican riesgos para la seguridad de datos y dispositivos. (Fotocomposición: Infobae)

Magis TV y XUPER TV son plataformas que representan riesgos para la seguridad de tus datos y dispositivos, especialmente si buscas ver películas de Navidad.

Ambas aplicaciones acceden a contenido infringiendo los derechos de autor de las plataformas oficiales, lo que ya supone un primer indicio de ilegalidad y peligro.

La empresa de ciberseguridad ESET analizó la aplicación Magis TV y detectó que solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación legítima de streaming.

Estos permisos pueden ser utilizados para fines maliciosos, colocando a Magis TV en la categoría de aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA).

Por estas razones, es fundamental que consideres otras opciones seguras y legales para disfrutar de películas navideñas en diciembre de 2025.

Una alternativa confiable es Pluto TV, una plataforma gratuita disponible tanto en Google Play Store como en App Store de Apple. Pluto TV ofrece una amplia selección de películas y series de forma legal, sin comprometer la seguridad de tu información ni de tus dispositivos.

Elegir plataformas seguras como Pluto TV te permite disfrutar de tu contenido favorito sin exponerte a riesgos innecesarios.

Ambas apps usan contenido sin
Ambas apps usan contenido sin derechos, lo que indica ilegalidad y riesgo. (Pluto TV)

Cómo empezar a usar Pluto TV

Para comenzar a usar Pluto TV, únicamente tienes que descargar la aplicación gratuita para Android o iOS, o acceder al sitio web de la plataforma.

No hace falta registrarse ni iniciar sesión para ver el contenido: puedes explorar los canales y disfrutar de series, películas y transmisiones en vivo de inmediato y sin limitaciones.

El inicio de sesión es opcional y, si lo eliges, te permite acceder a funciones adicionales como guardar canales o programas en favoritos, crear listas personalizadas y compartir contenidos con otros usuarios.

Por ello, conviene optar por
Por ello, conviene optar por alternativas legales y seguras para ver cine navideño en 2025. (Pluto TV)

En qué otras plataformas se pueden ver películas de Navidad gratis

Además de Pluto TV, existen otras plataformas donde puedes ver películas de Navidad de forma gratuita. YouTube es una opción popular, ya que allí suelen encontrarse películas navideñas completas y especiales de temporada, tanto en canales oficiales como en selecciones gratuitas.

Otra alternativa es ViX, una plataforma de streaming que ofrece una variada programación navideña sin costo, incluyendo clásicos y estrenos para toda la familia. Elegir servicios como YouTube o ViX te permite disfrutar de películas navideñas de manera legal y segura, sin poner en riesgo tus datos ni tus dispositivos.

Por qué Magis TV es peligroso

Magis TV representa un riesgo importante para la seguridad de tus datos y tu dispositivo. Según un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, la aplicación solicita una serie de permisos peligrosos durante su instalación, lo que puede exponer información personal o incluso dañar el dispositivo.

El inicio de sesión es
El inicio de sesión es opcional y habilita funciones como guardar favoritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos de los permisos más críticos detectados incluyen:

  • android.permission.GET_TASKS: Permite ver qué aplicaciones y procesos están activos, lo que podría revelar información privada sobre el uso del teléfono.
  • android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS: Autoriza montar o desmontar sistemas de archivos externos, facilitando posibles manipulaciones o daños al almacenamiento.
  • android.permission.POST_NOTIFICATIONS: Permite enviar notificaciones; mal utilizado, puede resultar en spam, intentos de phishing o mensajes no deseados.
Magis TV supone un alto
Magis TV supone un alto riesgo para tus datos y el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • android.permission.READEXTERNALSTORAGE: Da acceso a fotos, vídeos y documentos. Un atacante podría extraer datos confidenciales del usuario.
  • android.permission.READMEDIAAUDIO: Permite acceder a archivos de audio, incluidas grabaciones de voz, lo que puede contener información sensible.
  • android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES: Permite solicitar la instalación de otras apps, lo que podría usarse para engañar al usuario e instalar malware.
  • android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE: Autoriza modificar o borrar archivos almacenados, aumentando el riesgo de pérdida de datos, robo de información o infección de malware.

Con estos permisos, la aplicación puede robar información, instalar programas maliciosos, rastrear la ubicación o acceder a contenido multimedia sin que el usuario lo sepa. Otorgar estos accesos críticos pone en peligro tanto los datos personales como la seguridad del dispositivo.

