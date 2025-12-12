Tecno

Descargar Magis TV o XUPER TV en el celular puede poner en riesgo tu dispositivo y datos personales

El atractivo de plataformas gratuitas puede derivar en consecuencias de seguridad inesperadas

Guardar
El atractivo de ver estrenos
El atractivo de ver estrenos gratis puede llevar a los usuarios a sufrir fraudes financieros y robo de información bancaria mediante apps no autorizadas. (X.com)

Descargar aplicaciones como Magis TV o XUPER TV en el celular puede exponer a los usuarios a riesgos graves de seguridad digital, robo de datos personales y fraudes financieros. Aunque estas plataformas resultan atractivas por ofrecer acceso gratuito o de bajo costo a series y películas, su uso implica peligros que van mucho más allá del simple ahorro económico.

Su atractivo radica en la posibilidad de ver estrenos recientes y títulos exclusivos sin pagar las tarifas elevadas de los servicios de streaming tradicionales. Esta promesa ha impulsado su popularidad entre quienes buscan alternativas económicas para consumir contenido audiovisual en sus dispositivos móviles.

Sin embargo, la facilidad de acceso y la gratuidad aparente esconden amenazas que afectan tanto la seguridad del dispositivo como la privacidad y el patrimonio de los usuarios.

El uso de estas aplicaciones
El uso de estas aplicaciones puede comprometer la seguridad de toda una red digital y propagar ataques a otros dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos asociados a estas plataformas

Uno de los principales riesgos técnicos asociados a estas aplicaciones es la necesidad de descargarlas fuera de las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esta práctica incrementa la exposición a malware en el celular y virus, ya que numerosos sitios web y plataformas de intercambio de archivos que distribuyen Magis TV y XUPER TV incluyen software malicioso oculto.

Una vez instalado, este tipo de software puede infectar el dispositivo, provocar la pérdida de información, bloquear el sistema o permitir el acceso no autorizado a datos personales y bancarios. Además, la amenaza no se limita al teléfono afectado: la infección puede propagarse a otros equipos conectados a la misma red, comprometiendo la seguridad de todo el entorno digital, incluso en redes empresariales.

Una sola descarga puede abrir la puerta a ataques complejos que afectan el funcionamiento de sistemas completos.

Formularios de registro y permisos
Formularios de registro y permisos excesivos permiten a ciberdelincuentes acceder a contraseñas, contactos y documentos sensibles sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro se extiende al ámbito patrimonial y a la protección de datos personales. Los ciberdelincuentes aprovechan los formularios de registro y los sistemas de pago inseguros de estas aplicaciones para obtener información bancaria, contraseñas y documentos sensibles. Muchos usuarios, atraídos por la gratuidad del contenido, terminan siendo víctimas de fraudes con tarjetas o estafas financieras.

Asimismo, algunas de estas aplicaciones solicitan permisos excesivos, como acceso a carpetas, contactos o mensajes, y permanecen activas en segundo plano, recolectando información sin el conocimiento del usuario. La ausencia de actualizaciones oficiales y controles de seguridad facilita ataques difíciles de detectar, dejando los datos personales expuestos a posibles robos.

Más allá de los riesgos individuales, el uso de Magis TV y XUPER TV puede tener implicaciones legales y éticas. Detrás de la fachada de gratuidad y facilidad de acceso, estas plataformas suelen estar controladas por organizaciones criminales.

Las ganancias generadas pueden destinarse a financiar actividades ilícitas, como el juego ilegal, la explotación sexual en línea, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas o el lavado de dinero. Así, el uso de estas aplicaciones no solo pone en peligro la información y las finanzas de los usuarios, sino que también puede contribuir al sostenimiento de redes delictivas internacionales.

Opciones seguras para ver series y películas

Alternativas legales como Pluto TV
Alternativas legales como Pluto TV y Vix ofrecen acceso seguro y sin riesgo a películas y series. (Pluto TV)

Ante este panorama, existen alternativas legales de streaming y seguras para acceder a un amplio catálogo de series y películas sin comprometer la seguridad digital ni la privacidad.

Pluto TV es una de ellas, ya que ofrece canales temáticos en vivo y películas bajo demanda, ordenadas por género, sin necesidad de crear cuentas ni ingresar métodos de pago. La transmisión se financia mediante anuncios, lo que garantiza acceso legal e inmediato a la programación.

Vix, por su parte, destaca como opción para América Latina, con un catálogo que incluye películas de Hollywood, producciones en español, documentales y programas originales. El acceso se realiza directamente desde dispositivos o smart TV tras descargar la aplicación oficial, y la navegación resulta intuitiva y con alta calidad de imagen.

Temas Relacionados

Magis TVXUPER TVStreamingCiberseguridadAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

McDonald’s retira su anuncio de Navidad hecho con IA tras críticas

El spot presentaba escenas navideñas caóticas con la intención de generar empatía en la audiencia a través del humor y momentos habituales

McDonald’s retira su anuncio de

Robot humanoide Optimus de Tesla cada vez se parece más a ti: las manos sorprendieron con su movimiento

Optimus mide unos 1,73 metros, pesa 57 kilos y está hecho con materiales ligeros, usando baterías similares a los de los autos eléctricos de Tesla

Robot humanoide Optimus de Tesla

ChatGPT tendrá “modo adulto” en 2026: así permitirán las conversaciones eróticas en la IA

Fidji Simo, directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, dijo que la compañía se encuentra probando un modelo de predicción de edad para identificar cuándo aplicar restricciones de contenido

ChatGPT tendrá “modo adulto” en

Mercado Libre integrará robots humanoides Digit en su logística

El androide se encargará inicialmente de tareas vinculadas al cumplimiento de pedidos

Mercado Libre integrará robots humanoides

Fortnite regresa a Play Store de Google tras cinco años de ausencia

Antes, los usuarios debían recurrir a métodos alternativos para instalar el juego en sus dispositivos

Fortnite regresa a Play Store
DEPORTES
El equipo de Estados Unidos

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

Tras el descenso, Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo: el club brasileño que lo tiene en la mira

Juan Sebastián Verón decidió viajar a Santiago del Estero para ver desde la tribuna la final entre Estudiantes y Racing

La decisión que tomó el Inter Miami con De Paul tras ganar la MLS: todos los jugadores con los que está negociando

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

TELESHOW
Tras su separación de Ángela

Tras su separación de Ángela Torres, Rusherking habría vuelto a apostar al amor: quién es la modelo que lo conquistó

Alex Pelao recordó a su mamá a 10 años de su fallecimiento: el mensaje que conmovió a sus seguidores

La divertida anécdota de Soledad Larghi como madre primeriza que se volvió viral: “Soy la peor del mundo”

El gesto de La Joaqui a Wanda Nara en medio de los rumores de conflicto en MasterChef Celebrity

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado evalúa un

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador