Cómo encender la linterna del iPhone usando hechizos de Harry Potter

El iPhone puede convertirse en una ‘varita mágica’ para los fanáticos de Harry Potter, gracias a la opción de crear atajos

Los atajos del iPhone permiten activar funciones del dispositivo al pronunciar encantamientos como “Lumos Maxima” o “Nox”.(Composición Infobae)

En el universo de la tecnología cotidiana, los fanáticos de Harry Potter encuentran una forma peculiar de personalizar sus dispositivos: convertir el iPhone en una auténtica varita gracias a la integración de comandos inspirados en los célebres hechizos de la saga. Aprovechando las funciones de Siri, los usuarios pueden asignar nombres de encantamientos a diversas acciones cotidianas del teléfono, lo que transforma procesos simples en auténticas experiencias temáticas.

La mecánica resulta sencilla: mediante Atajos, disponible en iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, se pueden crear flujos de acciones que se ejecutan de forma automática mediante un botón o mediante comandos de voz.

Una característica relevante es que el nombre del atajo se convierte en la palabra clave con la que Siri lo reconocerá, por lo que basta con pronunciar “Oye Siri” seguido del nombre del hechizo para que el dispositivo cumpla la orden asignada. Así, se puede controlar tanto el smartphone como diferentes dispositivos del hogar con palabras emblemáticas del mundo del escritor J. K. Rowling.

La integración de estos comandos en el iPhone abarca acciones como encender la linterna o ajustar el volumen con solo una palabra clave. (Reuters)

Cómo usar el iPhone como una ‘varita mágica’

Para crear estos atajos mágicos en el iPhone, los pasos se han simplificado en el siguiente proceso:

  • Abrir la app Atajos en el iPhoneiPadMac o Apple Watch.
  • Pulsar el botón + en la parte superior derecha para crear un nuevo atajo.
  • Buscar y seleccionar las acciones que se desean automatizar, añadiéndolas al flujo del atajo (por ejemplo, encender la linterna o ajustar el volumen).
  • Pulsar el nombre del atajo en la parte superior y elegir la opción Renombrar.
  • Escribir el nombre del hechizo (como “Lumos Maxima”, “Nox”, “Sonoros” u otros) que se quiera utilizar para activar el atajo.
  • Confirmar la creación del atajo tocando OK.
  • A partir de ese momento, invocar el atajo diciendo “Oye Siri, [nombre del hechizo]”.
Los atajos funcionan en iPhone, iPad, Mac y Apple Watch mediante la app Atajos de Apple. (Reuters)

Hechizos de Harry Potter para usar en el iPhone

El alcance de la personalización va más allá de la configuración del propio teléfono. Entre las posibilidades más populares destacan las siguientes funciones, que pueden ser personalizadas con los nombres de los hechizos:

  • “Lumos Maxima”: activa la linterna al brillo máximo.
  • “Nox”: apaga la linterna.
  • “Sonoros”: sube el volumen al 100%.
  • “Quietus”: ajusta el volumen al 50%.
  • “Silencio”: activa el modo “No molestar”.
  • “Accio [Nombre de una app]”: abre la aplicación especificada.
  • “Alohomora”: desbloquea una cerradura inteligente conectada.
  • “Muffliato”: silencia completamente el dispositivo (volumen a 0%).
  • “Sternius”: reproduce un sonido predefinido, como un estornudo.
Las funciones inspiradas en el universo de J.K. Rowling ofrecen una experiencia lúdica y temática para la gestión diaria del teléfono. (Reuters)

Eliminar un comando personalizado de Siri

En caso de que se desee eliminar alguno de estos comandos personalizados, el procedimiento es igual de directo:

  • Entrar en Ajustes del dispositivo.
  • Seleccionar Accesibilidad.
  • Ir a Control por voz.
  • Tocar Personalizar comandos.
  • Elegir la opción Personalizado.
  • Seleccionar el comando que se desea eliminar.
  • Pulsar en Editar y escoger Eliminar comando.
  • Confirmar nuevamente la eliminación del comando seleccionado.

Estas funciones no solo cumplen con su cometido práctico, sino que además ofrecen una dosis de diversión y nostalgia para los entusiastas de Harry Potter, quienes podrán ver cómo su vida diaria se reviste, aunque sea momentáneamente, del encanto propio del mundo de la hechicería.

