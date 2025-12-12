Hogwarts Legacy de Harry Potter llega gratis a Epic Games: así se puede descargar

Hogwarts Legacy, el exitoso juego basado en Harry Potter, se puede descargar gratis en Epic Games. (Avalanche Software)

El popular videojuego Hogwarts Legacy, inspirado en el universo de Harry Potter, está disponible de forma gratuita en Epic Games. La oferta tiene una duración limitada y finalizará el 18 de diciembre de 2025.

Este juego es un RPG de acción en mundo abierto, ambientado en el entorno de los libros de Harry Potter.

Permite recorrer ubicaciones nuevas y emblemáticas, descubrir criaturas mágicas, personalizar al personaje, crear pociones, dominar hechizos, mejorar habilidades y lograr convertirse en la bruja o el mago deseado.

Cómo descargar Hogwarts Legacy gratis

Los usuarios deben verificar que el juego se encuentra gratuito. (Epic Games)

Para descargar Hogwarts Legacy gratis sigue estos pasos:

Ingresa a Epic Games. Ingresa “Hogwarts Legacy” en el buscador. Verifica que se encuentre gratis. Seleccionar ‘Obtener’. Si no has iniciado sesión, la plataforma te lo solicitará.

En qué consiste Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy es un videojuego de rol de acción (RPG) de mundo abierto, ambientado en el universo mágico de Harry Potter.

Permite vivir la experiencia de ser estudiante en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts, explorando una historia original que transcurre en la década de 1890, aproximadamente un siglo antes de los eventos de los libros y películas.

Es un RPG de acción de mundo abierto inspirado en el universo de los libros. (Avalanche Software)

El protagonista es un estudiante que recibe una carta de aceptación tardía a Hogwarts y descubre una conexión especial con la Magia Antigua, lo que lo conduce a enfrentar misterios y peligros únicos.

A lo largo del juego, asiste a clases como Pociones, Encantamientos y Defensa contra las Artes Oscuras, aprende hechizos, prepara pociones y vuela en escoba.

El entorno permite desplazarse libremente por Hogwarts, Hogsmeade, el Bosque Prohibido y otras regiones emblemáticas, en un mundo lleno de criaturas mágicas, enemigos como trolls o magos oscuros y secretos por descubrir.

El nivel de personalización es amplio: puedes elegir apariencia, casa de Hogwarts y habilidades. Al completar misiones y explorar, el personaje gana experiencia, mejora hechizos y define su propio estilo de juego.

El juego ofrece la experiencia de ser alumno en la Escuela de Magia de Hogwarts. (Avalanche Software)

Se trata de una experiencia completamente individual, sin modo multijugador, que se desarrolla en una narración original inspirada en el Mundo Mágico de J.K. Rowling, pero situada en una época diferente a la de Harry Potter.

Hogwarts Legacy ofrece la libertad de explorar, aprender magia y decidir cómo desarrollar tu legado como mago o bruja. La inmersión en el mundo mágico y la libertad para elegir tu camino son dos de los grandes atractivos de esta aventura.

Qué otros videojuegos de Harry Potter existen

Existen numerosos videojuegos basados en el universo de Harry Potter, lanzados a lo largo de más de dos décadas en diferentes plataformas. Algunos son:

Serie Harry Potter (2001-2011)

Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001): Disponible para PC, PlayStation, Game Boy y otros formatos.

Harry Potter y la Cámara Secreta (2002): Lanzado en consolas, PC y plataformas portátiles.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004): Presente en PC, PlayStation 2, Xbox y otras.

Diversos juegos del universo Harry Potter se encuentra disponibles para PlayStation. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005): Lanzamiento para consolas y PC.

Harry Potter y la Orden del Fénix (2007): Disponible para múltiples plataformas.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe (2009): Versión para PC, consolas y dispositivos móviles.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1 (2010) y Parte 2 (2011): Juegos de acción lanzados junto a las películas finales.

Juegos derivados y alternativos

Harry Potter: Quidditch World Cup (2003): Centrado en el deporte mágico del quidditch.

Lego Harry Potter: Años 1-4 (2010) y Lego Harry Potter: Años 5-7 (2011): Aventuras de acción y rompecabezas en formato Lego.

Hay muchos juegos de Harry Potter publicados durante más de 20 años en varias plataformas. (PlayStation Store)

Harry Potter: Hogwarts Mystery (2018): Juego para móviles que ofrece una experiencia narrativa como estudiante en Hogwarts.

Harry Potter: Wizards Unite (2019): Título de realidad aumentada para móviles, con mecánicas al estilo de Pokémon Go.

Harry Potter: Puzzles & Spells (2020): Juego de puzzles para móviles ambientado en el mundo mágico.

Otros títulos destacados

Book of Spells (2012) y Book of Potions (2013): Juegos para PlayStation con tecnología de realidad aumentada.

Harry Potter: Magic Awakened (2021): Juego de cartas y rol para dispositivos móviles.