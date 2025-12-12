Cómo descubrir si alguien más está usando el WiFi de mi casa con este sencillo truco

Si este método resulta complicado, muchos routers con WiFi Mesh (como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco) incluyen apps que facilitan ver y gestionar los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sospechas que alguien está conectado a la red WiFi de tu casa, puedes comprobarlo fácilmente desde la configuración de tu router siguiendo estos pasos:

Accede al router desde tu navegador, escribiendo su dirección IP. Las más comunes son 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Si no la sabes, fíjate en la etiqueta en la parte inferior del equipo. Inicia sesión usando el nombre de usuario y la contraseña. Por defecto, suelen ser admin. Busca la sección donde aparecen los dispositivos conectados. Puede llamarse ‘Dispositivos conectados’, ‘Clientes DHCP’ o ‘DHCP’.

Algunos proveedores de internet ofrecen apps que muestran en tiempo real todos los equipos conectados a la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese apartado verás todos los equipos conectados a tu WiFi, con su nombre, dirección MAC e IP. Algunos modelos también muestran el consumo de datos de cada dispositivo.

Si este método te resulta complicado, muchos routers con sistemas WiFi Mesh (como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco) tienen aplicaciones propias que permiten identificar y gestionar fácilmente los dispositivos conectados.

También algunos proveedores de internet ofrecen aplicaciones móviles que muestran, en tiempo real, todos los equipos conectados a tu red. Así puedes tener control total sobre tu WiFi de manera sencilla.

Revisa la lista de dispositivos y, si ves alguno desconocido, podría tratarse de un acceso no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué otras formas conocer esto

Otra forma de saber quién está conectado a tu red WiFi es desde el Administrador de tareas de Windows. Si usas un PC con este sistema operativo, puedes hacerlo fácilmente siguiendo estos pasos:

Presiona las teclas Ctrl + Shift + Esc para abrir el Administrador de tareas. Dirígete a la pestaña ‘Rendimiento’. En el panel izquierdo, selecciona la opción ‘Usuarios de red’. Verás una lista de todos los dispositivos y usuarios conectados actualmente a tu red, junto con su uso de ancho de banda.

Examina cuidadosamente la lista de dispositivos conectados. Si encuentras alguno con un nombre desconocido o sospechoso, es posible que una persona ajena esté utilizando tu red sin permiso.

Cuándo sospechar que alguien está usando el WiFi de mi casa

Sospechar que alguien está usando el WiFi de tu casa es más común de lo que parece, especialmente si notas ciertas señales inusuales en la conexión. Una de las principales alertas es la baja velocidad de internet.

Si la conexión se vuelve lenta o los videos se interrumpen sin motivo aparente, es posible que alguien más esté usando tu red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si de repente la navegación se vuelve lenta, los vídeos se detienen constantemente o las descargas tardan mucho más pese a no haber cambios en el número de dispositivos conectados, puede ser una señal de que terceros están usando tu red.

Otra pista importante aparece cuando observas dispositivos desconocidos en la lista de equipos conectados al WiFi, lo que puede consultarse desde la configuración del router o mediante aplicaciones especializadas.

Además, si tu consumo de datos aumenta sin explicación, o si recibes notificaciones del proveedor sobre posible saturación de la red, es posible que alguien más esté accediendo sin tu consentimiento.

Es clave estar atento si notas que la luz de actividad WiFi parpadea incluso cuando todos tus dispositivos están apagados o desconectados, o si experimentas caídas de conexión en horarios inusuales.

Presta atención si la luz del WiFi parpadea con todo apagado o si hay caídas en horarios extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquiera de estas señales, lo mejor es revisar quiénes están conectados, cambiar la contraseña por una más segura, actualizar el firmware del router y, si es posible, activar filtros de acceso para proteger tu red de intrusos no autorizados.

Cómo proteger el WiFi de mi casa

Para proteger el WiFi de la casa es recomendable seguir estas prácticas:

Cambia la contraseña predeterminada: Utiliza una contraseña robusta, que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Evita datos personales fáciles de adivinar.

Actualiza el firmware del router: Mantén siempre actualizado el sistema del router para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad.

Activa el cifrado WPA2 o WPA3: Asegúrate de que tu red WiFi esté protegida con los estándares de seguridad más recientes. Desactiva el cifrado WEP, ya que es inseguro.

Protege tu red con una contraseña fuerte que combine letras, números y símbolos, evitando datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oculta el nombre de tu red (SSID): Si tu router lo permite, configura la red para que no sea visible a desconocidos.

Desactiva el acceso remoto: Limita el acceso a la configuración del router solo a quienes estén conectados físicamente a la red.

Filtra direcciones MAC: Configura el router para permitir solo los dispositivos autorizados.

Revisa periódicamente los dispositivos conectados: Así podrás detectar cualquier intruso a tiempo.