AMD FSR ‘Redstone’ añade mejoras con aprendizaje automático: conoce el primer juego beneficiado en imágenes

El despliegue inicial comenzó con FSR Ray Regeneration en Call of Duty: Black Ops 7. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / @jackhuynh)

AMD ha presentado oficialmente el conjunto completo de funciones de FSR ‘Redstone’, una evolución en su tecnología gráfica orientada a los videojuegos. Esta suite, integrada en la actualización del controlador AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1, introduce capacidades impulsadas por machine learning para elevar tanto la calidad visual como la fluidez de juego en tarjetas gráficas Radeon Serie RX 9000.

Ahora bien, destacan tres funciones innovadoras que, en tiempo real, redibujan los límites del procesamiento de gráficos en PC.

FSR ‘Redstone’: mejoras en Ray Regeneration, Radiance Caching y generación de cuadros

El despliegue inicial comenzó con FSR Ray Regeneration en Call of Duty: Black Ops 7, pero ahora el conjunto FSR ‘Redstone’ llega con funcionalidades extendidas. FSR Ray Regeneration emplea una red neuronal que elimina reflejos y sombras ruidosos antes de los procesos de upscaling e interpolación, incrementando notablemente la nitidez y realismo de los entornos.

Tras el éxito de FSR 3.1, esta tecnología sigue utilizando aprendizaje automático avanzado para ofrecer alta calidad de imagen en las GPU AMD Radeon Serie RX 9000. (@jackhuynh)

Es pertinente señalar que la compañía indicó que esta mejora está prevista para implementarse en otros títulos que se lanzarán próximamente.

Otra función esencial es FSR Radiance Caching, que provee predicción sobre el comportamiento de la luz en escenarios complejos, acelerando el ray tracing y permitiendo una experiencia visual cinematográfica sin comprometer el rendimiento.

Cabe mencionar que esta función ya se encuentra disponible para desarrolladores y será implementada muy pronto en los juegos de última generación.

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.

FSR Upscaling and Frame Generation, por su parte, expande la tecnología de FSR 3.1 introduciendo generación de fotogramas entrenada en machine learning. El resultado es una combinación de acción fluida y envolvente con calidad de imagen de alto nivel, especialmente pensada para juegos de ritmo rápido y exigente.

Impacto en la estrategia de AMD y el futuro de los videojuegos en PC

El lanzamiento de FSR ‘Redstone’ representa un paso crítico en la estrategia de AMD para redefinir el futuro del entretenimiento digital. La firma apuesta por aprovechar el poder del aprendizaje automático para ofrecer gráficos ricos, realistas y ágiles, apuntando tanto al público gamer como a los desarrolladores que buscan libertad y rendimiento.

AMD ha enfatizado que estas técnicas no solo favorecen la experiencia del usuario tradicional, sino que permiten diseñar escenarios visuales más complejos, con menor carga computacional para la GPU.

AMD apuesta por aprovechar el poder del aprendizaje automático para ofrecer gráficos ricos, realistas y ágiles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El acuerdo entre OpenAI y AMD para fabricar chips de IA

En la primera semana de octubre de 2025, el inicio de la jornada bursátil en la Bolsa de Nueva York se caracterizó por alzas en los principales índices, motivadas por un acuerdo estratégico en inteligencia artificial entre OpenAI y AMD, según comunicaron ambas empresas.

Este anuncio provocó un notable optimismo entre los inversores: el Nasdaq subió un 0,50%, el S&P 500 avanzó un 0,30% y el Dow Jones aumentó un 0,08% en las primeras horas de operaciones.

El impacto inmediato del acuerdo se reflejó especialmente en el comportamiento de las acciones de AMD, que registraron una subida de casi el 35% antes de la apertura y por encima del 30% en el inicio de la sesión.

OpenAI también podrá adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, equivalentes a un 10% del capital de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic

Esto se atribuye a que AMD se convierte en proveedor esencial de potentes GPUs para OpenAI, aportando seis gigavatios de capacidad de cálculo para la infraestructura de última generación de la firma responsable de ChatGPT; el primer segmento entrará en operación en la segunda mitad de 2026.

OpenAI también podrá adquirir hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, equivalentes a un 10% del capital de la compañía, opción que se irá consolidando de manera progresiva a medida que se alcancen hitos técnicos y comerciales abiertos por el despliegue de la infraestructura comprometida.

Esta alianza supone que OpenAI diversificará el origen de sus proveedores de semiconductores, marcando un giro respecto a su dependencia previa de Nvidia. Como respuesta, las acciones de Nvidia retrocedieron un 1,2% tras conocerse el pacto.