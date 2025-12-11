Tecno

YouTube TV se renueva para 2026: así serán sus nuevos planes de suscripción

Entre las nuevas opciones, destaca el Plan Deportivo de YouTube TV, que brindará a los fanáticos la posibilidad de disfrutar de los principales canales y cadenas especializadas en deportes

Los nuevos planes añadirán más opciones y flexibilidad, con más de diez paquetes creados para distintos tipos de contenido. (YouTube)

YouTube anunció que, a principios de 2026, lanzará nuevos planes de suscripción para YouTube TV, su servicio de transmisión de televisión.

Los nuevos planes ofrecerán más opciones y mayor flexibilidad, incluyendo más de diez paquetes diseñados para distintos géneros.

Uno de los paquetes más esperados es el Plan Deportivo de YouTube TV, que permitirá a los aficionados acceder a las principales cadenas y canales deportivos.

Ya sea que los usuarios prefieran el paquete principal de YouTube TV con más de 100 canales, una combinación de deportes y noticias, o un plan enfocado en contenidos familiares y de entretenimiento, podrán elegir fácilmente la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Los usuarios pueden ver contenido en vivo a través de esta plataforma. (YouTube TV)

“Tenemos mucho reservado para los miembros de YouTube TV el próximo año y estamos ansiosos por compartir más pronto”, dijo Christian Oestlien, vicepresidente y director de suscripciones de YouTube.

Cómo serán los nuevos planes de YouTube TV

Los nuevos planes de YouTube TV son más de diez opciones, agrupadas en paquetes temáticos, para que cada suscriptor elija el contenido que más le interesa.

Esta nueva propuesta incluirá planes específicos para deportes, noticias, entretenimiento familiar, películas y otros géneros, lo que permitirá adaptarse a los gustos y necesidades de distintos perfiles de audiencia.

Entre los nuevos paquetes destaca el Plan Deportivo de YouTube TV, que dará acceso a las principales cadenas y canales especializados en deportes. Así, los aficionados podrán disfrutar de competencias sin contratar servicios adicionales.

YouTube TV ahora ofrece más de diez planes organizados en paquetes temáticos para que cada usuario elija lo que más le interesa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, quienes prefieran una experiencia más completa, tendrán la posibilidad de escoger el plan principal de YouTube TV, que integra más de 100 canales con programación variada.

Esta nueva estructura representa un avance respecto al modelo anterior, donde la oferta era más limitada y menos adaptable a perfiles concretos de usuario.

En qué consiste YouTube TV

YouTube TV es una plataforma de televisión por streaming que permite acceder a canales en vivo y contenido a demanda, todo mediante una suscripción mensual.

Este servicio está diseñado como una alternativa a la televisión por cable tradicional, ofreciendo una experiencia más flexible y adaptada a las necesidades de los usuarios.

Quienes busquen una experiencia más completa pueden optar por el plan principal de YouTube TV. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con YouTube TV, los suscriptores pueden ver programas, películas, noticias y eventos deportivos en tiempo real, desde dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

Uno de los principales atractivos de la plataforma es su biblioteca de canales que abarca noticias, entretenimiento, deportes y programación infantil.

Además, los usuarios cuentan con un sistema de grabación en la nube incluido en la suscripción, que permite almacenar sus programas favoritos sin límite de espacio y acceder a ellos cuando lo deseen.

YouTube TV ofrece también funciones prácticas, como la creación de perfiles personalizados y la visualización simultánea en varios dispositivos. Su sistema de recomendaciones se adapta a los intereses de cada persona, mejorando la experiencia al descubrir nuevo contenido.

YouTube presentó su resumen anual, YouTube Recap, donde cada usuario puede ver los contenidos que más disfrutó durante el año. (YouTube)

Qué es YouTube Recap y cómo verlo

YouTube lanzó su versión del resumen anual, permitiendo a los usuarios ver cuáles fueron los contenidos que más disfrutaron durante el año en la plataforma de Google, a través de YouTube Recap.

Esta función destaca, de forma personalizada, los intereses, los temas explorados y los momentos más importantes para cada usuario, analizando su historial de reproducción.

Los usuarios pueden recibir hasta doce tarjetas distintas que muestran sus canales preferidos, las categorías que más frecuentan y cómo han cambiado sus hábitos de consumo de videos. Además, se incluye un perfil de personalidad que refleja sus preferencias en cuanto a tipos de contenido.

Esta función permite profundizar en las tendencias personales de consumo y compartir de forma sencilla los resúmenes con amigos en redes sociales.

Para consultar YouTube Recap, puedes acceder directamente desde la página de inicio o la pestaña ‘Tú’, disponible tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

