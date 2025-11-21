Tecno

Blue Origin, de Jeff Bezos, presenta la versión mejorada de su cohete New Glenn para competir con Starship de Elon Musk

El nuevo diseño permite transportar cargas voluminosas y múltiples satélites en un solo lanzamiento

Representación gráfica de lo que será el denominado New Glenn 9x4. (Blue Origin)

Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, ha presentado la versión superpesada de su cohete New Glenn, denominada 9×4, cuyas dimensiones y capacidades lo posicionan como un rival directo de Starship, el propulsor insignia de SpaceX, de Elon Musk.

La nueva variante incorpora nueve motores BE-4 en su primera etapa y cuatro BE-3U en la etapa superior, superando la configuración previa de siete y dos motores, respectivamente. Este incremento, junto con la cofia expandida, permite transportar cargas útiles de mayor tamaño y peso, así como múltiples satélites por misión.El

New Glenn 9×4 puede colocar más de 70 toneladas métricas en órbita baja, más de 14 toneladas métricas en órbita geoestacionaria y exceder las 20 toneladas métricas hacia la Luna, situándose entre los cohetes superpesados.

De izquierda a derecha, comparación a escala del New Glenn, el Saturn V y el diseño del New Glenn 9x4. (@davill/X)

Así, iguala la capacidad de Starship y supera a la mayoría de los lanzadores comerciales actuales. La cofia de 8,7 metros facilita el transporte de satélites de gran tamaño y configuraciones múltiples, lo que amplía la variedad de misiones para clientes comerciales, científicos y gubernamentales.

Cargas ultrapesadas y exploración profunda

El diseño del New Glenn 9×4 abarca desde el despliegue de mega-constelaciones de satélites hasta la exploración lunar y del espacio profundo, además de operaciones de seguridad nacional.

Su capacidad para transportar cargas voluminosas y pesadas lo convierte en una alternativa atractiva para misiones con grandes infraestructuras orbitales o múltiples satélites en un solo lanzamiento. Entre los objetivos estratégicos se encuentra el programa Golden Dome.

La introducción del New Glenn 9×4 complementa a la variante 7×2. (Reuters)

La introducción del 9×4 no supone la retirada del modelo 7×2. Ambas variantes funcionarán de manera simultánea, permitiendo a los clientes elegir el vehículo según el tamaño de la carga, la fecha prevista y los requisitos específicos.

“Ambos vehículos: 9×4 y nuestra variante actual, 7×2, servirán al mercado de forma concurrente, permitiendo que las misiones se ajusten al tamaño del vehículo, el cronograma y las necesidades de rendimiento”, ha señalado la compañía. Esta estrategia busca ofrecer flexibilidad y adaptabilidad en un mercado cada vez más competitivo.

El anuncio se produce tras el segundo vuelo exitoso del New Glenn, cuando transportó las sondas ESCAPADE de la NASA con destino a Marte y recuperó su propulsor en una nave de apoyo marítima. Este éxito refuerza la confianza en la fiabilidad del sistema y marca una nueva etapa para Blue Origin en el sector de lanzamientos pesados.

El anuncio de Blue Origin llega después del exitoso transporte de sondas a Marte y la recuperación del propulsor. (Reuters)

Mejoras en el actual New Glenn y actualización de motores

Junto con el 9×4, Blue Origin ha anunciado mejoras para la versión 7×2 del New Glenn, que incluyen sistemas de propulsión, estructuras, aviónica, reutilización y operaciones de recuperación, implementadas a partir de la misión NG-3.

Los siete motores BE-4 del propulsor principal incrementarán su empuje de 3,9 millones de libras-fuerza (lbf) a 4,5 millones de lbf. El BE-4 ha alcanzado 625.000 lbf en pruebas y se espera llegar a 640.000 lbf gracias al propelente subenfriado, mejorando así los 550.000 lbf anteriores.

En la segunda etapa, los dos motores BE-3U también verán incrementado su empuje de 320.000 a 400.000 lbf, con registros en banco de 211.658 lbf. Entre las novedades destacan cofias reutilizables, tanques de menor coste y un sistema de protección térmica optimizado para acortar los tiempos de reacondicionamiento.

