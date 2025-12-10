Pokémon GO ahora permite realizar intercambios de forma remota: cómo hacerlo

Pokémon GO habilita el intercambio remoto global, permitiendo a los entrenadores intercambiar criaturas desde cualquier parte del mundo. (Niantic)

Pokémon GO introduce una de las características más esperadas por la comunidad: el intercambio remoto global. Esta novedad promete cambiar la dinámica de interacción entre entrenadores, marcando un cambio significativo en la manera de estrechar lazos, colaborar y completar la Pokédex desde cualquier lugar del mundo.

Tras años de peticiones y especulación, Niantic responde con un sistema diseñado para fomentar la conexión global sin perder el espíritu de colaboración y el reto del juego.

Cómo acceder a la función de intercambio de Pokémon GO

El intercambio remoto no está disponible de inicio para todos los usuarios. Para desbloquearlo, es necesario alcanzar un nivel de relación especial: la Amistad Inquebrantable.

Este nuevo nivel, superior a la Amistad sin Igual, se logra al acumular 90 puntos adicionales de amistad con otro entrenador. Los puntos se obtienen mediante actividades cotidianas como enviar o recibir regalos, combatir juntos en incursiones, intercambiar o participar en desafíos semanales conjuntos.

Para lograr la Amistad Inquebrantable en Pokémon GO, se requieren 90 puntos adicionales de amistad mediante actividades conjuntas. (Samsung)

Recién al llegar a este nivel, ambos entrenadores activan la posibilidad de realizar un intercambio remoto. Tal como detalla Niantic, “cuando lleguéis a Amistad Inquebrantable, conseguiréis un intercambio remoto, que podréis usar para intercambiar Pokémon con esa amistad… ¡desde cualquier lugar!“.

El proceso de intercambio remoto introduce un sistema colaborativo. Los entrenadores, tras alcanzar Amistad Inquebrantable, deben marcar los Pokémon disponibles para intercambio usando una etiqueta especial de intercambio remoto.

La selección de criaturas es fundamental, ya que solo los Pokémon etiquetados serán visibles para el amigo con quien se comparte este nivel de confianza.

El intercambio se realiza de la siguiente manera:

Selección de deseos: cada entrenador elige hasta tres Pokémon marcados que desea recibir de la lista del otro. Lista de deseos enviada: las preferencias se envían mutuamente. Selección final: tras revisar las solicitudes recibidas, cada entrenador escoge uno de los Pokémon pedidos para ofrecer a su contraparte. Confirmación: el sistema permite comprobar la oferta final, y da la posibilidad de confirmar o cancelar la transacción antes de completarla.

Niantic limita el intercambio remoto a uno por Amistad Inquebrantable, incentivando la interacción continua entre jugadores. (Pokémon GO)

Durante el proceso, se conserva la posibilidad de cancelar y retomar el intercambio, lo que añade una capa de seguridad y reflexión para evitar errores o intercambios no deseados.

Cuáles serán las limitaciones del intercambio en Pokémon GO

Aunque la nueva funcionalidad amplía horizontes para los intercambios, Niantic ha impuesto ciertas reglas para asegurar el equilibrio y evitar el abuso del sistema. Entre las principales restricciones destacan:

Cantidad de intercambios remotos : solo es posible hacer un intercambio remoto por Amistad Inquebrantable. Para repetir, se deben obtener nuevamente 90 puntos adicionales con esa amistad. Esto limita los intercambios excesivos e incentiva la interacción continua.

Pokémon no elegibles : están excluidos Pokémon capturados en los últimos 30 días, criaturas ya intercambiadas previamente, Pokémon oscuros, singulares, defendiendo gimnasios o nodos energéticos, el Pokémon compañero activo, megaevolucionados, fusionados, Zacian Espada Suprema, Zamazenta Escudo Supremo y Pokémon en Áreas de recreo Pokémon.

Regla de Amistad con Suerte : si los entrenadores comparten este tipo de relación, el primer intercambio remoto garantizará un Pokémon con Suerte para ambos. Al completarse ese intercambio, la Amistad con Suerte desaparece.

No cuentan como intercambios especiales: independientemente de la rareza de las criaturas intercambiadas, los intercambios remotos no se contabilizan dentro del límite de intercambios especiales diarios.

Avanzar hasta Amistad Inquebrantable no solo habilita el intercambio remoto. Al llegar a este nivel especial también se obtienen recompensas de PX y ventajas como reducción en el coste de Polvos Estelares y hasta cuatro Honor Ball adicionales en incursiones, según lo anunciado desde la desarrolladora.

La actualización de Pokémon GO eleva el límite de amistades a 650 y añade una investigación temporal con recompensas exclusivas. (Pokémon GO)

Acompañando la actualización, el límite máximo de amistades se incrementa de 450 a 650 amigos, subiendo en tramos de 50. Esto amplía las oportunidades de interacción, considerando la naturaleza global del sistema y la posibilidad de forjar nuevas Amistades Inquebrantables.

Como parte de la integración de la mecánica, se incorpora una investigación temporal accesible entre el 15 y el 29 de diciembre de 2025, ofreciendo encuentros con Pokémon exclusivos como Scatterbug, así como recompensas de PX y Polvo Estelar.

Las tareas y premios relacionados deben completarse y reclamarse antes del 4 de enero de 2026, instando a los jugadores a mantenerse activos y atentos al calendario.

