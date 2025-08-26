Tecno

Pokémon GO tiene un nuevo sistema de niveles: cómo funciona y qué pasará con la experiencia actual

El juego entregará insignias y recompensas exclusivas a quienes alcancen el nivel 50 antes del cambio

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Niantic introduce más recompensas, expansiones
Niantic introduce más recompensas, expansiones de almacenamiento y objetos cosméticos en Pokémon GO.(Pokémon GO)
Pokémon GO afronta uno de los cambios más importantes desde su lanzamiento. Niantic anunció una actualización que eleva el límite de nivel de 50 a 80. Este cambio implica un rediseño completo del sistema de progresión y trae consigo nuevas misiones, recompensas, eventos especiales y ajustes que buscan revitalizar el atractivo del juego para veteranos y recién llegados.

La modificación, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2025, marca una nueva etapa que impacta tanto en la dinámica diaria como en los objetivos a largo plazo de los entrenadores.

Cómo es el nuevo sistema de niveles de Pokémon Go

El aumento del límite máximo de nivel supone mucho más que simplemente ofrecer treinta niveles adicionales. La actualización incluye un reequilibrio de la curva de experiencia desde el nivel 1 hasta el 80. Esto significa que el proceso de subir de nivel será más frecuente y dinámico, facilitando el avance para quienes inician su camino y renovando el interés de jugadores que ya llevan años en el mundo de Pokémon GO.

La modificación del sistema elimina las tareas de investigación obligatorias entre los niveles 41 y 50, una barrera que en el pasado demandó objetivos muy específicos y en ocasiones agotadores. A partir del cambio, estas tareas dejarán de ser un requisito, mientras que se introducen nuevos desafíos a partir del nivel 71 y hasta el 80.

Pokémon GO eleva el límite
Pokémon GO eleva el límite de nivel a 80 y rediseña su sistema de progresión. (Pokémon GO)

Esto genera un flujo más natural en la progresión, permitiendo a los usuarios invertir su tiempo de manera más flexible y sin la presión de misiones restrictivas.

Niantic detalló que se añadirán más recompensas al subir de nivel. Entre las novedades se destacan nuevas expansiones de almacenamiento tanto para Pokémon como para ítems y regalos, además de objetos cosméticos para avatar disponibles desde el nivel 25.

Estos añadidos buscan reforzar el sentido de logro y diferenciación entre entrenadores, al tiempo que incentivan la personalización y la gestión estratégica de recursos.

Cuál será el impacto en la comunidad y en la experiencia acumulada

El cambio en el sistema toma en cuenta toda la experiencia ganada hasta el momento por los jugadores. Aquellos entrenadores que ya acumularon una cantidad significativa de puntos de experiencia (PX) podrían ver cómo su nivel aumenta automáticamente cuando la actualización entre en vigor.

En ese momento recibirán las recompensas correspondientes a cada nueva marca alcanzada. Niantic aclaró que, a diferencia de otros cambios, ningún usuario perderá niveles: aunque los requisitos de PX para avanzar pueden variar, se garantiza que la progresión será únicamente positiva.

La actualización de Pokémon GO
La actualización de Pokémon GO elimina tareas obligatorias y añade nuevos desafíos entre los niveles 71 y 80.(Pokémon GO)

Además, para conmemorar el esfuerzo de los jugadores que alcanzaron los rangos más altos bajo el sistema anterior, la empresa entregará una insignia especial a todos los participantes según su nivel máximo alcanzado al 14 de octubre de 2025.

Los usuarios que hayan llegado al nivel 50 recibirán, adicionalmente, una chaqueta especial y una nueva pose exclusiva para su avatar, reconocimientos que no podrán obtenerse en el futuro tras subir de nivel.

La renovación apunta tanto a captar el interés de antiguos jugadores que ya habían alcanzado el límite, como a ofrecer nuevos retos para quienes siguen activos a diario.

Nuevos eventos y bonificaciones en Pokémon Go

Coincidiendo con la actualización, Niantic lanzó el Evento de Celebración de PX, que se desarrolla desde el 25 de agosto hasta el 14 de octubre de 2025. Durante este período, los entrenadores pueden aprovechar múltiples bonificaciones: doble de PX por lanzamientos buenos, geniales y excelentes; un premio adicional de 3.000 PX tanto por triunfar en incursiones como por ganar Combates Max.

El Evento de Celebración de
El Evento de Celebración de PX ofrece bonificaciones y premios para acelerar el progreso en Pokémon GO. (Pokémon GO)

Estas bonificaciones se suman a las de otros eventos ya vigentes, generando una oportunidad única para acelerar el progreso y prepararse de cara a los cambios.

Otra novedad dentro de este evento es la investigación temporal especial para entrenadores de nivel 5 o superior, que permite obtener más de siete millones de PX mediante tareas y desafíos. Este impulso sirve como incentivo para que los usuarios alcancen nuevos hitos justo antes del reinicio de la curva de nivel, optimizando el esfuerzo invertido en el juego.

Para acompañar el evento, la desarrolladora ajustó la misión del nivel 47 al 48, que antes requería andar 25 kilómetros ocho veces en una semana. Ahora solo será necesario cumplir ese objetivo en dos ocasiones, permitiendo a más jugadores completar la misión sin presiones excesivas de tiempo.

