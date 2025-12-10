Tecno

Cinco tips para tomar las mejores fotos con el celular en Navidad

Durante las fiestas, lograr un retrato atractivo no depende del teléfono, sino de aprovechar la luz natural, enfocar correctamente el rostro y buscar fondos sencillos



Las imágenes se pueden captar en espacios interiores o exteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los hogares vive la Navidad con el celular en la mano, listos para captar cada instante de las cenas y reuniones familiares. No se necesita una cámara profesional ni un smartphone costoso para lograr buenas fotografías durante las fiestas.

Aplicar algunos trucos y aprovechar funciones accesibles de cualquier dispositivo permite guardar imágenes de calidad, incluso enfrentando las limitaciones técnicas habituales, porque en espacios cerrados y bajo luces tenues o multicolores los desafíos aumentan.

Por esta razón, la llegada de la Navidad convierte a los teléfonos en aliados indispensables para retratar decoraciones, platos y momentos compartidos, gracias a la tecnología disponible para todos.

Cómo es posible mejorar la iluminación en las fotos navideñas


Ajustar el modo nocturno ayuda a resaltar luces y detalles típicos de las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los principales obstáculos en Navidad es la iluminación tenue o las luces multicolor. Estas condiciones afectan la exposición y los detalles.

Activar el modo nocturno o de baja luz, presente en la mayoría de los modelos recientes de Android, logra que el teléfono ajuste automáticamente la exposición y reduzca el ruido digital. De esta forma se resaltan detalles y colores, cuidando que las luces navideñas luzcan nítidas sin saturar las zonas más luminosas.

Además, mantener el dispositivo estable resulta clave cuando falta luz. Un trípode o una superficie donde apoyar el celular evita imágenes movidas. Algunos smartphones incorporan el modo Pro o manual, donde se pueden ajustar exposición, ISO y velocidad de obturación para obtener resultados personalizados.

Qué hacer cuando la luz ambiental no es suficiente para una buena foto


Otro celular se puede usar como una luz de fondo para iluminar el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los brindis y cenas, la iluminación cálida puede lucir agradable, pero suele ser insuficiente para la cámara. La linterna del celular puede servir como fuente, siempre que se utilice de forma indirecta.

Un difusor improvisado, como una hoja de papel sobre la linterna, suaviza las sombras y reduce reflejos, especialmente en platos y copas. Este simple truco mejora la calidad de los retratos en interiores y previene brillos molestos.

El enfoque selectivo o el modo retrato ayuda a dar protagonismo a detalles importantes, como decoraciones especiales o un brindis. Al desenfocar el fondo de manera controlada se aísla el objeto central y la composición queda guiada por la luz disponible, generando una atmósfera festiva y cálida.

Cómo lograr que todos los integrantes aparezcan bien en las fotos familiares


El modo gran angular y el temporizador facilitan incluir a todos los familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las reuniones familiares suelen participar muchas personas y es habitual que alguien quede fuera de la imagen. El modo gran angular facilita la tarea en escenarios amplios, permitiendo que todos los participantes se incluyan en la foto.

Este recurso se encuentra en muchos modelos modernos y ayuda a aprovechar el espacio interior. El temporizador es el aliado para que quien toma la foto salga y para reducir el riesgo de movidas en el instante clave.

Asimismo, el uso de un trípode, incluso uno improvisado, agrega estabilidad y un aire profesional. Hacer varias tomas consecutivas incrementa las probabilidades de obtener una imagen donde todos mantengan los ojos abiertos y la misma actitud.

De qué forma se pueden mejorar las selfies navideñas

Las selfies se volvieron un ritual en Navidad y la cámara frontal brinda herramientas específicas para optimizarlas. Regular el nivel de “modo belleza” suaviza imperfecciones, aunque es necesario mantenerlo al mínimo para preservar la naturalidad.


Regular el modo belleza y usar iluminación frontal realza el rostro sin perder naturalidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la iluminación frontal o usando luces navideñas como fondo, la imagen adquiere un aspecto uniforme y favorecedor. Otro punto clave es la posición de la cámara que impacta en el resultado.

Sostener el celular apenas por encima del rostro y buscar fondos donde se destaquen árboles o chimeneas decoradas realza el valor visual. Cuidar la composición y buscar espacios armoniosos suma atractivo a la selfie y resalta el espíritu festivo de la escena.

Por qué la edición posterior es clave para obtener mejores fotos

Tomar una imagen es solo el primer paso. Editarla, aunque sea desde la propia galería del celular, permite mejorar brillo, contraste y saturación, además de recortar la foto para centrar la atención en lo fundamental.

Ajustar cada uno de estos parámetros puede transformar una imagen común en un recuerdo especial y ayudar a resaltar los detalles navideños importantes.

