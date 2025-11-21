Prime Video agrega otra función con IA: resúmenes de temporada para estar actualizado con tus series

FILE PHOTO: The Prime video logo is seen on a TV remote controller in this illustration taken January 20, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Prime Video ha añadido la inteligencia artificial en otro apartado para que los usuarios puedan usar esta tecnología en la plataforma. Ahora, en la aplicación de Amazon, será posible acceder a resúmenes de vídeo generados por IA para ver qué sucedió en una temporada.

Esta herramienta no busca remplazar la visualización de contenido, sino ser una opción para estar actualizado o recordar el contenido anterior y poder ver los episodios más recientes.

Así llega la IA los resúmenes de temporadas en Prime Video

Esta nueva función, bautizada como Video Recaps, se presenta como una evolución frente a los tradicionales resúmenes textuales ofrecidos en otras ocasiones.

Hasta ahora, Prime Video ya había presentado X-Ray Recaps, que permiten a los usuarios leer descripciones breves sobre eventos importantes sin revelar detalles cruciales que pudieran ser considerados como spoilers.

La nueva función Video Recaps utiliza IA para crear resúmenes audiovisuales de series originales en Prime Video. (Amazon)

La diferencia es que los resúmenes de vídeo ahora combinan la comprensión narrativa de la IA con un formato visual y auditivo mucho más atractivo para el usuario.

“Video Recaps marca una aplicación revolucionaria de la IA generativa para el streaming. Esta funcionalidad, la primera de su clase, demuestra el compromiso continuo de Prime Video con la innovación y con hacer que la experiencia de visualización sea más accesible y agradable para los clientes”, aseguró Gérard Medioni, vicepresidente de tecnología de Prime Video.

Cómo se generan los videos con IA

Todo comienza cuando la inteligencia artificial analiza una temporada completa de una serie, identificando los puntos clave de la trama y los arcos principales de los personajes. De esta manera, el sistema logra comprender en profundidad los momentos que definen la narrativa y que deben estar presentes para que el espectador se ponga al día antes de una nueva entrega.

Una vez identificados estos aspectos centrales, la IA selecciona los clips de vídeo que mejor representan esos hechos y los combina con fragmentos de diálogos y música. Todo ello se ensambla junto a una narración en off, también generada por la propia inteligencia artificial, para ofrecer un resultado que apunta a la calidad cinematográfica.

Los resúmenes de vídeo combinan clips, diálogos, música y narración en off generada por IA para ofrecer una experiencia cinematográfica. (Amazon)

El objetivo es “traer de vuelta” las emociones y la información más relevante de la temporada anterior de una manera dinámica y sencilla, sin necesidad de recurrir a largas búsquedas o revisualizaciones.

Amazon ha asegurado que la inteligencia artificial cuenta con parámetros específicos para evitar anticipar giros argumentales o spoilers no deseados, aunque, por lógica, quienes acceden a estos resúmenes suelen ser usuarios que ya han completado la temporada en cuestión.

Esta herramienta busca refrescar la memoria antes de empezar una nueva tanda de episodios. Además, la función se encarga de sintetizar los elementos clave, evitando la sobrecarga de información sin tocar temas cruciales, sobre revelaciones o momentos que dañen toda la experiencia.

Cómo acceder a los resúmenes con IA en Prime Video

Para acceder a los resúmenes generados por IA, los suscriptores deben navegar hasta la página de detalles de la serie de su interés dentro de Prime Video. Allí encontrarán la opción de “resumen”, que les permitirá elegir entre los distintos formatos de recapitulaciones disponibles.

La función Video Recaps está disponible en fase beta para series como Fallout, Jack Ryan, Upload, Bosch y The Rig en Estados Unidos. (Amazon)

Los usuarios pueden seleccionar entre los resúmenes en vídeo o recurrir a los ya conocidos X-Ray Recaps en formato textual, eligiendo en función de sus preferencias y necesidades.

Actualmente, esta función se encuentra en fase beta y está habilitada para una selección de series originales de Amazon en Estados Unidos, incluyendo títulos como “Fallout”, “Jack Ryan”, “Upload”, “Bosch” y “The Rig”, todas en idioma inglés.

Por el momento, la novedad está disponible en aplicaciones para Smart TV y dispositivos Fire TV, mientras que la compañía prevé ampliar la compatibilidad a otras plataformas en los próximos meses.