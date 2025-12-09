Tecno

Robotaxis de Amazon dejarán de ser gratuitos en 2026: estos son los planes para Zoox

Las Vegas en Estados Unidos será la primera ciudad en la que la empresa lanzará planes de pago, para luego expandirlos a otras zonas

Zoox, la filial de robotaxis
Zoox, la filial de robotaxis de Amazon, anuncia el inicio del cobro por transporte autónomo de pasajeros en Las Vegas para 2026.(REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Zoox, la filial de robotaxis de Amazon, anunció que comenzará a cobrar por sus servicios de transporte autónomo de pasajeros en Las Vegas a principios de 2026, con planes de expandirse al Área de la Bahía de San Francisco más adelante ese mismo año.

El anuncio, realizado por Jesse Levinson, cofundador y director de tecnología de Zoox, representa un avance en la competencia por la movilidad urbana autónoma, donde la empresa busca posicionarse frente a rivales como Waymo, de Alphabet.

Según detalló Fortune, la puesta en marcha del cobro por los viajes dependerá de la obtención de las aprobaciones regulatorias federales y estatales necesarias.

Zoox supera el millón de
Zoox supera el millón de millas recorridas en modo autónomo, consolidando su apuesta por la movilidad urbana sin conductor. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Cómo es la apuesta de Amazon por los robotaxis

Actualmente, Zoox ofrece viajes gratuitos en zonas limitadas de Las Vegas y mantiene una lista de espera para usuarios en San Francisco, mientras avanza en la apertura gradual del servicio. La compañía superó recientemente el millón de millas recorridas en modo autónomo, un hito técnico que refuerza su apuesta por el transporte de personas en entornos urbanos.

La estrategia de Zoox se caracteriza por su enfoque exclusivo en el traslado de pasajeros, a diferencia de otros actores del sector que exploran la entrega de paquetes mediante vehículos autónomos. Levinson subrayó que la directriz de centrarse únicamente en el transporte de personas proviene directamente de la alta dirección de Amazon, a pesar del interés de la empresa matriz en la logística automatizada.

“Estamos totalmente enfocados en transportar personas, no paquetes”, afirmó el directivo, quien considera que el mercado potencial de la movilidad urbana es “enormemente grande”. Levinson también señaló que, aunque mover personas implica mayores desafíos técnicos que el reparto de paquetes, la compañía confía en que este modelo se convertirá en una forma cada vez más popular de transporte.

Los robotaxis de Zoox ofrecen
Los robotaxis de Zoox ofrecen cabinas para cuatro pasajeros, asientos enfrentados y tecnología avanzada para una experiencia cómoda y social. (Zoox Inc. vía AP)

En cuanto a la experiencia de usuario, Zoox apuesta por vehículos diseñados desde cero para operar sin conductor humano, a diferencia de la estrategia de Waymo, que utiliza automóviles adaptados a partir de modelos convencionales. Los robotaxis de Zoox cuentan con cabinas para cuatro pasajeros con asientos enfrentados, suspensión activa, pantallas individuales y climatización de cuatro zonas.

Levinson explicó que este diseño busca ofrecer una experiencia más cómoda y social, lo que podría convertirse en un factor diferenciador frente a la competencia, incluida la futura flota de robotaxis de Tesla. Además, la empresa destaca la capacidad de sus baterías, que, al ser de mayor tamaño, permite reducir la frecuencia de recarga, lo que representa ventajas tanto económicas como medioambientales.

Cuáles son los retos de Amazon en el mercado de los vehículos autónomos

Desde la perspectiva financiera, Levinson reconoció que el negocio de los robotaxis aún no generará ingresos significativos para Amazon, cuya capitalización bursátil asciende a USD 2,4 billones, durante los próximos años.

“Esto es bastante costoso”, admitió el directivo, aunque anticipó que, a medida que el servicio se consolide, los ingresos superarán los costes operativos, lo que hará que la actividad resulte más atractiva desde el punto de vista económico.

Amazon enfrenta desafíos técnicos y
Amazon enfrenta desafíos técnicos y regulatorios para expandir su servicio de robotaxis, pero mantiene su apuesta por transformar la movilidad urbana. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El despliegue comercial de Zoox enfrenta todavía retos técnicos y regulatorios. La obtención de las autorizaciones necesarias a nivel federal y estatal será determinante para el inicio del cobro y la posterior expansión a otras ciudades.

No obstante, la empresa mantiene su hoja de ruta y confía en que la movilidad autónoma se convertirá en una alternativa relevante para el transporte urbano en los próximos años.

La creación de una nueva categoría de transporte autónomo representa una oportunidad económica y de innovación que, según Zoox, trasciende la simple optimización de los modelos actuales y podría transformar profundamente la manera en que las personas se desplazan por las ciudades.

