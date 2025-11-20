Amazon amplía su flota de robotaxis y ofrece viajes gratuitos en Estados Unidos

Los vehículos que no requieren de conductor ya han iniciado son su estrategia de viajes gratis en otras ciudades de Norteamérica - REUTERS/Carlos Barria.

Amazon ha comenzado a ofrecer viajes gratuitos en sus robotaxis Zoox en zonas seleccionadas de San Francisco, marcando un nuevo avance en la competencia por el transporte autónomo en Estados Unidos.

Quiénes pueden acceder a los viajes gratuitos de Zoox

El servicio operará en algunos barrios destacados, con acceso limitado a usuarios registrados previamente en una lista de espera. Los vehículos, que carecen de volante y adoptan una forma similar a una góndola, representan la apuesta de la compañía por consolidar la movilidad sin conductor.

Cómo son los robotaxis autónomos de Amazon

El carro autónomo de la compañía puede cargar hasta cuatro pasajeros y por ahora sirve como transporte interno en la empresa.

El modelo de robotaxi de Zoox difiere de los vehículos tradicionales tanto en diseño como en experiencia para el pasajero. Cada unidad, con capacidad para cuatro pasajeros en asientos enfrentados, prescinde de volante y pedales, e incorpora pantallas táctiles que permiten controlar la temperatura, el audio y consultar la ruta.

Los vehículos cuentan con sistemas de seguridad y la supervisión remota permanece activa para atender posibles incidencias en tiempo real.

Viajes gratuitos en Las Vegas y San Francisco

El inicio del servicio de Zoox en Las Vegas se oficializó el 10 de septiembre de 2025, tras la aprobación de una exención especial por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA).

Este permiso habilita la circulación de los robotaxis en situaciones específicas, ya que los automóviles no cumplen completamente los estándares exigidos a los vehículos convencionales. En sus primeras semanas, miles de personas utilizaron la aplicación móvil de Zoox para recorrer hasta 4,8 kilómetros (tres millas) entre hoteles emblemáticos como Resorts World, Luxor y New York-New York.

Así funcionan los robotaxis de Amazon: sin volante, ni conductor y con asistencia remota - REUTERS/Carlos Barria

De acuerdo con declaraciones de Jesse Levinson, director de tecnología de Zoox, “los viajes se completan de manera completamente autónoma, aunque existe un sistema de asistencia remota dispuesto para intervenir en caso de necesidad”.

En esta etapa experimental, los viajes permanecen gratuitos y abiertos tanto para habitantes locales como para turistas, sin prioridad de acceso ni limitaciones más allá del área operativa fijada.

La apuesta de Amazon por vehículos autónomos

Amazon ingresó formalmente en el sector de la conducción autónoma en 2020, tras adquirir Zoox por 1.200 millones de dólares. El proyecto persigue la creación de miles de unidades de robotaxis totalmente automatizadas, concebidas desde cero para la movilidad sin conductor.

Para ello, la empresa transformó una antigua fábrica de autobuses en Hayward, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sureste de San Francisco, en una planta destinada a la fabricación de vehículos autónomos. Según sus proyecciones, Zoox prevé alcanzar una producción anual de hasta 10.000 robotaxis, con el objetivo de abastecer el crecimiento en nuevas ciudades.

Amazon amplía su servicio de transporte autónomo con recorridos sin costo en San Francisco tras su debut en Las Vegas, consolidando una propuesta innovadora - REUTERS/Carlos Barria

La expansión de Zoox ocurre tras un par de meses después de que el servicio debutó en Las Vegas, permitiendo a residentes y turistas desplazarse a lo largo del Strip. Al igual que en esa ciudad, los recorridos en San Francisco se ofrecerán de manera gratuita durante la fase inicial, mientras la compañía recopila información sobre el uso real del sistema y aguarda la autorización estatal para comenzar a cobrar tarifas, un trámite pendiente ante los reguladores de California.

La posibilidad de brindar viajes de pago dependerá del visto bueno de las autoridades, quienes evalúan los criterios de seguridad y operación de los vehículos autónomos.

Cuál es la principal competencia de Amazon en el sector

Waymo, filial de Alphabet y principal rival de Amazon en este segmento, ya opera desde hace cinco años en Phoenix y, desde agosto de 2023, cuenta con todos los permisos necesarios para el cobro de viajes en San Francisco.

Sus robotaxis, presentes también en ciudades como San José, Los Ángeles, Atlanta y Austin, extendieron sus rutas a autopistas urbanas, mostrando una madurez operativa que Zoox busca alcanzar.

El despliegue progresivo de Amazon responde a esta dinámica, con planes declarados de llevar sus vehículos a otras urbes estratégicas como Austin y Miami.

Con la inminente expansión hacia nuevas ciudades estadounidenses y la consolidación de rutas en San Francisco y Las Vegas, Amazon busca fortalecer su posición en la industria emergente de la movilidad inteligente. Mientras continúan los procesos regulatorios, la aceptación de los usuarios y la fiabilidad demostrada en las pruebas definirán los próximos pasos de la compañía en el segmento de los robotaxis autónomos.