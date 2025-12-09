Tecno

Paramount lanzó una oferta por más de 100.000 millones de dólares por Warner Bros

Este valor sobrepasa al acordado con Netflix que es de 82.700 millones de dólares con las deudas, además no enfrenta tantas críticas por causar monopolios en el sector streaming

Paramount, respaldada por David y
Paramount, respaldada por David y Larry Ellison, busca consolidarse como el principal competidor de Netflix, Apple y Disney en Hollywood. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Paramount Skydance lanzó una oferta de 108.400 millones de dólares para comprar Warner Bros Discovery, lo que desafía el acuerdo previo de Netflix y modifica la competencia en el sector streaming.

La propuesta de Paramount consiste en adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery a 30 dólares por acción, superando la oferta de Netflix, que se sitúa en casi 28 dólares por acción y contempla únicamente los activos de estudios de televisión, cine y “streaming”.

Esta oferta refuerza la intención de Paramaout que, desde septiembre ha presentado varias propuestas con el objetivo de crear un conglomerado capaz de competir con Netflix y otros actores como Apple, que han expandido su presencia en el sector audiovisual.

Paramount supera la oferta de Netflix al proponer 30 dólares por acción por la totalidad de Warner Bros Discovery, frente a los 28 dólares de su rival.

Sin embargo, Warner Bros rechazó estas iniciativas, lo que llevó a Paramount a enviar una carta en la que cuestionaba la transparencia del proceso de venta y acusaba a la empresa de favorecer a Netflix desde el inicio.

Cuál es la oferta que lanzó Netflix a Warner Bros

La oferta de Netflix, valorada en 72.000 millones de dólares en capital y 82.700 millones de dólares al incluir la deuda, incorpora una compensación de rescisión de 5.800 millones dólares. Este acuerdo, que ya había sido considerado ganador tras una prolongada guerra de ofertas con Paramount y Comcast, enfrenta ahora un probable y riguroso examen antimonopolio.

Al mismo tiempo, la oferta de Netflix ha generado críticas entre congresistas de ambos partidos y sindicatos de Hollywood, quienes advierten sobre posibles recortes de empleo y aumentos de precios para los usuarios.

Donald Trump advierte sobre riesgos de monopolio en la posible fusión entre Netflix y Warner Bros Discovery.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa que la fusión entre Netflix y Warner Bros podría acarrear problemas de cuota de mercado y aseguró que tendría voz en la decisión.

Además, Bloomberg News informó que Trump se reunió en noviembre con Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, a quien transmitió que Warner Bros debería venderse al mejor postor.

Qué posición tiene Paramount en la producción de éxitos de Hollywood

A pesar de su condición de uno de los principales estudios de Hollywood, Paramount ha experimentado resultados desiguales en taquilla, alternando éxitos de franquicia con periodos en los que su catálogo quedó rezagado frente a Disney, Universal y la propia Warner Bros en cuota de mercado en Estados Unidos.

Paramount tiene el respaldo económico de David Ellison y su padre, Larry Ellison, de Oracle.

Analistas del sector consideran que Paramount, respaldada por los recursos de David Ellison y el apoyo financiero de su padre, Larry Ellison, cofundador de Oracle y la segunda persona más rica del mundo, así como por sus conexiones con el Gobierno de Trump, es el candidato más sólido para adquirir Warner Bros Discovery.

No obstante, según informaciones recientes, en el tramo final de las negociaciones, la dirección de Warner Bros calificó la propuesta de Netflix como una “jugada segura”, mientras desestimaba la de Paramount.

Por qué la unión entre Warner Bros y Netflix genera debate

Este acuerdo, que ya había sido considerado ganador tras una prolongada guerra de ofertas con Paramount y Comcast, enfrenta ahora un probable y riguroso examen antimonopolio.

Según los analistas de Morningstar, la compañía resultante tendría un solapamiento considerable y sus ingresos combinados por “streaming” podrían disminuir, salvo que Netflix duplique sus precios o gestione plataformas separadas, escenarios que la correduría considera poco probables.

Analistas prevén que la fusión Netflix-Warner Bros podría reducir ingresos por streaming y generar solapamiento de contenidos en el mercado.

Para contrarrestar los temores regulatorios, Sarandos afirmó que el acuerdo aportaría valor a consumidores, accionistas y talento, y expresó que la empresa tiene “mucha confianza” en el proceso regulatorio.

Qué motiva a Netflix fusionarse con Warner Bros

La motivación de Netflix, según los expertos, reside en asegurar el control exclusivo y a largo plazo de propiedad intelectual de primer nivel, reduciendo así su dependencia de estudios externos mientras expande su presencia en los sectores del juego, el entretenimiento en directo y otros ámbitos de consumo.

El acceso al extenso catálogo de propiedad intelectual de WBD daría a Netflix credibilidad inmediata, mayor alcance de audiencia y un potencial de comercialización clave para sus ambiciones en el sector del juego, donde la plataforma aún está desarrollando contenido original y reconocimiento de marca.

