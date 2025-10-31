Tecno

Netflix quiere comprar Warner Bros. y adueñarse de Harry Potter, Games of Thrones y más sagas

Paramount es otra empresa que está interesada en la compañía dueña de la aplicación HBO Max

Harry Potter, Games of Thrones, el Universo DC, IT, El Señor de los Anillos y los Looney Tunes tendrían un nuevo dueño. Netflix explora la posibilidad de comprar Warner Bros. Discovery, según Deadline y Reuters.

Una adquisición que se daría luego del anuncio de Warner de estar dispuesta a recibir ofertas para su venta y del surgimiento de otros interesados como Paramount.

Por qué Warner Bros. está en venta

El pasado 21 de octubre Warner Bros. Discovery anunció oficialmente a través de un comunicado que consideraría propuestas de adquisición.

El consejo de administración de la compañía informó que está evaluando una “amplia gama de opciones estratégicas”, entre ellas la continuación del proceso de separación de Warner Bros. y Discovery Global —prevista para completarse en la primera mitad de 2026— hasta una posible venta de la empresa, ya sea en su totalidad o por segmentos.

Esta apertura al mercado surge tras haber recibido ofertas no solicitadas de varias compañías, algunas incluso superiores a la reciente oferta de Paramount Skydance, que propuso 20 dólares por acción, cifra rechazada por considerarse insuficiente.

“Mientras Warner Bros. Discovery sigue avanzando en la separación previamente anunciada de Warner Bros. y Discovery Global, su Consejo de Administración ha anunciado hoy que ha iniciado una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas, a la luz del interés no solicitado que la compañía ha recibido de múltiples partes tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros”, indica el comunicado difundido por la compañía.

El plan de Netflix para comprar Warner Bros.

Hasta hace pocos meses, el discurso de las directivas de Netflix era claro. Ted Sarandos, uno de los co-CEOs, expresó públicamente que “hemos dejado muy claro en el pasado que no tenemos interés en poseer redes de medios tradicionales, por lo que no hay ningún cambio en ese sentido”. Greg Peters, su socio en la dirección, compartió una visión similar sobre la conveniencia o no de fusionar estudios. Pero el contexto ha cambiado.

Con la confirmación de la venta en el horizonte, Netflix ha alterado su estrategia. La empresa liderada por Reed Hastings contrató a la consultora financiera Moelis & Co., la misma que asesoró a Skydance Media en su intento de comprar Paramount Global.

A través de este banco de inversión, Netflix ha obtenido acceso a la información clave sobre las finanzas de Warner Bros. Discovery. El objetivo es analizar rigurosamente la viabilidad de una oferta, tanto para la adquisición total de la empresa como para sectores específicos, con mayor atención en la parte de estudios y streaming.

Según Deadline, Netflix se encuentra “explorando activamente” la posibilidad de hacer una oferta por el negocio de estudios y streaming de Warner Bros. Discovery. Esta intención no ha sido negada, pero los portavoces oficiales de ambas compañías prefirieron no hacer comentarios ante las consultas de prensa.

Cuáles son las sagas que Netflix tendría en su poder

Uno de los mayores atractivos en juego es el catálogo audiovisual de Warner Bros.. De concretarse la operación, Netflix obtendría los derechos sobre franquicias emblemáticas como Harry Potter, Juego de Tronos, el Universo DC, IT, El Señor de los Anillos y los Looney Tunes.

Además, sumaría a su conglomerado a uno de sus principales competidores, HBO, responsable de éxitos que han marcado la última década del streaming global.

Además de Netflix, han surgido otros interesados. Paramount Skydance, liderada por David Ellison, fue la primera en poner una cifra oficial sobre la mesa, aunque su propuesta fue descartada. Sin embargo, fuentes de CNBC y Bloomberg aseguraron que al menos una firma más importante se había sumado a la disputa.

Entre las candidatas destacadas figuran Netflix y Comcast, esta última matriz de NBCUniversal, que ya habría debatido posibles estrategias de fusión o adquisición en reuniones recientes de su directorio.

