Netflix no reproduce películas o series en el celular: paso a paso de cómo solucionar el error

Esta situación puede estar relacionada con problemas en la aplicación de la plataforma streaming, falta de actualización del sistema operativo del teléfono o fallas en la red de internet

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Uno de los beneficios de
Uno de los beneficios de este tipo de productos es que es compatible con varios dispositivos.

Frustración y desconcierto suelen dominar a las personas cuando Netflix presenta un error que impide la reproducción de películas o series en el teléfono, pero que en otros dispositivos como computadoras o televisores funciona de forma correcta.

El soporte técnico de Netflix ha identificado diversos motivos detrás de estos problemas, que van desde problemas temporales en la aplicación hasta fallos vinculados al sistema operativo.

No obstante, muchas de las incidencias se resuelven retomando pasos básicos de mantenimiento y actualización, tanto del dispositivo como de la propia aplicación.

En qué momento hay que reiniciar el celular

Esta acción sencilla repara cualquier
Esta acción sencilla repara cualquier falla en el aparato.

El primer recurso sugerido por el soporte oficial de Netflix implica reiniciar el smartphone o la tablet. Apagar el dispositivo por completo y esperar unos segundos antes de encenderlo de nuevo suele restablecer temporales errores de software que bloquean el funcionamiento normal de las aplicaciones.

Para aplicar esta solución, se necesita apagar el teléfono, asegurándose de que el dispositivo quede completamente fuera de funcionamiento y no solamente bloqueado.

Tras encenderlo, se debe abrir la aplicación y verificar si Netflix vuelve a reproducir contenido normalmente. En caso de persistir la falla, será necesario continuar con otras estrategias.

Por qué la aplicación de Netflix requiere limpieza de datos en el celular

La mayoría de apps suelen
La mayoría de apps suelen almacenar datos inncesarios que pueden generar errores.

Otra de las acciones sugeridas consiste en eliminar los datos almacenados por la app de Netflix. Esta medida elimina caché y archivos temporales que pudieran estar descompuestos o generando conflicto.

Es importante saber que este proceso implica perder todas las descargas de contenido guardadas localmente y la necesidad de ingresar nuevamente a la cuenta tras reiniciar la aplicación.

El procedimiento comienza en la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones. Allí, se debe pulsar de manera continua el ícono de Netflix, seleccionar la opción “Info de la app” y, dentro del menú de “Almacenamiento y caché”, optar por “Borrar almacenamiento”.

Asimismo, se debe confirmar la operación e intentar de nuevo el acceso a la plataforma. Si el error persiste, conviene avanzar hacia la reinstalación completa de la aplicación.

Cómo reinstalar la aplicación de Netflix en el celular

Estas dos tiendas son las
Estas dos tiendas son las únicas habilitadas para descargar apps de manera segura.

Reinstalar la app de Netflix en el celular consiste en desinstalarla por completo para después instalarla nuevamente desde la tienda oficial del dispositivo. Este procedimiento elimina cualquier archivo residuo o actualización incompleta que impida la correcta ejecución de la plataforma.

Para ejecutar esta medida en dispositivos Android, el usuario debe buscar Netflix en la Play Store, optar por desinstalar y, después de algunos segundos, seleccionar instalar desde cero. Al abrir la aplicación, será necesario volver a iniciar sesión y comprobar si se restableció la reproducción.

En iPhone, el proceso de reinstalación es similar, pero cambia la tienda de aplicaciones, en el sistema operativo iOS todo el proceso de descarga se realiza en la App Store.

Qué hacer si todavía no se ha podido solucionar el error de Netflix

En ocasiones, la falla proviene de una versión desactualizada del sistema operativo del celular. Netflix ha advertido que ciertas actualizaciones de seguridad y desempeño son imprescindibles para mantener la compatibilidad con nuevas versiones de la app.

Se debe verificar que la
Se debe verificar que la conexión WiFi sea estable.

Con este propósito, se debe ingresar al apartado de ajustes del dispositivo y buscar el menú de actualización de software. Una vez detectada alguna actualización pendiente, es conveniente completarla antes de ejecutar nuevamente la aplicación.

Además, fallas en la reproducción pueden estar vinculadas con problemas de conectividad. La app requiere una señal estable de internet para el correcto acceso y reproducción del catálogo de contenidos.

Para detectar este posible origen del problema, se debe acceder a otros sitios web o abrir aplicaciones diferentes que requieran conexión. Si el problema abarca varias plataformas, es necesario contactar a la compañía proveedora del servicio.

