Neal Mohan, el líder de YouTube, fue elegido el CEO del año 2025 por la revista TIME

Neal Mohan fue reconocido como CEO del año 2025 por TIME por su liderazgo en la transformación de YouTube y la economía digital global (Portada de TIME)

A través de sus selecciones anuales, la revista TIME destacó a Neal Mohan como CEO del año 2025, un reconocimiento que destaca su papel en la transformación de YouTube y su influencia en la economía digital global.

Bajo su liderazgo, la plataforma reforzó su posición como epicentro de la cultura mediática, impulsando innovaciones tecnológicas, fortaleciendo la economía de los creadores y enfrentando los desafíos de la era de la inteligencia artificial.

Perfil y estilo de liderazgo de Neal Mohan

A diferencia de otros líderes tecnológicos que buscan notoriedad fuera del ámbito empresarial, Neal Mohan se caracterizó por su perfil discreto y su enfoque deliberado. Es conocido por su trato afable y su capacidad para mantener la calma en situaciones de alta presión, lo que le ha permitido construir una reputación de cercanía y accesibilidad tanto con su equipo como con los creadores de contenido.

“Toda la dinámica de la industria de los medios de comunicación está cambiando ante nuestros ojos”, afirmó el ejecutivo en declaraciones compartidas por TIME, reflejando su visión sobre la velocidad de los cambios en el sector.

El perfil discreto y la cercanía de Neal Mohan fortalecen la comunidad de creadores y consolidan a YouTube como epicentro de la cultura mediática (REUTERS)

Creadores como Kinigra Deon, quien alcanzó 5,5 millones de suscriptores en la plataforma, destacan la actitud abierta del CEO: “Es muy accesible. Te dice: ´Hola, he visto esa serie que estás haciendo´ o ´He oído hablar del estudio que estás construyendo´. Sabe cosas sobre mí, un creador desconocido, y es el gran jefe de YouTube”. Esta cercanía fue clave para fortalecer la confianza de la comunidad de creadores, quienes ven en Mohan a un aliado dispuesto a escuchar y valorar su trabajo.

Transformación de YouTube bajo su dirección

Desde que Mohan asumió la dirección de YouTube en 2023, tras la salida de Susan Wojcicki, la plataforma experimentó una expansión significativa. YouTube evolucionó de ser un sitio de videos en línea a convertirse en un ecosistema que abarca televisión, música, podcasts y deportes.

En 2025, la mitad de las visualizaciones ya se realizan en pantallas de televisión, consolidando a YouTube TV como la opción preferida para reemplazar la televisión por cable.

El crecimiento de YouTube Shorts, que cuenta con 2.000 millones de usuarios mensuales registrados, y el dominio en el ámbito de los podcasts —donde un tercio de los aficionados utiliza la plataforma como su principal vía de acceso—, son ejemplos del alcance logrado bajo la gestión del empresario estadounidense.

Además, la incursión en la transmisión de deportes, como la adquisición de los derechos de la NFL para emitir partidos dominicales, reforzó la posición de YouTube frente a los medios tradicionales. Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, destacó en TIME la magnitud de estos logros: “Si pensamos en algo como YouTube TV, imaginando cómo ampliar algo así, conseguir un acuerdo como el NFL Sunday Ticket... Son momentos extraordinariamente competitivos”.

YouTube se expande bajo la dirección de Mohan, integrando transmisiones de televisión, música, podcasts y deportes en un ecosistema digital diversificado (Freepik)

Innovación tecnológica y apuesta por la inteligencia artificial

Uno de los pilares del liderazgo de Mohan fue la integración de la inteligencia artificial (IA) en la plataforma. En septiembre, YouTube presentó más de 30 herramientas impulsadas por IA, triplicando la cifra del año anterior. Estas innovaciones permiten convertir frases en canciones y traducir y doblar videos automáticamente, facilitando la creación y distribución de contenidos en múltiples idiomas.

La IA también mejoró la edición de videos, permitiendo a los creadores transformar grabaciones extensas en piezas breves y atractivas. Jesse Riedel, conocido como Jesser, subrayó en TIME el impacto de estas herramientas: “El doblaje con IA y la posibilidad de distribuir mi contenido en diferentes idiomas han supuesto un gran avance para mi carrera”.

Mohan considera que la IA democratiza la producción de contenidos, abriendo la puerta a una nueva generación de creadores que antes no contaban con los recursos técnicos necesarios.

La inteligencia artificial impulsa la innovación en YouTube, con más de 30 nuevas herramientas que facilitan la creación y traducción de contenidos (REUTERS)

Relación con la economía de creadores y ecosistema publicitario

El auge de la economía de los creadores ha sido otro de los ejes de la gestión de Mohan. En 2024, YouTube generó más de USD 36.000 millones en ingresos publicitarios y USD 14.000 millones adicionales por suscripciones, cifras que aumentaron un 15% y un 25% respectivamente en los primeros tres trimestres de 2025. Este crecimiento refleja el papel central de los creadores en el modelo de negocio de la plataforma.

Mohan enfatizó en la importancia de este ecosistema: “El éxito de los creadores en la plataforma atrae a todos estos espectadores y fans de todo el mundo, lo que a su vez atrae a marcas y anunciantes, así como oportunidades de marketing, lo que a su vez atrae a la siguiente hornada de creadores”.

De acuerdo con datos de YouTube, el número de creadores asociados pasó de 2 a 3 millones entre 2021 y 2023, consolidando un círculo virtuoso de crecimiento y diversificación de contenidos.

La economía de los creadores en YouTube registró ingresos récord, con la publicidad y métodos de suscripciones como ejes (REUSTERS)

Gestión de desafíos con controversias

El liderazgo de Mohan también se puso a prueba frente a desafíos complejos, como la proliferación de desinformación y los conflictos legales. La plataforma enfrentó demandas por la difusión de videos fraudulentos y ha tenido que reforzar sus políticas de moderación, especialmente ante el avance de la IA generativa.

Mohan sostuvo que la tecnología permitirá mejorar la detección y eliminación de contenidos violatorios: “La IA mejorará nuestra capacidad para detectar y sancionar los contenidos ilícitos, haciéndola más precisa y capaz de hacer frente a contenidos a gran escala. Cada semana, literalmente, las capacidades mejoran”.

En 2025, Mohan tomó la decisión de readmitir a creadores que habían sido vetados durante la pandemia de COVID-19, argumentando que el contexto científico y social había cambiado desde entonces.

Mohan refuerza las políticas de moderación y combate la desinformación en YouTube, enfrentando desafíos legales y éticos en la era de la IA (REUTERS)

Visión y legado en la aplicación

La filosofía de Mohan se basa en el acceso y la pluralidad de voces. “La estrella polar fundamental de mi forma de pensar sobre las políticas de contenido y la moderación en general en YouTube es dar voz a todo el mundo”, afirmó a TIME.

No obstante, reconoció la dificultad de equilibrar la libertad de expresión con la protección de los usuarios y la sostenibilidad del ecosistema digital, especialmente ante la expansión global de la plataforma y la llegada de nuevas generaciones de creadores y consumidores.

Según TIME, Neal Mohan convirtió a YouTube en el espacio donde germinan las tendencias culturales que configuran la sociedad digital actual, definiendo los contenidos que millones de personas consumen cada día en todo el mundo.