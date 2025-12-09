Tecno

Japón sorprende con una ‘lavadora humana’ que limpia y seca a las personas en solo 15 minutos

El dispositivo, llamado Human Washing Machine, integra sensores biométricos y funciones multisensoriales para ofrecer una experiencia similar a un spa dentro de un módulo compacto

Guardar
Japón presentó una 'lavadora humana'.
Japón presentó una 'lavadora humana'.

Japón ha vuelto a situarse en el centro de la innovación doméstica con la presentación de un prototipo que busca transformar por completo la rutina de higiene personal. La empresa tecnológica Science Co, con sede en Osaka, reveló una cabina automatizada capaz de lavar, relajar y secar el cuerpo en aproximadamente 15 minutos mediante sistemas inteligentes, sensores biométricos y tecnologías de bienestar integradas.

El anuncio generó interés inmediato entre especialistas de la industria tecnológica, analistas del sector del bienestar y expertos en automatización, quienes señalan que este tipo de desarrollos responde a una creciente demanda de experiencias personalizadas y libres de intervención manual.

De acuerdo con Science Co, el prototipo está diseñado para funcionar como un módulo cerrado que realiza todo el proceso de aseo sin necesidad de acciones del usuario, salvo seleccionar preferencias sensoriales antes de iniciar el ciclo.

Empresa japonesa presenta una 'lavadora
Empresa japonesa presenta una 'lavadora humana'.

A diferencia de una ducha tradicional, la cabina presenta una estructura ovoide que combina elementos de las cápsulas de descanso japonesas y de las cámaras de aislamiento sensorial utilizadas en espacios de relajación. Al ingresar, la persona se recuesta en una plataforma ergonómica mientras un sistema de sensores registra temperatura, humedad y posición corporal para ajustar la intensidad del lavado. Esta automatización, señala la compañía, busca garantizar una limpieza homogénea, constante y apta incluso para pieles sensibles.

El proceso está dividido en tres fases principales: un baño inicial con microburbujas ultrafinas, un aclarado templado y un secado mediante aire caliente de baja intensidad. La tecnología central del dispositivo reside en las ultrafine bubbles, capaces de penetrar suavemente en los poros para retirar impurezas sin fricción, lo que permite reducir irritaciones y optimizar el uso de agua. Además, la cabina mide en tiempo real el nivel de hidratación de la piel y ajusta la densidad de burbujas para evitar efectos adversos.

A este conjunto se suma un entorno multisensorial que busca acercar la experiencia a la de un spa. Para ello, el prototipo permite seleccionar iluminación ambiental personalizable, sonidos relajantes y aromas difusos que acompañan cada etapa del ciclo. De acuerdo con sus desarrolladores, estas funciones tienen como objetivo mejorar la relajación, reducir el estrés y promover la sensación de bienestar durante el proceso.

En Japón, una empresa presentó
En Japón, una empresa presentó una 'lavadora humana' que funciona con IA.

El proyecto no es completamente nuevo en el contexto japonés. En la década de 1970, la empresa Sanyo presentó el Ultrasonic Bath, un concepto experimental que empleaba ultrasonidos y burbujas para lavar sin contacto directo. Aunque nunca llegó a comercializarse, se convirtió en una referencia histórica dentro de la visión futurista del país sobre la higiene automatizada. Science Co reconoce que su prototipo actual retoma ese precedente, pero lo actualiza mediante materiales antibacterianos, algoritmos de inteligencia artificial y capacidades técnicas que permiten pensar en su aplicación real.

Según la hoja de ruta preliminar de la compañía, la Human Washing Machine podría introducirse de manera limitada en hoteles de lujo, centros de bienestar y residencias que busquen integrar soluciones de aseo automatizado.

Este despliegue inicial permitirá evaluar su funcionamiento en entornos controlados y determinar su viabilidad a gran escala. En caso de que la demanda y los costos evolucionen favorablemente, Science contempla desarrollar una versión doméstica más compacta, aunque su precio estimado, cercano a los 360.000 dólares, restringe por ahora su alcance masivo.

Science Co es la empresa
Science Co es la empresa que desarrolló la 'lavadora humana'.

A pesar del entusiasmo que ha generado el prototipo, especialistas advierten que aún existen aspectos por resolver antes de su adopción generalizada. Entre las dudas destacan el desgaste de los materiales por la exposición constante a humedad, los requisitos de mantenimiento y la aceptación social de un sistema que automatiza una actividad íntima. Otros expertos subrayan que su éxito dependerá de la capacidad de la industria para equilibrar funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

Temas Relacionados

JapónBañeraLavadoraLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las contraseñas antiguas ya no te protegen: millones de cuentas quedan expuestas por patrones fáciles de adivinar

La vulnerabilidad de las claves convencionales impulsa la adopción de métodos como llaves digitales y biometría para proteger cuentas personales y laborales

Las contraseñas antiguas ya no

La beta de One UI 8.5 llega a los dispositivos Samsung: estas son las nuevas funciones que introduce

La nueva beta de One UI 8.5 incorpora funciones multidispositivo, mejoras en la edición de imágenes y un sistema de seguridad reforzado para proteger datos en caso de robo

La beta de One UI

The Game Awards 2025 debutará en Prime Video: cómo y a qué hora ver la gala de los mejores videojuegos del año

La disponibilidad multiplataforma, sumada a la variedad de horarios, facilita el encuentro global de fanáticos que esperan descubrir el Mejor Juego del Año

The Game Awards 2025 debutará

Cinco cosas que jamás se deben hacer en un celular Android: tu dinero y seguridad estarían en riesgo

Desactivar el ID de publicidad, reduce la exposición a anuncios personalizados y protege los datos personales

Cinco cosas que jamás se

Los modelos de inteligencia artificial muestran patrones similares a trastornos psicológicos humanos

Una investigación revela que sistemas como ChatGPT, Grok y Gemini pueden crear relatos internos y simular perfiles de malestar psicológico, generando nuevos desafíos para la seguridad en el uso de la IA en salud mental

Los modelos de inteligencia artificial
DEPORTES
Crisis en el Real Madrid:

Crisis en el Real Madrid: el ultimátum a Xabi Alonso en medio de una interna en el vestuario que dejó “sin poder” al entrenador

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

TELESHOW
Charlotte Caniggia dio a conocer

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

Gimena Accardi contó cómo atraviesa el duelo a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: “Estoy un poco asexuada”

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cuarteto conquista al mundo: la UNESCO lo incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Maurette: “Hay gente optimista

Pablo Maurette: “Hay gente optimista que cree que Argentina no se jodió y otros piensan que viene lo peor”

El canciller alemán rechazó que Estados Unidos tenga como misión “salvar” a la democracia europea

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia

Lituania declaró una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22