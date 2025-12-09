Japón sorprende con una ‘lavadora humana’ que limpia y seca a las personas en solo 15 minutos

Japón presentó una 'lavadora humana'.

Japón ha vuelto a situarse en el centro de la innovación doméstica con la presentación de un prototipo que busca transformar por completo la rutina de higiene personal. La empresa tecnológica Science Co, con sede en Osaka, reveló una cabina automatizada capaz de lavar, relajar y secar el cuerpo en aproximadamente 15 minutos mediante sistemas inteligentes, sensores biométricos y tecnologías de bienestar integradas.

El anuncio generó interés inmediato entre especialistas de la industria tecnológica, analistas del sector del bienestar y expertos en automatización, quienes señalan que este tipo de desarrollos responde a una creciente demanda de experiencias personalizadas y libres de intervención manual.

De acuerdo con Science Co, el prototipo está diseñado para funcionar como un módulo cerrado que realiza todo el proceso de aseo sin necesidad de acciones del usuario, salvo seleccionar preferencias sensoriales antes de iniciar el ciclo.

A diferencia de una ducha tradicional, la cabina presenta una estructura ovoide que combina elementos de las cápsulas de descanso japonesas y de las cámaras de aislamiento sensorial utilizadas en espacios de relajación. Al ingresar, la persona se recuesta en una plataforma ergonómica mientras un sistema de sensores registra temperatura, humedad y posición corporal para ajustar la intensidad del lavado. Esta automatización, señala la compañía, busca garantizar una limpieza homogénea, constante y apta incluso para pieles sensibles.

El proceso está dividido en tres fases principales: un baño inicial con microburbujas ultrafinas, un aclarado templado y un secado mediante aire caliente de baja intensidad. La tecnología central del dispositivo reside en las ultrafine bubbles, capaces de penetrar suavemente en los poros para retirar impurezas sin fricción, lo que permite reducir irritaciones y optimizar el uso de agua. Además, la cabina mide en tiempo real el nivel de hidratación de la piel y ajusta la densidad de burbujas para evitar efectos adversos.

A este conjunto se suma un entorno multisensorial que busca acercar la experiencia a la de un spa. Para ello, el prototipo permite seleccionar iluminación ambiental personalizable, sonidos relajantes y aromas difusos que acompañan cada etapa del ciclo. De acuerdo con sus desarrolladores, estas funciones tienen como objetivo mejorar la relajación, reducir el estrés y promover la sensación de bienestar durante el proceso.

El proyecto no es completamente nuevo en el contexto japonés. En la década de 1970, la empresa Sanyo presentó el Ultrasonic Bath, un concepto experimental que empleaba ultrasonidos y burbujas para lavar sin contacto directo. Aunque nunca llegó a comercializarse, se convirtió en una referencia histórica dentro de la visión futurista del país sobre la higiene automatizada. Science Co reconoce que su prototipo actual retoma ese precedente, pero lo actualiza mediante materiales antibacterianos, algoritmos de inteligencia artificial y capacidades técnicas que permiten pensar en su aplicación real.

Según la hoja de ruta preliminar de la compañía, la Human Washing Machine podría introducirse de manera limitada en hoteles de lujo, centros de bienestar y residencias que busquen integrar soluciones de aseo automatizado.

Este despliegue inicial permitirá evaluar su funcionamiento en entornos controlados y determinar su viabilidad a gran escala. En caso de que la demanda y los costos evolucionen favorablemente, Science contempla desarrollar una versión doméstica más compacta, aunque su precio estimado, cercano a los 360.000 dólares, restringe por ahora su alcance masivo.

A pesar del entusiasmo que ha generado el prototipo, especialistas advierten que aún existen aspectos por resolver antes de su adopción generalizada. Entre las dudas destacan el desgaste de los materiales por la exposición constante a humedad, los requisitos de mantenimiento y la aceptación social de un sistema que automatiza una actividad íntima. Otros expertos subrayan que su éxito dependerá de la capacidad de la industria para equilibrar funcionalidad, accesibilidad y seguridad.