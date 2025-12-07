Magis TV y Xuper TV son un riesgo: cuáles son las aplicaciones seguras para ver películas y series gratis

El uso de Magis TV y Xuper TV expone a los usuarios a riesgos de robo de datos, espionaje y malware en sus dispositivos. (X.com)

Detrás el ofrecimiento de contenido gratuito de Magis TV y Xuper TV, hay muchos riesgos para los usuarios y los dispositivos en los que usan estas aplicaciones: robo de datos, espionaje, malware y muchos más.

Sin embargo, existen plataformas gratuitas que son seguras y entregan un amplio catálogo de series y películas para ver en el celular, televisor, tablet o computador.

Cuáles son los riegos de usar Magis TV o Xuper TV

Permisos invasivos y riesgos de instalar apps fuera de tiendas oficiales

Expertos en ciberseguridad han alertado que la instalación de aplicaciones no oficiales como Magis TV y Xuper TV representa una de las brechas de ataque más serias para la información personal.

Según David González Cuautle, investigador de la compañía de seguridad digital ESET Latinoamérica, la descarga de estos programas fuera de las tiendas oficiales evita todos los controles de seguridad implementados por Google Play Store o App Store, lo que las convierte en un escenario ideal para la distribución de malware.

Magis TV y Xuper TV solicitan permisos invasivos que permiten acceder, modificar o borrar información sensible del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis técnico de Magis TV y su sucesora, Xuper TV, muestra que una de sus características más preocupantes se encuentra en los amplios y poco justificados permisos que solicitan. Entre estos, destaca la posibilidad de consultar tareas en ejecución en el dispositivo, acceder a archivos del sistema, modificar o borrar información y permitir la instalación de paquetes adicionales sin que el usuario intervenga.

Este tipo de acceso deja la puerta abierta para que los atacantes puedan espiar la actividad del usuario, capturar datos sensibles y modificar la configuración o incluso corromper el sistema operativo del dispositivo.

Además, estas aplicaciones solicitan permisos para acceder a fotografías, videos, grabaciones y otras memorias internas, exponiendo constantemente la privacidad de los usuarios.

Malware, troyanos y efecto expansivo a la red doméstica

El peligro no se limita solo al teléfono o televisor en el que se instala la aplicación. Muchas personas utilizan Set-Top Boxes, dispositivos que permiten instalar apps piratas y conectar la televisión a internet para ampliar las posibilidades de contenido.

Las aplicaciones piratas pueden propagar malware y troyanos a través de la red WiFi doméstica, afectando múltiples dispositivos conectados. (Imágen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, varios de estos dispositivos se venden con un firmware adulterado o vienen preconfigurados para favorecer la presencia de adware, troyanos o herramientas de acceso remoto.

Una vez conectados al WiFi del hogar, cualquier software malicioso que entre mediante estas aplicaciones puede propagarse a otros dispositivos, como computadores, celulares o incluso a otros televisores inteligentes.

Amenazas a la información personal y financiera

El principal problema no reside exclusivamente en la piratería o la ilegalidad de retransmitir contenidos sin autorización, sino en el impacto directo para quien instala estas apps.

La suplantación de identidad es una posibilidad concreta. Malware oculto dentro de estos servicios puede rastrear y extraer información sensible, contraseñas y datos financieros, afectando el acceso a aplicaciones de bancos o billeteras electrónicas que se utilizan habitualmente en el dispositivo.

Cuáles son las apps legales para ver películas y series gratis

Frente a este escenario, la recomendación es optar por alternativas legales y verificadas, disponibles en tiendas oficiales. Varias plataformas han ganado relevancia en los últimos años por ofrecer contenido gratuito, sin necesidad de información bancaria y respetando los derechos de autor.

Pluto TV se posiciona como una alternativa legal y gratuita, con un amplio catálogo y sin requerir permisos intrusivos ni datos personales. (PlutoTV)

Pluto TV se destaca por su variedad de canales en vivo, películas y series a costo cero. Pertenece a Paramount Global y su catálogo cumple con todas las licencias y estándares de protección de datos. Opera bajo el modelo de publicidad no invasiva y está disponible tanto para dispositivos móviles como para smart TV y navegadores web. No solicita permisos intrusivos ni instala archivos no autorizados en los equipos.

Otra opción confiable es VIX, la cual dispone de cine de Hollywood, producciones en español, documentales y programas originales sin suscripción. Su modelo publicitario y la ausencia de requerimiento de datos personales minimizan el riesgo de fraude.

YouTube continúa como un referente para ver clásicos, documentales y producciones independientes gratuitamente y de forma segura gracias a su sistema de verificación y su presencia consolidada. Tampoco exige datos bancarios ni información personal para disfrutar de sus contenidos abiertos.

Para quienes buscan alternativas adicionales, RTVC Play es la plataforma pública de medios colombianos, con contenidos locales de calidad. También existen opciones como Crunchyroll (para anime gratuito), QubitTV (especializada en cine independiente) y VIX Especial, que ofrece series y novelas de España y América Latina.