Tecno

Cómo conectar el celular al televisor sin cables o aplicaciones para ver películas en Navidad

Una alternativa para compartir en familia es aprovechar la función de duplicado de pantalla, disponible en la mayoría de dispositivos Android y plataformas streaming

El proceso tarda solo unos segundos y su rendimiento depende de la calidad de la señal de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones navideñas, la posibilidad de proyectar películas desde el celular al televisor sin cables ni aplicaciones adicionales se ha convertido en una alternativa práctica para quienes desean compartir contenido multimedia en familia.

Esta función, disponible en la mayoría de los teléfonos Android y en plataformas como YouTube y Netflix, permite disfrutar de videos y películas en una pantalla más grande, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, lo que garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones.

Por esta razón, se explica cómo conectar el celular al televisor inteligente con las funciones nativas que integra en su sistema operativo o en aplicaciones streaming, sin necesidad de cables, dispositivos o apps peligrosas.

Qué se necesita para que la conexión del celular y el televisor sea existosa

Una red WiFi estable y de 5 GHz mejora la calidad de la transmisión inalámbrica entre el celular y el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la transmisión inalámbrica funcione correctamente, es fundamental que tanto el celular como el televisor cuenten con sistemas operativos actualizados y que la red WiFi sea estable, preferentemente de 5 GHz, porque esta frecuencia ofrece mayor velocidad y menor interferencia.

Si la señal es débil, pueden producirse cortes o demoras en la reproducción del contenido a emitir, afectando la calidad de la experiencia.

Asimismo, algunos modelos de televisores más antiguos podrían requerir una actualización de software para habilitar estas funciones, así que se debe revisar las opciones de conexión inalámbrica o “Screen Mirroring” en el menú de configuración del televisor.

Qué opción permite conectar el celular al televisor sin apps o cables

La función 'Emitir' de Android permite duplicar la pantalla del celular en televisores inteligentes conectados a la misma red WiFi. (Foto: Android)

La función “Emitir” o “Cast”, integrada en la mayoría de los teléfonos Android recientes, permite duplicar la pantalla del dispositivo en un televisor inteligente.

Para acceder a esta opción, basta con desplegar el menú de accesos rápidos deslizando desde la parte superior de la pantalla y buscar el ícono representado por un rectángulo con ondas en una esquina. Al pulsar este botón, el celular detecta automáticamente los dispositivos compatibles conectados a la misma red WiFi.

Si el televisor está encendido y conectado, aparecerá en la lista de opciones disponibles. Al seleccionarlo, se inicia la proyección de la pantalla del teléfono en el televisor en cuestión de segundos, permitiendo visualizar videos, aplicaciones, presentaciones o cualquier contenido mostrado en el celular.

Cuál opción integra YouTube para proyectar contenido del celular al Smart TV

YouTube ofrece herramientas integradas para enviar videos directamente desde el celular al televisor sin aplicaciones adicionales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En el caso de YouTube, la plataforma de Google incorpora la herramienta “Enviar a dispositivo”, accesible desde el reproductor de video mediante un ícono de pantalla con ondas. Al pulsarlo, se despliega una lista de dispositivos disponibles en la red local.

El usuario solo debe seleccionar el televisor deseado para que el video comience a reproducirse directamente en la pantalla grande, mientras el celular actúa como control remoto.

Desde el teléfono es posible adelantar, pausar o ajustar el volumen del video, sin necesidad de utilizar el control remoto del televisor. Esta función requiere que ambos dispositivos estén conectados a la misma red de internet doméstica.

Cómo es posible proyectar el contenido de la app de Netflix en el televisor

La aplicación de Netflix ofrece una función similar a la de YouTube, diseñada para facilitar la visualización de contenido en televisores inteligentes. Al abrir cualquier serie o película, se observa un ícono de transmisión en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se muestran los dispositivos disponibles conectados a la red WiFi.

El celular puede funcionar como control remoto multifunción al proyectar contenido de ciertos programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez seleccionado el televisor, Netflix envía el contenido directamente a la pantalla, mientras el celular permite gestionar subtítulos, cambiar de episodio o detener la reproducción. El teléfono se convierte así en un control remoto multifunción, optimizando la experiencia de usuario.

Qué considerar antes de conectar inalámbricamente el celular al televisor

Para utilizar estas funciones sin cables ni accesorios adicionales, es imprescindible contar con un televisor inteligente que disponga de tecnología de transmisión integrada, como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con DLNA.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y ciertas líneas de TCL y Hisense suelen incorporar estas tecnologías en sus modelos recientes. Si el televisor no cuenta con estas capacidades, será necesario recurrir a un dispositivo externo para habilitar la proyección inalámbrica.

